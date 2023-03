Si è sempre parlato di come queste ultime generazioni siano state monopolizzate da remake e remastered. Nonostante ci sia un trend che sembra voler fermare la produzione dei rifacimenti, alcuni fan di PlayStation non sembrano essere troppo scontenti all’idea che un giorno possa giungere una versione moderna di un popolare gioco di ruolo, che è stato di recente aggiunto al catalogo degli utenti PlayStation Plus.

Il gioco di cui stiamo parlando è The Legend of Dragoon. Si tratta di un RPG che debuttò su PlayStation 1 ed è anche uno dei più rari a livello commerciale. Una singola copia, in versione italiana per esempio, non la si porta a casa meno di 100 Euro. Il gioco è stato di recente aggiunto al catalogo Premium ed Extra PS Plus. Il lancio non è andato per il verso giusto, ma questa aggiunta ha fatto capire ai giocatori quanto forse ci sia un bisogno di un remake del titolo.

Difficile che però il desiderio di questi utenti diventi realtà. In primis per un discorso di pubblico: The Legend of Dragoon è un gioco molto di nicchia, che probabilmente non troverebbe un riscontro importante, anche se al lancio riuscì a vendere oltre 1 milione di copie. Poi c’è anche un problema di studi: l’opera originale per PS1 venne sviluppata dall’oramai defunto Japan Studios e al momento il colosso nipponico non ha dei veri e propri team di sviluppo in Giappone in grado di poter lavorare a un gioco di ruolo del genere.

Chiaramente non possiamo sapere se Sony cambierà idea. Già da diverso tempo, infatti, il colosso nipponico lavora a remake diversi. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito all’uscita dei rifacimenti di Demon’s Souls, Shadow of the Colossus, MediEvil e Ratchet & Clank (quest’ultimo disponibile su Amazon). Insomma, sperare alla fine non costa nulla. E speriamo che PlayStation ascolti davvero i giocatori, almeno per questa volta.

