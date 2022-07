I videogiochi sono ovunque. Forse non ce ne rendiamo conto, ma ormai qualsiasi dispositivo con uno schermo è capace di far girare un qualche tipo di videogame — un tablet, uno smartphone, persino gli schermi interattivi al McDonald’s. L’idea che per giocare serva necessariamente una console o un PC costoso nel 2022 è ormai tramontata, e a questo hanno contribuito i browser games.

Fintanto che avete una connessione internet stabile, su internet avete a disposizione un’intera libreria di titoli completamente gratis a cui poter giocare, i quali non richiedono nemmeno il download. In passato i browser games erano limitati a titoli semplicissimi e ripetitivi (chi non si ricorda di Agar.io?), ma oggi ve ne sono di qualsiasi genere: RPG, hack-and-slash, strategia, visual novels e molto altro; in questo articolo vi racchiuderemo quindi i 5 migliori da giocare nel 2022, perfetti sia in solitaria che in compagnia.

5. Gartic Phone

Avete mai pensato a cosa succederebbe se si unissero il “telefono senza fili”, gioco tipico dell’infanzia, e Pictionary? Probabilmente no, ma la risposta è Gartic Phone, uno tra i più divertenti browser games del 2022. Una volta inventato un nickname e fatto il login, sarete connessi con altri giocatori — vi consigliamo un gruppo di amici — e dovrete scrivere una breve frase, la quale verrà mischiata con quelle degli altri giocatori. A questo punto, ogni frase verrà assegnata a un concorrente, il quale dovrà ideare un disegno basato sulle parole che gli sono capitate.

Non è finita qui, dato che anche i disegni verranno mischiati e distruibuiti tra i giocatori, che dovranno a loro volta scrivere una frase in base a ciò che hanno davanti. L’obiettivo è ovviamente quello di ottenere una frase uguale a quella di partenza, ma Gartic Phone diventa divertente quando questo non succede (e non succede mai).

4. Pokémon Showdown

Tutti hanno giocato almeno una volta a un titolo Pokémon, ma per Pokémon Showdown non avrete bisogno di una delle console Nintendo né dovrete spendere soldi. In questo browser game di genere battling simulator avrete accesso a qualsiasi Pokémon, mossa e oggetto esistenti nel franchise, combattendo contro altri allenatori senza dovervi preoccupare di catturare, portare su di livello o curare i mostriciattoli.

Pokémon Showdown è perfetto sia se state cercando un gioco per passare il tempo da soli o in compagnia degli amici, sia che siate alla ricerca del modo per ideare e testare la miglior squadra Pokémon esistente, divertendovi a provare diverse combinazioni e stili di lotta.

3. Game of Thrones: Winter Is Coming

Tra i migliori browser games del 2022 non può mancare Game of Thrones: Winter Is Coming; se infatti la serie tv è giunta al termine, il gioco ufficiale è più che vivo. Vestirete i panni di un Lord del Westeros, il cui desiderio è quello di terminare le battaglie in corso tra i Sette Regni. Per raggiungere il vostro obiettivo dovrete espandere il vostro regno e attirare l’attenzione dei diversi personaggi della serie tv, in modo da convicerli a prendere parte al vostro team.

Inoltre, dovrete comandare un grande esercito e farvi strada tra orde di nemici per competere contro gli altri lord. Ovviamente, i personaggi che passeranno dalla vostra parte, come Jon Snow, Arya Stark e Lord Varys, potranno essere usati per aiutarvi durante le battaglie, uscendo così dalle situazioni difficili e portando a casa la vittoria.

2. Spelunky

Spelunky, il celebre titolo di Derek Yu, è stato reso disponibile come browser game per permettervi di passare ore e ore davanti al computer. In questo rougelike in stile platform giocherete come Guy Spelunky, il cui obiettivo è trovare un tesoro perduto; per arrivarci dovrà attraversare miniere pericolose, giungle fitte, caverne ghiacciate e templi egizi.

Ciò che rende Spelunky unico e uno dei migliori browser games del 2022 è che a ogni partita i livelli saranno casuali, quindi non avrete modo di memorizzarli e rendere così il gameplay più semplice — ricordiamo che si tratta di un rouguelike, quindi a ogni morte ricomincerete da capo e perderete tutti gli oggetti raccolti fino a quel momento —.

Per quanto possa sembrare un gioco platform, vi assicuriamo che in realtà c’è molto da scoprire in Spelunky se decidete di investirvi il giusto tempo. Anche se all’inizio può sembrare brutale, quest’opera è così coinvolgente che finirete per passare ore a cercare di diventare un maestro nella caccia al tesoro.

1. Forge of Empires

Concludiamo la nostra lista dei migliori browser games del 2022 con Forge of Empires, nel quale verrete catapultati agli albori della preistoria per costruire una città che si evolve ed espande nel corso dei secoli. Questo titolo di InnoGames è stato rilasciato inizialmente nel 2012, e ha continuato a venire supportato negli anni con aggiornamenti e novità; ora non solo ci potete giocare nel computer, ma potete anche trasportare i vostri progressi grazie al crossplay nell’app per iOS e Android.

Nel corso della partita la vostra città passerà attraverso venti diverse ere, le quali non si fermano a quella contemporanea, ma vanno oltre, fino ad arrivare alla colonizzazione di Venere. Insomma, potrete fare un ripasso di storia e al contempo sognare un futuro lontano, costruendo la civiltà dei vostri sogni ed espandendovi a non finire; cosa c’è di meglio?

La nostra classifica sui migliori browser games del 2022 si conclude qui. Quali sono i vostri preferiti e quali non conoscevate? Se questo articolo vi è interessato, vi consigliamo di leggerne di simili, come quello sui migliori indie per PC!