I creatori di The Last of Us svelano i loro giochi preferiti del 2021

Oltre ai vari premi come i Game of The Year, è importante anche ascoltare e conoscere i giochi preferiti di chi nell’industria ci lavora come sviluppatore. E oggi è Naughty Dog, ovvero autori e creatori di franchise come The Last of Us e Uncharted a svelare quali siano stati, per loro, i titoli migliori e che hanno ispirato parte del team di sviluppo in questo 2021. La rivelazione è avvenuta con un post sul blog pubblicato nel corso della notte italiana, dove alcuni sviluppatori del team first party di PlayStation hanno svelato i loro giochi preferiti pubblicati quest’anno.

I giochi presentati sul blog sono diversi: Bugsnax, ad esempio, è stato amatissimo dal vice presidente Christian Gyrling, che ha giocato al titolo insieme a sua figlia nel corso di quest’anno (anche se il gioco è del 2020). Il game director Matthew Gallant, insieme a Waylon Brinck (Development Director) ha invece optato per Deathloop, l’esclusiva PS5 e PC sviluppata da Arkane Lyon e pubblicata a settembre 2021. Un altro game director, Anhony Newman ha invece optato per Fortnite dopo la release del terzo capitolo del Battle Royale di casa Epic Games.

Spazio anche ad altri giochi e produzioni “minori”, che non possono magari contare su organici enormi come quelle di Epic Games e Arkane appunto. Nel post pubblicato sul blog trovano menzioni d’onore anche Inscryption, It Takes Two (fresco di Game of the Year assegnato durante i The Game Awards 2021) e Returnal, sviluppato dai finlandesi di Housemarque che dopo lo strepitoso successo commerciale sono diventi uno studio first party di PlayStation.

Tanti generi diversi, tanti giochi diversi, tante esperienze che non è escluso che possano lasciare un segno nei prossimi giochi del team, siano essi inediti oppure dei sequel di IP più blasonate come appunto Uncharted e The Last of Us. È comunque molto bello vedere come anche gli sviluppatori giochino e apprezzino altre produzioni, non trovate?