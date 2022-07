I JRPG, detti anche videogiochi di ruolo giapponesi, sono giochi che hanno caratteristiche distinte rispetto agli RPG occidentali e che, a partire dagli anni ’80, hanno conquistato il favore del pubblico, diventando tra i generi più amati e venduti. Nonostante il termine definisca tradizionalmente opere come Dragon Quest o Final Fantasy, oramai può essere impiegato per fare riferimento a una gamma molto più ampia di titoli che presentano degli elementi in comune, come la grafica in stile anime e l’importanza della narrativa. Dato che nel mercato attualmente sono presenti sempre più JRPG, in questo articolo vi racchiuderemo i 5 migliori da giocare su PC nel 2022, in modo che possiate farvi un’idea su cosa aggiungere al vostro carrello.

5. Ni No Kuni: La minaccia della Strega Cinerea (Remastered)

Se siete fan dei film di animazione dello Studio Ghibli, allora non potete non conoscere il franchise Ni No Kuni, iniziato nel 2010 con il primo capitolo intitolato La minaccia della Strega Cinerea. Nel 2019 è uscita per PC e PlayStation 4 la versione remastered in cui sono stati fatti dei miglioramenti grafici, facendolo rientrare in uno dei migliori JRPG in commercio anche nel 2022.

In Ni No Kuni: La minaccia della Strega Cinerea vestirete i panni di Oliver, un ragazzino che viene trasportato in un mondo alternativo connesso con quello normale attraverso l‘idea delle anime gemelle, ovvero che ogni persona ha una controparte nell’altro universo. Questo titolo presenta vari dei sistemi di combattimento comuni nei JRPG: il tempo di lotta di alcuni dei Final Fantasy, i famigli che possono venire in soccorso durante gli scontri e i combattimenti in tempo reale degli RPG più moderni.

In Ni No Kuni la storia ha un ruolo importante, e sicuramente vi strapperà qualche lacrima; nonostante il gameplay possa risultare difficile in certi tratti, vi consigliamo comunque di perseverare e continuare nell’avventura, perché alla fine sarete soddisfatti del percorso fatto.

4. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

In questa lista non poteva mancare un Final Fantasy, essendo uno dei JRPG più famosi e amati in assoluto; in particolare, vi proponiamo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, uscito a marzo 2022 per festeggiare il 35esimo anniversario della saga. Questo capitolo presenta un sistema di combattimento a tempo reale al posto dell’usuale sistema a turni, e varie classi tra cui il protagonista, Jack, può alternarsi in modo da utilizzare diversi tipi di attacchi fisici e magici.

Stranger of Paradise è un‘interpretazione in stile dark fantasy dell’originale Final Fantasy, e presenta svariate caratteristiche inedite per la saga: è la prima volta che in un non-MMO della serie si vedono effettivamente gli equipaggiamenti dell’armatura del personaggio, ed è presente una modalità online in co-op, grazie alla quale è possibile giocare con un massimo di due amici e uccidere insieme un po’ di mostri.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è senza dubbio un’interpretazione più matura dei classici titoli della saga Square Enix, e la storia di Jack Garland vale la pena di essere esplorata, sia che siate fan della serie che vogliate approcciarvene per la prima volta.

3. Persona 4 Golden (e tutta la serie Persona)

I titoli della saga Persona, originariamente spin-off di Shin Megami Tensei, sono diventati negli ultimi anni tra i JRPG più apprezzati dal pubblico e, nonostante al momento non tutti siano disponibili per PC, uno dei migliori lo è: Persona 4 Golden, uscito originariamente per PlayStation 2 nel 2008. In questo capitolo seguirete la storia di Ryotaro Dojima, uno studente che si trasferisce in una piccola cittadina poco prima che una serie di omicidi abbia inizio.

Il successo del franchise di Atlus si deve in larga parte al connubio perfetto tra il gioco di ruolo e quello di simulazione, dato che oltre a combattere con i nemici attraverso l’uso dei Persona, dovrete socializzare con gli altri personaggi in modo da creare legami d’amicizia sempre più forti, migliorare le vostre qualità e, come bravi studenti, andare a scuola ogni giorno.

Se fino a questo momento i Persona sono rimasti – a eccezione di Persona 4 Golden – esclusiva Sony, le cose stanno per cambiare: a ottobre Persona 5 Royale, il titolo più recente della saga, farà capolino anche su PC, seguito da Persona 3 Portable nel 2023. Insomma, il 2022 è il momento perfetto per appassionarsi alla saga di Persona e scoprire questo JRPG – vi avvisiamo, crea dipendenza.

2. Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise venne rilasciato originariamente su Nintendo Switch a marzo 2021; a questa versione ne seguì una per PC a gennaio 2022, la quale si guadagnò ben presto il favore del pubblico, diventando uno dei migliori JRPG dell’anno. Se non avete familiarità con la saga, si tratta di giochi incentrati sullo sconfiggere mostri, ma anche crescerli, cacciarli e trasformare i loro materiali in armature e armi.

Nonostante dalla descrizione Monster Hunter possa sembrare una specie di Pokémon con delle creature più spaventose, in realtà si tratta di un gioco alquanto difficile: sconfiggere un mostro richiede in media dai 10 ai 40 minuti, e sono presenti ben 14 tipi di armi diverse, ognuna con delle caratteristiche precise e dei ruoli in battaglia.

In Monster Hunter Rise è possibile giocare anche in co-op, in modo da cacciare mostri insieme agli amici in degli scenari mozzafiato. Inoltre, se questo titolo non vi dovesse bastare, lo scorso anno è uscito anche Monster Hunter Stories 2, uno spin-off della saga che ha venduto milioni di copie e che rappresenta un altro ottimo JRPG da giocare su PC nel 2022.

1. Elden Ring

Chiudiamo la nostra classifica con Elden Ring, che non solo è uno dei migliori JRPG da giocare su PC nel 2022, ma è anche il gioco che fino ad ora quest’anno ha riscosso più successo in assoluto, facendo impazzire i videogiocatori di tutto il mondo alla sua uscita in febbraio. L’opera unisce il leggendario Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin – lo scrittore de Il Trono di Spade -, creando un videogioco innovativo e potenzialmente infinito.

Nel titolo di FromSoftware dovrete viaggiare per l’Interregno con l’obiettivo di recuperare i frammenti dell’Anello ancestrale, in modo da diventare il Lord ancestrale. Per farlo dovrete esplorare un mondo complesso e labirintico, attraversando castelli, catacombe, fortezze e sentieri, sconfiggendo tutti i semidei e impossessandovi dei loro frammenti.

Elden Ring non rispetta i cardini di un JRPG tradizionale, presentando un gameplay souls-like e ambientandosi in un open-world. Potrete scegliere tra diverse classi all’inizio della vostra avventura, migliorare le vostre abilità e sfoggiare armi possenti in combattimenti a tempo reale. Nella mappa vastissima troverete tesori e oggetti di ogni tipo, oltre a eventi in-game che vi faranno ottenere item ancora più rari.

La nostra classifica sui migliori videogiochi JRPG da giocare su PC nel 2022 si conclude qui. Quali tra questi giochi conoscevate già e quali giocherete nel corso dell’anno? Ovviamente ci sarebbero molti altri titoli degni di nota (alcuni dei quali presenti in questo articolo più generale), ma in questa lista vi abbiamo racchiuso quelli che secondo noi spaziano di più all’interno del genere, in modo da poter accontentare gusti differenti.