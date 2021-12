I giocatori PlayStation potrebbero ritrovarsi fra le mani un’esclusiva Xbox

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere sempre di più i giochi denominati esclusiva temporale, soprattutto i giocatori PlayStation e Xbox, con titoli che molto spesso sono legati ad una o l’altra piattaforma per un breve periodo temporale. Anche oggi trattiamo di questo argomento e in particolare con una delle esclusive della casa di Redmond più chiacchierate, che ha debuttato questa estate e che sarebbe pronta ad accasarsi su PS4 e PS5.

L’esclusiva in questione è The Ascent. Il gioco è un titolo indipendente, che ha debuttato su Xbox e PC appunto questa estate. I punti di forza? Visuale isometrica e un’ambientazione cyberpunk, che ricorda tantissimo Blade Runner. Il gioco è stato molto apprezzato da tutti gli utenti Xbox Game Pass che hanno avuto modo di provarlo e in generale ha lasciato un’ottima impressione. Ora il team di sviluppo e il publisher sarebbero pronti a portare il titolo anche su console PlayStation, ovvero PS4 e PS5.

Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma l’esclusività Xbox di The Ascent è praticamente alla fine. Nel corso della giornata odierna, infatti, il titolo è stato avvistato nella board dell’agenzia di rating di Taiwan. Si tratta, in parole povere, dell’equivalente del PEGI europeo. The Ascent è stato inserito nella board nella giornata odierna, ma privo ovviamente di indicazioni sulla data di uscita.

The Ascent by @curvegames / @NeonGiantGames has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan.

Currently available for Xbox Series, Xbox One, and PC. pic.twitter.com/qItFjjgV5Q

— Gematsu (@gematsucom) December 2, 2021