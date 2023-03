Grazie a Phil Spencer, il brand Xbox è decisamente diverso rispetto al passato. Se prima Microsoft era rimasta ancorata al passato, con l’idea di distribuire i suoi giochi solamente un hardware che i giocatori erano obbligati ad acquistare, la nuova filosofia è portare i contenuti praticamente in tutto il mondo, a prescindere proprio dalla piattaforma. Oltre al Game Pass (potete abbonarvi al servizio sfruttando le carte prepagate disponibili su Amazon) c’è però un passo aggiuntivo che deve essere fatto ed è quello di conquistare il mercato mobile, senza però dipendere da Google e Apple, che hanno trasformato il mercato dei device portatili in un vero e proprio duopolio.

In una recente intervista con il Financial Times, Spencer ha parlato di come oramai i tempi siano maturi per avere un game store targato Xbox su iOS e Android. Al momento non è possibile, ma il Digital Markets Act (una proposta di legge europea) potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel caso diventasse realtà, Apple e Google sarebbero obbligate a permettere l’accesso a determinati contenuti senza dover necessariamente passare dall’App Store o dal Google Play Store. “Il Digital Markets Act sta arrivando. Sono questo genere di cose che vediamo come opportunità. Firmato a settembre del 2022, dovrebbe entrarte in vigore il prossimo maggio, ma è chiaro che non sarà una transizione tranquilla: Apple e Google potrebbero infatti appellarsi entro marzo 2024.

Se non ci saranno appelli, iOS e Android potrebbero dunque vedere presto l’arrivo di uno store Xbox destinato proprio a tablet e smartphone che utilizzano i due sistemi operativi. Chiaramente si tratta di un processo ancora in fase embrionale e ci sarà bisogno di tempo prima di vederlo realizzato al 100%.

La visione di Spencer e del suo team è sicuramente vicina alla realizzazione, che potrebbe diventare ancora più completa grazie alla possibile acquisizione del gruppo Activision Blizzard, che include anche King, team di sviluppo mobile only e che potrebbe fornire a Microsoft la spinta necessaria per occupare un’importante quota di mercato mobile.

