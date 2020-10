I migliori accessori e gadget Assassin’s Creed

La saga degli Assassini è talmente ampia che non smette di sfornare tanti gadget, accessori e testi ancillari pensati per tutti i fan appassionati della storia di Assassin’s Creed, ma dove possiamo recuperarli? Date un’occhiata alla nostra ampia selezione di prodotti elencati qui sotto e pensati proprio per i fan degli Assassini più potenti della storia dei videogiochi! Da art book a guide, senza dimenticare accessori per casa e cucina e molto altro ancora!

I migliori accessori Assassin’s Creed

Art Book e guide

Per conoscere meglio la storia e i retroscena dei videogiochi che abbiamo conosciuto finora, non c’è niente di meglio che acquistare gli art book dedicati ai vari titoli usciti finora dedicati ad AC! Alcuni esempi sono The art of Assassin’s Creed Origins, raccoglie in 208 pagine a colori centinaia di concept art, schizzi, dipinti e render 3D insieme a commenti dettagliati degli artisti e degli sviluppatori, offrendoci un imperdibile approfondimento sul processo di design alle spalle del gioco. Invece nella Assassin’s Creed Odyssey – Guida Strategica Ufficiale Collector’s Edition troviamo 352 pagine per scoprire i misteri dell’antica Grecia con la guida ufficiale in edizione da collezionisti di Assassin’s Creed Odyssey. Include un Poster Mappa, un Atlante dell’Odissea, con mappe dettagliate che ti permettono di identificare punti di interesse, tesori rari e altri luoghi importanti dell’Antica Grecia e tanto altro ancora sul gioco.

Poster e Key art

oltre a poter appendere in casa nostra dei bellissimi poster davvero originali e curati in tutti i dettagli

Gadget

Continuiamo la nostra selezione con una serie di gadget per tutte le occasioni e delle tipologie più diverse. Segnaliamo una serie di portafogli dedicati ad AC, accanto a oggetti per la casa e per la cucina. Tra questi, troviamo un bicchiere da pinta, davvero un must per i veri appassionati. Il bicchiere è in vetro nero, la capacità è di 0,5 l, perfetto per una meritata birra dopo il lavoro. Non si può usare in forno a microonde. Non solo per birra, ma anche per gli ospiti, troviamo la serie di 4 bicchieri in plastica trasparente dedicati ad AC Syndication, con le stampe di simboli e personaggi tratti dal gioco. Passando invece alla camera da letto, non può mancare nelle vostre case la parure da letto: copripiumino reversibile 140 x 200 cm e federa 63 x 63 cm in microfibra. Ultima, ma non meno importante, la lampada led 3D,

