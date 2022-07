I progressi tecnici su PC hanno spinto anche l’emulazione in avanti, in particolare quella di Wii e Nintendo GameCube. Le due console del colosso nipponico, appartenenti oramai a generazioni lontane, possono essere emulate sui computer grazie al Dolphin, forse uno dei migliori emulatori che si siano mai visti nella scena. Nel corso degli ultimi giorni, il team dietro il software ha però introdotto un nuovo sistema, che renderà ancora più facile moddare i vecchi titoli per i due hardware del colosso nipponico.

Nel dettaglio, il team dietro il Dolphin ha reso più semplice l’utilizzo delle mod. Tutti i vari riferimenti tecnici si possono trovare sul sito ufficiale dell’emulatore, ma ora, grazie a questa modifica, le mod grafiche permetteranno di far appare i giochi ancora più belli. Grazie a questo aggiornamento, adesso le mod grafiche di Super Mario Galaxy 2, per esempio, possono rimuovere l’effetto bloom oppure rimpiazzarlo con uno più adeguato alle risoluzioni moderne, decisamente più alte rispetto a quelle originali.

Al momento la lista dei giochi per Wii e Nintendo GameCube che supportano questa feature è limitata. Tra i vari titoli sono presenti appunto Super Mario Galaxy 2, Xenoblade Chronicles e The Legend of Zelda: Twilight Princess. Nel corso dei prossimi mesi però il supporto è destinato a estendersi anche ad altri giochi. Una lista completa si trova sul sito ufficiale, ma appunto si tratta di un work in progress. In futuro saranno sempre di più i titoli che potranno godere di questa semplice, ma efficace modifica.

Novità in vista anche per quanto le potenzialità delle mod grafiche in futuro. “Questo è solamente un assaggio delle potenziale e vi promettiamo che c’è molto di più in arrivo. Stiamo adottando un approccio incredibile, svolto da una singola persona, quindi al momento ci troviamo davanti solamente allo scheletro della nostra proposta”, le parole contenute sul sito ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.