I Am Jesus Christ: gameplay e mappa protagonisti del nuovo video

I Am Jesus Christ è sicuramente uno dei simulatori che è più rimasto nella mente del videogiocatore medio. Dal lontano 2019 fino ad oggi il team di sviluppo ha potuto rivelare diverse novità che hanno sicuramente intrattenuto il pubblico. Nonostante ciò, il gioco risulta essere tanto assurdo quanto interessante. C’è poco da dire sul titolo, vestiremo i panni di Gesù e dovremo rivivere i momenti chiave della sua vita, dalla sua nascita fino alla sua morte. Abbiamo potuto gustarci un trailer natalizio lo scorso dicembre a cavallo con le vacanze di Natale, appunto, e poche settimane fa abbiamo scoperto come il titolo approderà su Kickstarter con una campagna che prenderà il via tra aprile e maggio 2021.

Gli sviluppatori SimulaM hanno quindi da poco proposto un video aggiornamento sullo sviluppo, con un trailer dedicato di ben 15 minuti che potete gustarvi proprio alla fine di questa notizia. Nel video possiamo vedere la costruzione della mappa di gioco ma soprattutto una parte di gameplay in cui Gesù se la dovrà vedere contro dei veri e propri demoni. Non mancheranno ovviamente i miracoli, questi riprodotti come una sorta di minigiochi oltre a tante quest secondarie che ne aumenteranno inevitabilmente la longevità.

Insomma, sembra che il team stia lavorando egregiamente portando di diritto I Am Jesus Christ sulla vetta dei titoli indie da tenere sicuramente d’occhio. C’è da sottolineare che nel corso dell’anno è in programma una demo gratuita mentre tra giugno e luglio verrà pubblicato il prologo giocabile gratuitamente.

Cosa ne pensate di I Am Jesus Christ? Gli darete una possibilità? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il simulatore di Gesù in uscita nel corso del 2021.