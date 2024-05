I giochi PlayStation su PC sono davvero un successo?

Nell'anno fiscale 2023, Sony ha raggiunto una cifra record incassando 730 milioni di dollari dai giochi PlayStation distribuiti su PC e Xbox (anche se su quest'ultima piattaforma Sony è presente solo con un franchise) secondo quanto riportato da Derek Strickland di TweakTown.

Questo totale comprende sia le vendite dei giochi che le microtransazioni a essi associate. Il report finanziario, curiosamente, prende in considerazione quasi esclusivamente le vendite effettuate su Steam, non indicando mai nel dettaglio nomi quali GOG o Epic Games Store.

Per quanto riguarda Xbox, invece, l'unico franchise di proprietà di Sony attualmente presente sulle console di Microsoft è MLB The Show (per via di obblighi contrattuali per preservare la licenza) è nello specifico il report fa riferimento all'edizione 2024 del celebre titolo sportivo.

Considerando quanto poco vengano menzionati gli altri store disponibili su PC, e la peculiare situazione di MLB, la maggior parte degli introiti proviene, quindi, da Steam, indicando un successo costante per la lunga lista di produzioni PlayStation Studios rilasciate nel corso degli scorsi anni, la quale comprende titoli come: Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: L'Eredità dei Ladri, Returnal, The Last of Us Parte 1, Ratchet & Clank: Rift Apart e Helldivers 2.

Questi risultati, come indicato da Sony stessa nel report, evidenziano un trend positivo, mostrando che anche se non tutte le produzioni targate PlayStation, sbarcate su PC, hanno ottenuto un successo immediato, sono state comunque capaci di vendere costantemente mese dopo mese.

A fronte di questo successo, almeno secondo alcune indiscrezioni (quindi prendete quanto segue con le dovute precauzioni) Sony starebbe valutando una strategia di pubblicazione simultanea per alcune delle sue esclusive di prossima uscita su PS5, rendendole disponibili anche su PC al day one.

Non è una novità, difatti, che la dirigenza abbia iniziato a spingere verso una visione "multipiattafforma", capace di raggiungere un maggior numero di giocatori con le proprie produzioni, pur mantenendole esclusive per quanto riguarda il mercato delle console.