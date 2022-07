I videogiochi survival sono un sottogenere dei giochi d’azione, il cui obiettivo – come intuibile dal nome – è quello di sopravvivere in ambienti ostili, intensi e open-world. I giocatori iniziano solitamente con pochissimo equipaggiamento e per non morire devono costruire oggetti, armi e accampamenti, e raccogliere risorse. L’esempio più famoso è Minecraft, che dalla sua uscita nel 2009 è diventato uno dei videogames più venduti della storia, facendo appassionare persone da qualsiasi parte del mondo e fascia di età.

Nonostante ciò, moltissimi videogiochi survival sono in costante sviluppo e uscita, ragion per cui può risultare difficile capire quale valga più la pena acquistare; in questo articolo vi racchiuderemo quindi i 5 migliori titoli del genere da giocare su PC nel 2022, che divergono dal classico Minecraft, spaziando in diversi ambiti per accontentare i gusti di qualsiasi videogiocatore.

5. Frostpunk

Iniziamo la nostra classifica con Frostpunk, dove dovrete ponderare ogni decisione che farete. Vi ritroverete infatti in un mondo congelato, con gli ultimi superstiti dell’umanità riuniti attorno a una fornace gigante. Il vostro obiettivo è ovviamente quello di mantenere tutti in vita, e per farlo avrete bisogno di procurare alle persone calore e cibo – anche se, ovviamente, è più facile a dirsi che a farsi -.

Non vi basterà infatti demolire edifici e inviare gli abitanti nella natura alla ricerca di risorse; dovrete nutrire una società che deve resistere a un’era glaciale, e questo può significare anche obbligare i lavoratori a minare carbone per 24 ore di fila in modo che tutti possano rimanere in vita un giorno in più. Ovviamente questi poveretti non ne saranno contenti, ma starà a voi scegliere la strategia giusta per far sopravvivere più persone possibile.

La peculiarità di Frostpunk, che può essere sia un vantaggio che uno svantaggio per il giocatore, è che avrete sempre la possibilità di fare una scelta capace di cambiare radicalmente le sorti della civiltà: anche quando tutto sembrerebbe procedere per il verso giusto, una mossa sbagliata potrebbe stravolgere il delicato ecosistema e generare una catastrofe.

4. Subnautica (+ Below Zero)

Foreste di fuco immense, grotte marine labirintiche, crateri infiniti che contengono creature grandi quanto isole intere: questi sono solo alcuni dei biomi che potete incontrare in Subnautica, uno dei videogiochi survival con più acqua e alieni che potete trovare su PC nel 2022. La storia ha inizio quando la navicella del protagonista esplode, facendolo svegliare nel mezzo dell’oceano; qui inizia la sua lotta per la sopravvivenza in un mondo sottomarino che non è amichevole come potrebbe sembrare di primo acchito.

Dovrete infatti immergervi tra gli abissi per raccogliere cibo e risorse, in modo da costruire la vostra base sottomarina e veicoli sommergibili. La grafica in 3D e la mancanza di ossigeno rendono anche le attività apparentemente più semplici complesse, e il pericolo può arrivare da ogni angolo – anzi, da ogni onda -; durante l’avventura non dimenticherete mai di essere voi l’alieno in questo mondo, soprattutto mentre morite in mancanza di aria.

Nonostante tutte le creature marine, l’esplorazione del mondo in Subnautica è anche molto rilassante, e la storia intrigante aggiunge punti extra all’esperienza di gioco. Inoltre, il gioco base è stato ulteriormente allargato dall’espansione Below Zero, quindi non c’è momento migliore per tuffarsi su questo survival game.

3. Don’t Starve

Mantenere il vostro stomaco pieno è una preoccupazione costante in Don’t Starve – letteralmente, ‘non morire di fame’ -, ma non l’unica che avrete durante il gameplay. Questo titolo di Klei Entertainment è uscito nel 2013, affermandosi negli anni come uno dei migliori videogiochi survival a tema horror disponibili per PC, e ancora validissimo nel 2022, insieme al seguito Don’t Starve Together.

Nell’ambientazione in stile gotico dovrete affrontare anche api assassine, uomini dalle sembianze animalesche, giganti e uccelli con occhi ciclopici che possono uccidervi sul colpo. Nonostante ciò, anche la vostra mente può rappresentare un nemico, facendo apparire allucinazioni sinistre i quali attacchi sono però più che reali.

Dovrete riuscire a sopravvivere a tutte queste minacce, cercando risorse per alimentare le vostre macchine scientifiche e alchemiche, tutto prima che cali il buio, il quale rende l’ambiente ancora più ostile. La grafica di Don’t Starve, insieme all’umorismo ricorrente, lo rendono uno dei videogiochi survival più peculiari che possiate trovare, unendo gli elementi tipici del genere con la scienza e la magia.

2. Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved non solo è uno dei migliori videogiochi survival sui dinosauri che potete trovare su PC nel 2022, ma è probabilmente il miglior gioco coi dinosauri mai creato. Nell’opera di Studio Wildcard dovrete abbattere alberi per ottenere legna da usare per costruire un rifugio, uccidere animali per avere cibo, e… morire inevitabilmente perché vi scordate di recuperare dell’acqua.

Oltre a ciò, Ark: Survival Evolved si discosta dai videogiochi survival tradizionali includendo dei dinosauri che vogliono uccidervi e mangiarvi ma che, con molta pazienza e perseveranza, potete anche addomesticare e cavalcare. Inoltre, ci sono guerre che scoppiano tra le diverse tribù che vogliono ottenere il controllo sul mondo intero.

Infine, il mondo di Ark è in costante evoluzione: la prima parte dell’espansione “Genesis” è uscita a febbraio ed è incentrata nell’esplorazione di regioni piene di vulcani, montagne ghiacciate e biomi sottomarini; il secondo capitolo della serie invece, Ark 2, uscirà nel corso dell’anno, garantendovi altre ore di divertimento in compagnia di altri giocatori e creature – poco – amichevoli.

1. V Rising

Concludiamo la nostra classifica dei migliori videogiochi survival per PC del 2022 con un titolo completamente differente rispetto alla norma: V Rising. Al posto di vestire i panni di un essere umano, com’è solito per i giochi del genere, nel titolo di Stunlock Studios sarete un vampiro, il quale si risveglia da un sonno durato secoli. Deboli e in bisogno di bere sangue, inizierete la vostra avventura alla ricerca di prede facili, fino ad arrivare a ricostruire il vostro castello.

Essere un vampiro non è però facile come sembra: dovrete nascondervi nell’oscurità durante il giorno e andare a caccia la notte, uccidendo esseri umani e trasformandoli in vostri servi fedeli. Essendo un gioco multiplayer, durante il vostro percorso incontrerete anche altri giocatori, e potrete decidere se combatterli in server PvP o se aiutarli nella loro missioni verso il potere.

V Rising è uno dei videogiochi survival assolutamente da non perdere, unendo gli elementi caratteristici del genere con combattimenti in stile hack and slash; dalla sua uscita per PC a maggio 2022 ha venduto oltre un milione di copie, ottenendo una valutazione in media superiore al 90%, quindi non avete scuse per non aggiungerlo al carrello.

La nostra lista sui 5 migliori videogiochi survival da giocare su PC nel 2022 si conclude qui. Dalle creature sottomarine ai vampiri avrete modo di cercare di esplorare qualsiasi tipologia di ambiente, ma l’obiettivo rimarrà sempre uno: sopravvivere.