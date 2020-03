I simulatori nascono per offrire al pubblico delle esperienze completamente differenti dal resto, vere e proprie vite digitali da affrontare in parallelo a quella reale. Ce ne sono veramente tantissimi, e alcuni sono di ottima fattura. Tuttavia, per esplorare al meglio le possibilità da loro offerte è necessario acquistare appositi accessori capaci di migliorare notevolmente la simulazione. Ecco perché in questo articolo ve ne suggeriremo alcuni, nel tentativo di rendere ancor più piacevoli le vostre sessioni di gioco. Quali sono i migliori accessori per giochi di simulazione?

In merito ai giochi, abbiamo cercato di coprire quelli più diffusi, poiché gli unici ad avere parecchi accessori in commercio di buona qualità, dai racing games più noti al sempre più diffuso Farming Simulator, ormai avviatosi anche in campo Esport.

I migliori accessori per giochi di simulazione d’auto

Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito alcuni fra i migliori volanti da gaming, necessari per aumentare il realismo e l’immersione nei racing games. Se non siete ancora soddisfatti e non vi accontentate delle classiche leve per il cambio presenti sul volante, vi consigliamo di prendere in considerazione il Logitech Driving Force Shifter, un cambio compatibile con i modelli G920 e G29.

Strutturalmente è parecchio simile ad un normale cambio presente sulle moderne automobili, con un totale di ben 6 marce, compresa la retromarcia. I materiali invece sono più che buoni e lo rendono parecchio resistente e comodo da utilizzare. È inoltre compatibile con entrambe le versioni dei volanti Logitech disponibili sul mercato, per cui potrete utilizzarlo per PC, Xbox One e PlayStation 4.

I migliori accessori per giochi di simulazione: Simulatori di volo

T-Flight Hotas 4 è un accessorio prodotto da Thrustmaster praticamente perfetto per le simulazioni di volo su PlayStation 4. È costruito con ottimi materiali e dotato di un sistema di volo completo: 5 assi, 12 pulsanti di azione, un grilletto per il fuoco rapido e uno switch multi-direzionale per gestire la camera. Essendo stato studiato appositamente per l’ammiraglia Sony, contiene tutti i pulsanti ufficiali, dal tasto PS, share, fino ad arrivare al classico “option”. Tutto ciò contribuisce ad una buona navigabilità dei menu di sistema anche quando si utilizza tale periferica.

Nel caso non siate dei possessori di PlayStation 4, vi consigliamo il modello T.Flight Hotas One, il quale presenta delle caratteristiche simili ed è compatibile sia con Xbox One che con i PC.

I migliori accessori per giochi di simulazione: Farming Simulator

Popolare fra i simulatori e recentemente approdato anche sulla scena Esport, Farming simulator è una delle esperienze più apprezzate e famigerate. Grazie al controller Logitech sviluppato da Saitek in collaborazione con Giants Software, la simulazione proposta dal team di sviluppo raggiunge nuove vette. Azioni come la coltivazione della terra, l’allevamento del bestiame e la vendita dei prodotti, infatti, per gli appassionati diventeranno ancora più travolgenti. Infine, si adatta alla perfezione a tutti i veicoli presenti in Farming Simulator ed è compatibile esclusivamente con i PC.

I migliori accessori per giochi di simulazione: Giochi di pesca

Lo si intuisce immediatamente: questo accessorio per Nintendo Switch non è particolarmente costoso e ben lavorato. Ciononostante migliorerà le partite degli appassionati su titoli come Rapala Fishing Pro Series e poco altro.

Riguardo alla sua struttura e ai materiali utilizzati c’è ben poco da dire: è completamente lavorato in plastica e contiene delle zone all’interno delle quali incastrare i Joy-Con. Dunque, se vi ritenete degli appassionati di pesca e possedete Nintendo Switch, con circa 8 euro vi porterete a casa questo accessorio.