State pensando di acquistare delle nuove cuffie da gaming ultra performanti e di ottima qualità, ma volete anche risparmiare? Allora non potete perdervi le spettacolari HyperX Cloud Flight, oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 26%.

La promozione fa scendere il prezzo da 108,27€ ad appena 79,99€, con un risparmio per voi di quasi 30€. Il prezzo di queste ottime cuffie non è mai stato così basso, per cui vi consigliamo di approfittare dell’offerta. Anche prima del Prime Day 2023, Amazon ha sempre delle ottime promozioni!

Le HyperX Cloud Flight sono compatibili con PC, PS4 e PS4 Pro. Potrete immergervi nel gioco senza limiti e godere di una connessione stabile, anche se wireless, oltre che di una grande autonomia autonomia di 30 ore. Va poi sottolineato che stiamo parlando di cuffie progettate per essere comode e confortevoli, anche durante le sessioni più intense, grazie ai cuscinetti visco-elastici e al cursore regolabile in acciaio. I padiglioni sono poi dotati di effetti LED luminosi, per un tocco di personalità in più.

Controllare sia l’audio che il microfono sarà incredibilmente semplice: potrete accedere rapidamente ai comandi per attivare gli effetti LED, disattivare il microfono, regolare il volume e gestire l’alimentazione, il tutto con grande facilità e comodità. Per una maggiore comodità, poi, il microfono è scollegabile ed è dotato di cancellazione del rumore, per comunicazioni sempre chiare e nitide con i vostri compagni di squadra.

Va poi aggiunto che le HyperX Cloud Flight sono compatibili con il software HyperX NGenuity, che vi permetterà di tenere sotto controllo l’autonomia residua della batteria e di regolare il volume delle cuffie e del microfono, per un controllo completo sulla vostra esperienza di gioco.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

