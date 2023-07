Nel corso degli anni i motori grafici si sono espansi notevolmente. Molti di quelli storici hanno subito migliorie importanti e nel frattempo ne sono arrivati tanti altri che in un modo o nell’altro hanno lasciato o stanno lasciando il segno nel mercato videoludico.

In questo articolo vogliamo raccontarvi quelli che sono, almeno per noi, i cinque motore grafici più impressionanti sul mercato dal punto di vista visivo e ciò significa tutti quelli che graficamente ci hanno regalato scorci meravigliosi al netto di performance tecniche comunque di alto livello. Ovviamente, pur sostenendo la nostra classifica con tesi oggettive, rimane un’opinione e ciò significa che siete completamente liberi di esprimervi con la vostra idea. Chiarito ciò, lanciamoci in questo viaggio.

5)CryENGINE

Partiamo da uno dei motori che per anni è stato un vero e proprio benchmark grafico per i videogiochi, il CryENGINE. Sviluppato da Crytek, questo engine ha visto la sua prima apparizione con Far Cry, divenendo in breve tempo e per tanti anni il gioco da usare per i test delle GPU.

La cosa buffa è che Far Cry è stato un punto di riferimento in termini grafici fino all’arrivo di Crysis. Crytek, infatti, iniziò ben presto a sviluppare una propria proprietà intellettuale ispirata proprio dal lavoro svolto con il gioco Ubisoft. Il team era però ambizioso e decise non solo di lavorare a un FPS sci-fi di qualità, ma di farlo con una nuova versione dei CryENGINE.

Il risultato fu una delle opere tecniche e grafiche migliori di sempre, ancora oggi memorabile per via del fatto che il gioco non riusciva a girare su nessuna macchina in maniera accettabile, soprattutto a causa di una scarsa ottimizzazione. Non per altro la famosa domanda “ci gira Crysis?” è divenuto un vero e proprio cult, spesso utile per identificare un PC con specifiche molto alte.

Ovviamente le cose sono radicalmente cambiate e nonostante il CryENGINE abbia dimostrato di essere un motore visivamente imponente, basti pensare a Ryse, altri sono riusciti a superarlo in svariati modi. La causa è anche dettata da un periodo di crisi che ha colpito Crytek e che ne ha rallentato il progresso tecnologico. Poco male, ora l’azienda tedesca ha la possibilità di ritornare sui suoi passi con lo sviluppo di Crysis 4 che promette, ancora una volta, di tornare a sorprendere grazie alla sua grafica di livello.

4)Frostbite

Un altro engine di notevole fattura e anche abbastanza versatile è certamente il Frostbite di DICE. Nato dalle menti del team svedese per Battlefield Bad Company, il motore non ha mai puntato necessariamente sull’impatto visivo, quanto più sulla distruttibilità ambientale. Infatti, la caratteristica principale della serie BC era proprio quella di disintegrare palazzi, staccionate e tanto altro.

Le cose sono cambiate nel corso del tempo e lo sviluppo ha preso una piega differente, concentrandosi di più sui miglioramenti visivi che di distruttibilità, la quale rimane comunque una parte centrale dell’intero progetto tecnico intorno al Frostbite, almeno per Battlefield.

Il successo del lavoro di DICE ha portato EA a valutare l’inserimento dello stesso su praticamente qualsiasi produzione interna, divenendo spesso però un problema per i team di sviluppo. Giochi come Mass Effect Andromeda, Anthem e Dragon Age Inquisition hanno infatti sofferto notevolmente l’utilizzo del Frosbite, portando a ritardi e problematiche notevoli, ciò ha costretto il publisher americano a fare un passo indietro e utilizzarlo “solo” su alcune produzioni ben delineate quali Dead Space, FIFA, Battlefield e Need for Speed.

Nonostante tutto il motore rimane ancora oggi molto apprezzato dagli utenti e i continui miglioramenti lasciano ben sperare a ulteriori upgrade in futuro.

3)Unreal Engine

Arriviamo ora a quello che è forse il motore grafico più popolare e utilizzato degli ultimi anni: l’Unreal Engine. Deve il proprio nome a uno degli sparatutto in prima persona più famosi al mondo, Unreal e ne condivide anche il logo ufficiale. Anche se il franchise videoludico è incredibilmente morto, l’engine è divenuto tra i più utilizzati in ambito Tripla A, anche grazie alla sua enorme versatilità ma anche qualità visiva.

Sono migliaia i giochi sviluppati con questa tecnologia e ne arriveranno altri centinaia nel corso dei prossimi anni. Visivamente l’Unreal dipende molto da chi lo sfrutta e sviluppa, non per altro possono esserci lavori mediocri ma anche esperienze tecnicamente all’avanguardia come Gears 5 o Fortnite. Infatti, il motore vede come massimi esponenti di utilizzo i loro creatori, Epic Games e i ragazzi di The Coalition, dove molti di questi ultimi provengono proprio dal vecchio studio americano, creatori della serie Gears of War.

La più recente generazione, Unreal Engine 5, è stata lanciata nell’aprile 2022. Il suo codice sorgente è disponibile su GitHub e l’uso commerciale viene concesso sulla base di un modello di royalty. Epic non applica tasse ai giochi fino a quando gli sviluppatori non hanno guadagnato 1 milione di dollari di ricavi e la commissione viene annullata se gli sviluppatori pubblicano sull’Epic Games Store. Decisamente un bel plus per chi crea opere interattive come i videogiochi.

Siamo certi che anche grazie al successo di Fortnite, vedremo svariati nuovi miglioramenti per questo motore che siamo certi riuscirà a stupirci come la tech demo di Matrix, magari già a partire da Hellblade II.

2)ForzaTech

Nato dalle sapienti mani di Turn10, autori di Forza Motorsport, il ForzaTech prende il proprio nome, come nel caso precedente, da un franchise videoludico. Divenuto famoso grazie alla sua ottimizzazione su console e PC, questo motore grafico sta dimostrando anche una certa versatilità con altri tipi di produzioni.

Pensato per le esperienze racing sim/arcade, il motore ha impressionato anche per le qualità visive di Forza Horizon e del simulatore di volo per antonomasia, Microsoft Flight Simulator. Ebbene si, sono in pochi a sapere che il talentuoso team francese di Asobo si è servito, oltre che del cloud gaming e dei server Azure di Microsoft, anche dell’engine di Turn10 per dare vita all’esperienza simulativa più fotorealistica sul mercato.

Il prossimo ottobre arriverà su Xbox e PC il reboot di Forza Motorsport che per l’occasione si servirà del ForzaTech 2.0. Quest’ultimo verrà sfruttato per anche per il nuovo Microsoft Flight Simulator 2024 e soprattutto per il ritorno di Fable, dove il trailer in-game dello scorso Xbox Games Showcase è riuscito già a impressionare tutti grazie ad animazioni di livello e una componente visiva da capogiro.

L’Action-RPG di Playground Games sarà un bel banco di prova per verificare se questo motore riuscirà a fare il grande passo anche per quanto riguarda titoli in terza persona open world. Noi siamo molto curiosi.

1)Decima Engine

Al primo posto non poteva che esserci il Decima Engine, un motore grafico davvero portentoso. Guerrilla Games di PlayStation è sempre stato un team dalle grandi doti tecniche, basti pensare a cosa sono riusciti a fare con Killzone su PS3. Vero, in molti si ricordano del famigerato trailer in-game fasullo del secondo capitolo dell’FPS, ma a essere onesti la software house britannica non è poi andata così lontano da quel prototipo e anzi, nel corso degli anni si è persino superata.

Con Horizon Zero Dawn, Guerrilla ha completamente svoltato proprio grazie al Decima, dando vita a un’esperienza open world in terza persona dalla qualità tecnica impressionante. A oggi nessuno è riuscito ancora a raggiungere quell’impatto visivo in una produzione a mondo aperto, livello che si è ulteriormente alzato con il suo seguito, Horizon Forbidden West.

Quest motore ha talmente esaltato i designer che lo stesso Hideo Kojima ha voluto servirsene per la produzione del suo Death Stranding e del prossimo DS2, segno che l’engine è davvero molto apprezzato nell’ambiente di sviluppo.

Oltre a questo va comunque sottolineato che rimane uno dei motori maggiormente ottimizzati, basti pensare come gira lo stesso Horizon Forbidden West su PS4 o Death Stranding su PC. Un peccato, sotto alcuni punti di vista, che questo motore non possa essere sfruttato anche da altri team, ma rimane il fatto che siamo dinanzi senza dubbio al motore grafico visivamente più impressionante sul mercato videoludico e siamo certi che riuscirà a impressionarci ancora di più nel prossimo futuro.