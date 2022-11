Nei piani di Warner Bros. c’è l’intenzione di sfruttare appieno la licenza DC. A capo del progetto c’è James Gunn, recentemente assunto dalla casa di produzione statunitense per coordinare tutti i progetti attualmente attivi, collegandoli tutti tra di loro e andando così a creare un vero e proprio universo, come fatto da Marvel nel corso degli ultimi anni. Un progetto che però non riguarda solamente il grande e il piccolo schermo, ma che abbraccia anche i videogiochi.

A svelare i piani ci ha pensato lo stesso Gunn, in risposta a un commento su Twitter, che chiedeva se i videogiochi DC sarebbero stati collegati all’universo attualmente in sviluppo. “Sì”, si è limitato a scrivere Gunn rispondendo al commento. Chiaramente non è possibile avere ulteriori informazioni in merito, ma è già un inizio.

La divisione gaming di Warner Bros. è estremamente grande. L’editore statunitense ha pubblicato la serie di Batman: Arkham, Gotham Knights ed è ancora in sviluppo il nuovo gioco di Rocksteady, ovvero Suicide Squad: Kill the Justice League. Probabilmente Gunn non avrà un controllo totale sulle produzioni videoludiche, ma potrà richiedere l’inserimento di diversi elementi, almeno i più importanti, provenienti da film e serie TV. Un passo importante, per poter costruire un vero e proprio universo, che potrebbe avere le carte in regola per poter gareggiare con l’intero filone creato da Marvel e Disney. Una sfida sicuramente non facile, che però sarà affrontata nei modi corretti.

Gunn non è comunque un neofita del mondo dei videogiochi. In Marvel’s Guardiani della Galassia, per esempio, ha inserito diversi riferimenti a Pac-Man e nel passato ha lavorato direttamente con Suda51 per Lollipop Chainsaw. Il futuro dell’universo DC è dunque anche nelle mani di chi davvero sa come funziona questa industria e soprattutto ha una grandissima esperienza nel mondo del cinema.