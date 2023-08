Settembre si avvicina e con lui l’autunno; tanti videogiochi in arrivo e soprattutto tantissime nuove aggiunte su Xbox e PC Game pass. Nonostante manchino tutti gli annunci relativi ai titoli in arrivo, sono ben cinque i videogiochi già confermati in arrivo nell’abbonamento a settembre e sono tutti di gran peso.

Tra i tripla A troviamo chiaramente Starfield, il nuovo Action-RPG di Bethesda in arrivo il 6 settembre 2023, un titolo che molto probabilmente ci terrà impegnati per centinaia di ore. Il 19 settembre è invece il turno del souls-like ispirato a Pinocchio, Lies of P. Infine, il 21 settembre, abbiamo il terzo capitolo della serie PayDay, che per chi ama gli sparatutto in co-op, promette tantissime ore di sano divertimento.

Ma non è finita, abbiamo ben due videogiochi più piccoli, ma dall’enorme potenzialità: Party Animals e Cocoon. A questi, andranno ad aggiungersi altri giochi non ancora annunciati. Insomma, un settembre semplicemente incredibile per il servizio di casa Microsoft che vedrà certamente altre opere in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Chiaramente copriremo tutti i videogiochi in arrivo attraverso recensioni, guide e tantissimo altro. Continuate a seguirci per rimanere informati.