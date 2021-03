I Am Jesus Christ: combattimenti coi demoni nel nuovo trailer

I Am Jesus Christ è uno di quei giochi che nel giro di un paio d’anni ha suscitato un inaspettato interesse. C’è poco da dire sul titolo, vestiremo i panni di Gesù di Nazareth e dovremo rivivere i momenti chiave della sua vita, dalla sua nascita fino alla sua morte. Indubbiamente molto promettente, l’opera risulta essere a tratti davvero notevole specialmente se pensiamo che dietro al progetto c’è un piccolo team come SimulaM. Il titolo è ancora in fase di lavorazione e l’azienda fa sapere costantemente come prosegue il lavoro attraverso video sul proprio canale ufficiale YouTube.

A distanza di un mese dall’ultimo aggiornamento, SimulaM ha postato l’ennesimo Devlog sul progetto con novità piuttosto interessanti. Trattandosi di un gioco totalmente indie i problemi persistono, ma dobbiamo ammettere che le idee sono tante ed interessanti. Innanzitutto la mappa di gioco è stata migliorata con un tutorial tanto semplice quanto impeccabile. La cosa ovviamente che cadrà subito all’occhio è il combattimento contro un demone, con una soundtrack davvero epica che partirà in sottofondo appena si inizierà a lottare. Il gioco è in prima persona per questo sarà facile immedesimarsi in Gesù Cristo, specialmente quando dovremo curare i malati, in questo caso dovremo risolvere infatti un mini game interattivo.

Nonostante I Am Jesus Christ sia preso non molto seriamente dalla maggior parte della community, il titolo risulta essere interessante. Se pensiamo alla vita di Gesù di Nazareth certamente immaginiamo una longevità davvero corposa con tante cose da fare in giro per la mappa. Se state tenendo d’occhio questo progetto vi ricordiamo che tra aprile e maggio dovrebbe partire la campagna Kickstarter. Oltre a questo il team di sviluppo ha dichiarato che verrà pubblicata una demo, mentre verso giugno approderà su Steam il prologo completamente gratuito.

Cosa ne pensate di questo progetto? Gli darete una possibilità? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti I Am Jesus Christ.