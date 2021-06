I am Jesus Christ in Unreal Engine 5 si mostra con una grafica da Dio

È già capitato in passato di parlare di questo I am Jesus Christ, il particolarissimo progetto in via di sviluppo presso il team SimulaM. Questo gruppo di sviluppatori sta continuando ad aggiornarci in modo costante con una serie di video diari o post sul proprio sito. Uno dei recenti aggiornamenti, ci mostra come il curioso gioco di ruolo divino si mostra visivamente con l’ausilio del nuovissimo Unreal Engine 5 e tutte le prime funzionalità grafiche che il nuovo motore targato Epic mette a disposizione nella sua fase di accesso anticipato.

All’inizio dello scorso mese, il team di sviluppo che sta lavorando a I am Jesus Christ ha annunciato l’intenzione di passare dal motore grafico Unity ad Unreal Engine. Per mostrare i primi lavori effettuati in questo passaggio, il team ha pubblicato di recente un video che mostra i primi test grafici fatti sui modelli dei personaggi e sulle location del gioco utilizzando la nuovissima versione di Unreal Engine 5.

Stando a quanto è stato dichiarato dai ragazzi di SimulaM, il risultato di quanto mostrato all’interno del video è in linea con ciò che il team stava immaginando per il proprio gioco. Al momento l’Unreal Unreal 5 non è ancora disponibile nella sua versione 1.0, ma i ragazzi si augurano che il nuovo motore targato Epic Games possa essere pronto quando partirà in via ufficiale la campagna Kickstarter di I am Jesus Christ, ovvero nei primi giorni del mese di settembre 2021.

Come potete vedere in video, il balzo in avanti grafico del titolo in questione è poderoso, ed è interessante vedere come i ragazzi di SimulaM saranno in grado di limare il tutto con lo scorrere del tempo e con le prossime versioni dell’Unreal Engine 5.