No, non siamo noi a dirlo ma un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Psychology che ha gettato luce sulla complessa relazione tra i videogiochi violenti e i comportamenti aggressivi. Sorpresa delle sorprese (ovviamente siamo sarcastici), il comportamento aggressivo non sembra essere mediatodalla scelta dei videogiochi, suggerendo che sia la personalità che la tipologia di gioco contribuiscono in maniera indipendente alle tendenze aggressive.

A sviluppare lo studio è stato Szymon Olejarnik, uno studente di dottorato in informatica presso l’Università di Nottingham. Lo studio ha coinvolto 166 partecipanti, con un’età media di 25,2 anni, reclutati da piattaforme online come Reddit e Discord.

I partecipanti hanno completato un questionario iniziale per fornire informazioni sulla loro età, genere, paese d’origine e il tempo dedicato ai videogiochi settimanalmente. Successivamente, sono stati sottoposti a valutazioni psicologiche. Queste valutazioni hanno incluso il Questionario di Aggressività Buss-Perry, che misura l’aggressività attraverso quattro dimensioni: aggressione fisica, aggressione verbale, rabbia e ostilità.

I partecipanti che giocavano a titoli violenti tendevano a mostrare livelli più elevati di ostilità. Tuttavia, l’aspetto più interessante della ricerca è emerso quando si è esaminato il ruolo dei tratti di personalità. I partecipanti con tratti narcisistici più pronunciati tendevano ad avere livelli più elevati di rabbia, aggressione fisica e verbale. Anche chi aveva una bassa autostima, ovvero un modo negativo di percepirsi, presentava livelli più elevati di ostilità. Sorprendentemente, la scelta dei videogiochi violenti non ha agito come mediatore tra i tratti narcisistici o l’autostima e l’aggressività. In altre parole, sembra che i tratti di personalità influenzino direttamente il comportamento aggressivo, e la tipologia di videogiochi non ha un impatto significativo su questa relazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo studio non stabilisce una relazione causale tra i videogiochi violenti e il comportamento aggressivo. Inoltre, il focus principale dello studio era su un campione basato negli Stati Uniti, quindi i risultati potrebbero non essere applicabili universalmente.

Questo studio sottolinea l’importanza di considerare i tratti di personalità quando si esaminano gli effetti potenziali dei videogiochi. Suggerisce inoltre la necessità di ulteriori ricerche in questo settore, in particolare per quanto riguarda le motivazioni alla base della scelta di videogiochi violenti e il loro impatto unico sulle persone.