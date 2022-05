Così come vengono rilasciati componenti hardware e software sempre più avanzati nel corso degli anni, i videogiochi pubblicati utilizzano il loro potenziale a pieno. Le CPU e GPU non sono mai state così potenti quanto in questo periodo, e con le aziende in costante competizione per commercializzare le parti più performanti, anche l’industria videoludica è in netto miglioramento. I titoli per PC vengono infatti creati non solo per offrire ottime esperienze ai giocatori, ma anche per sfruttare le più avanzate tecnologie grafiche; in questo articolo vedremo quindi i 10 giochi più pesanti da far girare nel 2022, i quali metteranno a dura prova anche i set-up migliori.

Partendo da una breve premessa, la grafica è uno degli aspetti più importanti del gaming e ricopre un ruolo importante nella decisione di un giocatore di continuare o meno nel gameplay. Ovviamente, non tutti sentono la necessità di giocare titoli con grafiche sofisticate ma, mentre una storia interessante può compensare un look scadente, il contrario non funziona. Da ombre e riflessi realistici a effetti mozzafiato, le opere più pesanti offrono un’esperienza audio-visiva coinvolgente; per ogni gioco vi presenteremo i requisiti raccomandati dagli sviluppatori per poter giocare con una grafica alta (almeno 1080p), ma chiaramente le performance dipenderanno molto da come deciderete di aggiustare le impostazioni, quindi anche i titoli più pesanti potrebbero girare su un PC con componenti meno costose o più datate.

10. Cyberpunk 2077

Il primo titolo nella nostra lista è anche il più discusso degli ultimi anni. Sviluppato da CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 al rilascio ha rappresentato un disastro, ma dopo svariati aggiornamenti sembra essere arrivato a una stabilità. L’opera è ambientata nella distopica Night City e si tratta di un open world con sei regioni dove i giocatori vestono i panni di un mercenario chiamato V. A dir la verità è difficile quantificare quanto effettivamente Cyberpunk 2077 sia pesante da far girare su PC, considerando la grafica ottima ma anche tutti i bug presenti, ma sicuramente non è una passeggiata se non avete buoni componenti.

I requisiti consigliati per Cyberpunk 2077

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i7-4790 o Ryzen 3 3200G

Core i7-4790 o Ryzen 3 3200G GPU : GTX 1060 6GB o GTX 1660 Super (or R9 Fury)

GTX 1060 6GB o GTX 1660 Super (or R9 Fury) RAM: 12GB

12GB Spazio richiesto: 70GB

9. Assassin’s Creed Valhalla

Rilasciato a fine 2020 da Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla rappresenta il dodicesimo capitolo della serie ed è ambientato negli anni 872-878 AC. L’opera narra la storia fittizia dell’espansione Vichinga verso le isole Britanniche, e i giocatori prendono il ruolo di Eivor Varinsdottir, il quale rimane coinvolto nel conflitto secolare tra la Confraternita degli Assassini e l’Ordine Templare. Il gioco è abbastanza ragionevole in fatto di componenti, ma inizia a essere davvero pesante quando si vuole far girare oltre i 60fps.

I requisiti consigliati per Assassin’s Creed Valhalla

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i7-6700 o Ryzen 7 1700

Core i7-6700 o Ryzen 7 1700 GPU : GTX 1080 8GB o AMD Vega 64 8GB

GTX 1080 8GB o AMD Vega 64 8GB RAM: 8GB

8GB Spazio richiesto: 50GB

8. Far Cry 6

Sviluppato anch’esso da Ubisoft, Far Cry 6 rappresenta il sesto titolo del franchise ed è ambientato nella fittizia isola caraibica di Yara, la quale è governata dal dittatore Antón Castillio. I giocatori prendono il ruolo del guerrigliero Dani Rojas, il cui obiettivo è quello di porre fine al regime; il gameplay si concentra su combattimenti ed esplorazioni, e la grafica è incredibilmente realistica, soprattutto per quanto riguarda alcuni personaggi e cut scene. Nonostante ciò, non è molto pesante, dato che non richiede le parti più nuove e potenti per girare bene su PC.

I requisiti consigliati per Far Cry 6

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i7-7700 o Ryzen 5 3600X

Core i7-7700 o Ryzen 5 3600X GPU : GTX 1080 8GB o AMD RX Vega 64 8GB

GTX 1080 8GB o AMD RX Vega 64 8GB RAM: 16GB

16GB Spazio richiesto: 60GB

7. Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator è, come intuibile dal nome, un gioco di simulazione di voto sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Xbox Game Studios. L’opera ha rivoluzionato l’intera industria dei simulatori grazie alla sua grafica ultra realistica processata con dati tratti da satelliti reali; è possibile infatti volare verso qualsiasi aeroporto nel mondo e persino vedere la propria casa, dato che l’intera superficie terrestre è stata riprodotta in scala 1:1. Non è quindi difficile capire il perché il gioco sia così pesante da far girare su PC: la vostra scheda grafica sarà messa a dura prova.

I requisiti consigliati per Microsoft Flight Simulator

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i5-8400 o Ryzen 5 1500X o meglio

Core i5-8400 o Ryzen 5 1500X o meglio GPU : RX 590 o GTX 970

RX 590 o GTX 970 RAM: 16GB

16GB Spazio richiesto: 150GB

6. Red Dead Redemtpion 2

Sviluppato e rilasciato da Rockstar Games, Red Dead Redemtpion 2 è un videogioco di genere azione e avventura. Il giocatore veste i panni di Arthur Morgan, un membro della gang Van der Linde; egli deve salvare il Wild West e sopravvivere a forze governative, gang rivali e altri nemici. Nonostante sia uscito da più di due anni, rimane uno dei giochi più pesanti, soprattutto se volete farlo girare con una grafica superiore ai 1080p.

I requisiti consigliati per Red Dead Redemption 2

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i7-4770K o Ryzen 5 1500X

Core i7-4770K o Ryzen 5 1500X GPU : GeForce GTX 770 (2GB) o Radeon R9

GeForce GTX 770 (2GB) o Radeon R9 RAM: 12GB

12GB Spazio richiesto: 150GB

5. Halo Infinite

Halo Infinite è un FPS sviluppato da 343 Industries e pubblicato da Xbox Game Studios, la cui trama si basa sul ritorno di Master Chief con “la sua più grande avventura per salvare l’umanità“. Il titolo rappresenta il sesto capitolo del franchise e, nonostante presenti una grafica ultra dettagliata nei settaggi più alti, è in realtà possibile farlo girare anche con componenti economici. Il punto principale di Halo Infinite è che nonostante sia “abbordabile” soffre di numerosi problemi di ottimizzazione.

I requisiti consigliati per Halo Infinite

Sistema Operativo: Windows 10 19H2 x64

Windows 10 19H2 x64 CPU: Intel i7-9700K o Ryzen 7 3700X

Intel i7-9700K o Ryzen 7 3700X GPU : Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070 RAM: 16GB

16GB Spazio richiesto: 50GB

4. Elden Ring

Elden Ring è certamente uno dei giochi del “momento”, un titolo meraviglioso che ha catalizzato l’attenzione di milioni di giocatori. Tuttavia, nonostante sia un’esperienza visivamente buona, ma nulla di esaltante sotto il profilo tecnico (ma con un gran art design, va chiarito), il gioco risulta piuttosto complicato da far girare a impostazioni massime, a causa di un’ottimizzazione piuttosto rivedibile.

I requisiti consigliati per Elden Ring

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

RAM: 12GB

12GB Spazio richiesto: 60 GB.

Elden Ring

3. Final Fantasy 7 Remake

Ambientato nella metropoli cyberpunk di Midgar, Final Fantasy 7 Remake è un titolo del 2020 sviluppato e pubblicato da Square Enix. I giocatori controllano il mercenario Cloud Strife, il quale si unisce a un gruppo eco-terrorista con l’obiettivo di fermare la potente mega corporazione Shinra dall’usare l’essenza vitale del pianeta come fonte energetica. Considerando quanto sia bello visivamente questo gioco, è sorprendente che non sia al primo posto della lista.

I requisiti consigliati per Final Fantasy 7 Remake

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i5 3330 o FX-8350

Core i5 3330 o FX-8350 GPU : GTX 780 o Radeon RX 480 (3GB VRAM)

GTX 780 o Radeon RX 480 (3GB VRAM) RAM: 8GB

8GB Spazio richiesto: 100GB

God of War PC

2. God of War

God of War è un videogame di genere azione/avventura sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment; la versione per PC è arrivata a inizio 2022, ben tre anni dopo quella per PlayStation 4. Diversamente dagli altri titoli della saga i quali sono basati sulla mitologia greca, questo è ispirato alla mitologia nordica e presenta due protagonisti: Kratos, l’unico personaggio giocabile, e Atreus, suo figlio. God of War rappresenta il primo port per PC del franchise che i giocatori possono far girare a più 60fps, oltre ad avere grafica e risoluzione migliorate.

I requisiti consigliati per God of War

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit CPU: Core i7 4770k (quad-core/ 3.5GHz) o Ryzen 7 2700 (octa-core 3.2GHz)

Core i7 4770k (quad-core/ 3.5GHz) o Ryzen 7 2700 (octa-core 3.2GHz) GPU : GTX 1070 (8GB) o RX 5600XT (6GB)

GTX 1070 (8GB) o RX 5600XT (6GB) RAM: 8GB

8GB Spazio richiesto: 70GB

Dying Light 2

1. Dying Light 2

Rilasciato a febbraio 2022, Dying Light 2 rappresenta il sequel del titolo uscito nel 2015. Si tratta di un survival zombie in cui il protagonista, Aiden Caldwell, deve riuscire a sopravvivere all’apocalisse grazie alle sue doti di parkour e ad armi di tipo melee. Questo gioco al momento è il più pesante in assoluto su PC, considerando che richiede una RTX 3080 solo per raggiungere i 60fps con il ray tracing attivo.

I requisiti consigliati per Dying Light 2

Sistema Operativo: Windows 10

Windows 10 CPU: Core i5-8600K o Ryzen 7 3700X

Core i5-8600K o Ryzen 7 3700X GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB

NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB RAM: 16GB

16GB Spazio richiesto: 60GB

Questo è tutto per quanto riguarda i giochi più pesanti da far girare su PC nel 2022! Noi vi abbiamo riportati i requisiti consigliati per ogni titolo, ma ovviamente richiederanno più o meno sforzo in base alle impostazioni che deciderete di settare. Per coloro che invece hanno dei componenti di mid-range o meno, ci sono moltissime altre opere ottime che comunque hanno una grafica fantastica, come Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3, Crysis Remastered e molti altri.