Spesso catalogati da molti come un genere di nicchia, o quantomeno non mainstream come molti altri, gli strategici sono in realtà una branchia videoludica ben diffusa e colma di grandi sorprese. Un terreno fertile per giocatori di ogni tipologia, sia per chi cerca qualcosa di particolarmente strutturato e strategico, sia per chi vuole un’esperienza decisamente più diretta e frenetica, vedi il recente e riuscito Starship Trooper Terran Command.

Tra gli strategici è infatti possibile annoverare numerose altre sottocategorie, come RTS, ossia gli strategici in tempo reale, gli strategici a turni, che stanno vivendo negli ultimi anni una nuova giovinezza grazie soprattutto agli X-Com, e i 4X, basati sul motto eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate, ossia esplora, espandi, sfrutta e stermina e che sono molto probabilmente le esperienze più a tutto tondo del genere. Vi sono poi ovviamente anche numerosi altri sottogeneri ibridi, per un quadro complessivo quanto mai variopinto e in grado di soddisfare il più largo numero possibile di utenti.

Proprio vista l’ampiezza del genere, e dei suoi numerosi esponenti, abbiamo quindi deciso di andare a stilare in questo articolo quelli che sono i 5 migliori strategici da giocare nel 2022, in grado di appassionare fan del genere e non solo. Se volete invece uno sguardo più dall’alto, perché non date un’occhiata a quelli che per noi sono i migliori strategici in tempo reale di sempre?

I 5 migliori strategici PC da giocare nel 2022

Total War Warhammer 3

Il primo titolo in questo elenco di quelli che per noi sono i 5 migliori strategici PC da giocare nel 2022 altro non è che quel Total War Warhammer 3 uscito lo scorso febbraio. L’appuntamento con la terza incarnazione del particolare ma riuscitissimo matrimonio tra la saga di Total War e l’incredibile universo narrativo di Games Workshop è infatti riuscito ad alzare nuovamente l’asticella, regalandoci uno strategico di altissima qualità.

Dopo averci deliziato con due splendidi episodi, insomma, Total War Warhammer 3 prosegue sulla via dei propri predecessori, arricchendo l’esperienza complessiva e limandola delle poche impervietà rimaste. Se adorate gli scontri su larga scala, le ambientazioni fantasy e, soprattutto, gli strategici di altissima qualità, Total War Warhammer 3 saprà regalarvi tante, tante soddisfazioni.

Dune Spice Wars

Dopo aver conquistato i cinema di tutto il mondo con una trasposizione cinematografica di grandissimo impatto, la celeberrima opera letteraria di Frank Herbert è sbarcata recentemente anche sui nostri PC con Dune Spice Wars. Un titolo che, nonostante il grandissimo peso sulle spalle di una licenza di tale portata e una natura di gioco in accesso anticipato, ha saputo ritagliarsi con pieno merito un posto tra gli strategici da giocare nel 2022.

Un qualcosa in grado di attirare l’attenzione non solo dei fan dell’epopea di Frank Herbert, ma anche degli appassionati di videogiochi, grazie a una profondità di gioco capace di catturare il particolare gioco di equilibri tra le varie coalizioni in gioco. Se amate districarvi tra un gran numero di fattori e variabili, in Dune Spice Wars troverete di cui divertirvi.

Age of Empires IV

Nonostante sia uscito nel corso del 2021, per l’esattezza lo scorso ottobre, non potevamo non inserire in questa lista dei migliori strategici da giocare nel 2022 anche Age of Empires IV, ossia l’ultimo episodio di una delle serie più celebri e rappresentative dell’intero genere. Vista la grande qualità del titolo, infatti, non farlo sarebbe stato un vero e proprio atto di lesa maestà.

Age of Empires 4 è uno dei migliori strategici in tempo reale o RTS che dir si voglia in circolazione, grazie a un gameplay estremamente solido, tante cose da fare, diverse campagne di livello e un aspetto tecnico più che riuscito. A completare il tutto, infine, numerosi documentari ricreati con cura certosina, in grado di far entrare ancor più nell’atmosfera il giocatore, immergendolo nel relativo periodo storico. Insomma, se amate il genere non potete fare a meno di dare un’opportunità ad Age of Empires IV.

Triangle Strategy

Probabilmente è il titolo più particolare all’interno di questa lista e magari per qualcuno l’opera di Square Enix poco centra con quelli che sono i migliori strategici da giocare nel 2022. Abbiamo però voluto in ogni caso inserire anche Triangle Strategy all’interno di questo elenco in quanto dotato di innegabili qualità e di una struttura narrativa tanto cruda quanto dannatamente intrigante.

Un vero e proprio tuffo nel passato, capace di far rivivere le esperienze di diversi anni fa in chiave moderna, una sana e riuscita commistione tra passato e presente. Nel caso possediate Nintendo Switch e amate il genere, insomma, Triangle Strategy è un gioco da avere assolutamente, in grado di soddisfare neofiti e veterani del settore, grazie a un livello di difficoltà scalabile alla perfezione e un new game plus particolarmente interessante. Ciliegina sulla torta un aspetto artistico in 2D estremamente curato e in grado di regalare degli scorci niente male.

Expeditions Rome

“Expeditions Rome è un ottimo ibrido tra un gioco di ruolo e uno strategico a turni, che riesce a colpire per la sua varietà e la sua ampiezza. Un lungo e bel viaggio nell’antica Roma, fatto di scelte, combattimenti e una narrazione particolarmente accattivante”: con queste parole abbiamo incensato qualche mese fa l’opera di Logic Artists, definendola come un’avventura degna di essere vissuta e giocata.

Se amate gli strategici a turni e non disdegnate quelli che sono i giochi di ruolo, ben val la pena dare un’opportunità a questo titolo, in quanto pregno di cose da fare e vedere, oltre che a essere contraddistinto da un’ambientazione sempre accattivante.