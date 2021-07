I Am Jesus Christ è un portento con Unreal Engine 5 e Lumen

Ci sono giochi in sviluppo che attirano la nostra attenzione in modo particolare per diversi anni a venire. Uno di questi è senza dubbio I Am Jesus Christ, un simulatore con elementi da gioco di ruolo in cui bisogna interpretare proprio Gesù Cristo. Un’idea senza dubbio fuori dal comune e che dal primo annuncio ha attirato la curiosità dei giocatori in vari modi. Questo grazie agli aggiornamenti costanti proposti dal team di sviluppo, sempre attivo nel mostrare le novità che stanno venendo aggiunte nel titolo durante lo sviluppo.

Dopo nemmeno un mese dall’ultimo aggiornamento sullo sviluppo, i ragazzi dello studio SimulaM hanno rilasciato un altro video tutto dedicato ad I am Jesus Christ. Giusto qualche settimana fa, abbiamo visto come il team di sviluppo abbia preso la decisone di passare dal motore Unity al nettamente più recente Unreal Engine 5, fornendoci anche un primo sguardo ai test effettuati con il nuovo motore, ma lo studio non si è fermato per un secondo e ha nuovi aggiornamenti.

Con un nuovo video rilasciato di recente su YouTube, questa volta i ragazzi di SimulaM hanno voluto concentrarsi sull’utilizzo della nuova tecnologia di illuminazione globale Lumen, inclusa nei nuovi tool di Unreal Engine 5. Ma il team non si è fermato qui, e ne ha approfittato per mostrarci come brilla ad oggi la città di Nazareth, la quale è stata ovviamente ricreata all’interno di I Am Jesus Christ.

I Am Jesus Christ continua a mostrarsi sempre più di frequente, con il team di sviluppo che sta mettendo all’interno del progetto tutte le energie necessarie, grazie anche ad un riscontro del pubblico decisamente interessato. Il titolo non ha ancora una finestra di lancio ben definita, ma quando uscirà verrà reso disponibile su PC tramite Steam.