Steam è la casa dei PC Gamer: nonostante con il passare del tempo siano emersi sempre più launcher, quello di Valve rimane non solo il più famoso, ma anche il più amato dai videogiocatori, merito anche dell’enorme quantità di titoli a disposizione. Ma nel mare di giochi che popolano la piattaforma, quali sono i più giocati?

In questa classifica vedremo i 15 titoli più giocati di sempre su Steam in base al numero di massimo di giocatori contemporanei (secondo quanto indicato da steamDB): preparatevi a vedere nomi famosi, ma anche qualche sorpresa.

15. Fallout 4

Era il 2015 e intorno a Fallout 4 c’era decisamente parecchio hype (grazie anche all’enorme successo di Skyrim), al punto tale che il giorno dopo il lancio il gioco ha raggiunto i 472.962 giocatori in contemporanea, cifra altissima per un single player e che ha tenuto attaccati allo schermo gli appassionati per centinaia di ore e che lo fa rimanere ancora oggi in classifica, nonostante siano passati quasi 10 anni.

14. Capcom Arcade Stadium

Le Steam Trading Cards sono carte collezionabili digitali che possono essere vendute in cambio di moneta reale, che si ottengono giocando e che sono il motivo della presenza in questa classifica di un titolo “strano” come questo: stando a Pavel Djundik, il gioco ha raggiunto l’incredibile cifra di 488.791 giocatori a causa di bot che avviavano la partita e poi stavano fermi, semplicemente per “farmare” le Trading Cards.

13. Terraria

Terraria è un RPG decisamente di successo, capace di appassionare videogiocatori di tutte le età e ancor più divertente se giocato con gli amici. Nel suo momento migliore ha fatto registrare 489.886 giocatori in contemporanea, un risultato notevole per un gioco che ha ormai 12 anni.

12. Call of Duty: Warzone

Poteva mancare un Call of Duty? Ovviamente no, specialmente con l’arrivo di Warzone su Steam. Il battle royale di Activision è arrivato a contare 491.670 giocatori in contemporanea, andando a competere direttamente con gli altri giochi del genere presenti sulla piattaforma.

11. Valheim

I giochi di sopravvivenza sono decisamente apprezzanti dagli utenti PC e Valheim non fa eccezione, complice il gran numero di recensioni positive e la popolarità raggiunta su Twitch al momento del lancio. Il titolo di Iron Gate è arrivato a contare 502.387 giocatori.

10. Apex Legends

Entriamo nella top 10 con Apex Legends, battle royale di Respawn che ha avuto enorme successo già prima di arrivare su Steam, quando poteva essere giocato esclusivamente su Origin. Il titolo ha tutt’oggi centinaia di migliaia di utenti attivi, ma in passato ha raggiunto un picco di 624.473 giocatori.

9. Goose Goose Duck

Goose Goose Duck è un gioco carino, simile ad Among Us, che però di per sé non giustifica i 702.845 giocatori in contemporanea raggiunti. Il motivo della sua popolarità è legato al cantante V del gruppo K-pop BTS, che ci ha giocato durante uno streaming e ha dato al titolo una spinta non indifferente; all’epoca i server non hanno retto l’esponenziale aumento di utenza, ma ancora oggi il gioco conta decine di migliaia di giocatori attivi.

8. Hogwarts Legacy

Così come non poteva mancare un Call of Duty, non poteva mancare nemmeno un gioco ambientato nell’universo di Harry Potter. A pochi giorni dal lancio, Hogwarts Legacy ha raggiunto 879.308 giocatori contemporanei ed è stato parecchio apprezzato da tutti i fan della saga.

7. New World

L’MMORPG di Amazon Games ha vissuto un lancio davvero spettacolare, con un numero di giocatori sempre in aumento che è arrivato a 913.634 utenti attivi contemporaneamente. Nonostante nei mesi immediatamente successivi i numeri siano letteralmente crollati e New World abbia perso il 90% dei giocatori, entra di diritto nella nostra classifica.

6. Elden Ring

Il titolo di FromSoftware creato in collaborazione con George R. R. Martin eletto come gioco dell’anno 2022 ha raggiunto i 953.426 giocatori appena dopo il rilascio, dando parecchio filo da torcere a tutti coloro che non sono cresciuti a “pane e soulslike”.

5. Cyberpunk 2077

Il primo gioco della classifica a superare il milione è un titolo tanto atteso quanto discusso: l’RPG di CD Projekt RED aveva parecchio hype alle spalle dopo l’enorme successo di The Witcher 3, ma purtroppo i problemi al lancio (specialmente sulle console di passata generazione) hanno fatto a dir poco infuriare i videogiocatori. Nonostante tutto, Cyberpunk ha registrato un picco di 1.054.388 utenti, inoltre nel corso dei mesi è migliorato molto e con l’arrivo dell’espansione Phantom Liberty lo farà ancora; se lo avete abbandonato per i problemi al lancio, forse ora è il momento di dargli una possibilità.

4. Dota 2

Si ferma ai piedi del podio l’unico MOBA della classifica, ma anche uno dei più famosi. Nonostante la concorrenza di League of Legends (assente dalla classifica in quanto non presente su Steam), Dota 2 continua ad avere un gran numero di giocatori, registrando ancora oggi oltre 500.000 utenti attivi contemporaneamente e con un picco di 1.295.114.

3. Lost Ark

La medaglia di bronzo va a Lost Ark, un MMORPG sbarcato in Europa dopo aver avuto un enorme successo in Corea del Sud. Anche questo titolo ha subito la stessa sorte degli altri (e di tutti gli MMOPRG) e il numero di utenti è calato drasticamente, ma nel periodo immediatamente successivo al lancio è arrivato ad avere 1.325.305 giocatori attivi.

2. Counter-Strike: Global Offensive

Nella classifica non poteva mancare CS:GO, ma forse qualcuno sarà sorpreso dal fatto che non si trova in prima posizione. Uno dei giochi più famosi di sempre e che ha contribuito molto al successo di Steam è arrivato ad avere 1.818.773 giocatori attivi e conta ancora oggi oltre un milioni di giocatori quasi tutti i giorni.

1. PUBG: Player Unknown’s Battlegrounds

Il gioco che ha dato vita al genere dei battle royale si prende di diritto il primo posto con 3.257.248 giocatori attivi, quasi il doppio rispetto a quelli di CS:GO. PUBG è il gioco più giocato di sempre su Steam e con questi numeri è probabile che lo rimarrà ancora per parecchio tempo, anche se Counter-Strike 2, in arrivo quest’anno, è un’incognita da osservare attentamente.