Il mercato PC può già contare su tantissimi giochi, sicuramente di più rispetto al mercato console. Grazie a Google, però, ora l’offerta si espande ancora di più, poiché Big G ha deciso di portare proprio sui computer i titoli Android. Già annunciata nel corso degli ultimi mesi, la vera novità è che da pochissime ore è disponibile proprio su PC l’applicazione in beta di Google Play, che permette di riprodurre i titoli per smartphone e tablet sui personal computer.

Essendo ancora in beta, la possibilità di poter giocare ai titoli Android su desktop e notebook è ovviamente limitata ad alcune regioni nel mondo. Tra queste non figure l’Italia. Al momento infatti l’applicazione di Google Play (potete acquistare le carte regalo del servizio su Amazon) è disponibile solamente in Australia, Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia. Tutti gli utenti con un account Google Play di quelle regioni potranno dunque testare i titoli mobile sui loro PC.

L’applicazione si può scaricare direttamente dal sito ufficiale di Google e al momento i giocatori possono provare oltre 40 giochi. Un numero di tutto rispetto, considerando appunto che si tratta di una beta. Tra questi sono presenti alcuni dei più famosi e più giocati, come per esempio Asphalt 9: Legends, Rise of Empires: Ice and Fire e molti altri. Spazio anche ai giochi prettamente regionali, ancora non localizzati in inglese.

L’arrivo dell’applicazione in beta apre a possibili aggiornamenti a breve anche in Europa e Stati Uniti d’America. Già da anni i giocatori PC possono utilizzare i titoli Android sfruttando software come BlueStacks, ma sicuramente la possibilità di sfruttare un’applicazione ufficiale apre a scenari molto interessanti, non solo per gli utenti ma anche per i vari team di sviluppo, che potrebbero creare esperienze decisamente diverse rispetto al passato sfruttando proprio questa iniziativa di Mountain View. Al momento è ovviamente ancora presto per poter tirare le somme, ma la sensazione è che il mercato mobile possa essere vicino a un punto di svolta per il mercato del gaming, anche se ovviamente non gigantesco e influente come il cloud.