I migliori accessori Xbox One | Maggio 2020

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei migliori accessori ad oggi disponibili sul mercato sia per quanto riguarda PS4 che Nintendo Switch. Dopo avervi raccontato di tutti questi prodotti per le console di Sony e Nintendo non potevamo certo esimerci dal riservare lo stesso trattamento all’ammiraglia Microsoft. Per dare una mano a tutti gli utenti Xbox abbiamo quindi deciso di scandagliare a fondo il mercato e scovare per voi quelli che ad oggi sono i migliori accessori Xbox One acquistabili. Certo, visto il numero incredibile di prodotti attualmente in circolazione, non si è trattato per nulla di un compito semplice, ma una cosa è certa: se siete alla ricerca di qualche utile prodotto per migliorare la vostra esperienza con Xbox One, in questo articolo lo troverete. Bando però ora alle chiacchiere ed ecco a voi i migliori accessori Xbox One presenti oggi sul mercato!

I migliori accessori Xbox One

Porta controller

Non potevamo ovviamente non includere in questa lunga carrellata tra i migliori accessori Xbox One i porta controller, ossia quei dispositivi in grado di aiutarci a tenere in ordine le nostre postazioni di gioco in un modo molto semplice e anche decisamente bello da vedere. Come facilmente immaginabile sono disponibili numerosi varianti di tale accessorio e tra tali prodotti possiamo quindi trovare porta controller singoli, doppi, con caricatore e molto altro ancora. Se siete poi degli accaniti fan di qualche particolare saga sarete lieti di sapere che sono disponibili sul mercato numerosi porta controller con le sembianze di alcuni dei più iconici personaggi dei videogiochi e non solo, basti solo ad esempio guardare il maestoso Master Chief qui a fianco. I porta controller sono quindi al giorno d’oggi senza ombra di dubbio alcuno uno tra i migliori accessori Xbox One.

Battery Pack

Se c’è una cosa che ha fin dagli albori costituito un motivo di scontro tra gli utenti Xbox e quelli Sony, questa è sicuramente la differente gestione delle batterie dei gamepad da parte dei due colossi. Se Sony ha infatti sempre proposto delle batterie integrate al proprio joystick fin dal passaggio al wireless, Microsoft ha invece preferito lasciare le batterie esterne e rimovibili. Due scuole di pensiero decisamente differenti, su cui gli utenti si sono scontrati più e più volte nel corso del tempo sottolineandone i rispettivi pregi e difetti. A venire in soccorso degli utenti Xbox One sono fortunatamente dei battery pack che permettono di poter cambiare al volo le batterie del gamepad Xbox One, evitando così di dover ogni volta collegarlo ad un cavo quando scarico. Se possedete un Xbox One non potete quindi assolutamente fare a meno di questo imprescindibile accessorio.

Supporto Verticale Xbox One

Tra i migliori accessori Xbox One attualmente sul mercato possiamo trovare anche i cosiddetti supporti verticali, ossia quei dispositivi in grado di farci posizionare la nostra console in tale posizione senza troppa fatica. I supporti verticali risolvono quindi numerosissimi problemi, sia aiutandoci a mantenere la bellezza e la pulizia delle nostre postazioni di gioco che, soprattutto, permettendoci di posizionare la nostra Xbox One in spazi angusti dove non ci sarebbe mai stata nella sua originaria posizione in orizzontale. A rendere il tutto ancor più interessante è inoltre il fatto che ci sono numerosi supporti verticali con differenti caratteristiche, che ci permettono ad esempio di fissare la nostra console alla parete o, ancora, di disporre di più porte USB. Molto probabilmente uno tra i più utili e i migliori accessori Xbox One sul mercato.

Tastiera per controller Xbox One

Dite la verità: quante volte vi siete trovati a dover sudare sette camice rispondendo ad un messaggio appena ricevuto o per riscattare qualche particolarissimo codice? Quante volte vi sarebbe piaciuto poter fare tutte queste operazioni comodamente da controller, senza dover per forza accendere smartphone o PC per avere un minimo di comodità? A venire in vostro soccorso in tutte queste operazioni e molte altre ancora è fortunatamente una peculiarissima tastiera per controller, che si aggancia comodamente sotto il nostro gamepad Xbox One permettendoci così di digitare e inserire testo in un modo estremamente comodo.

Valigia porta Xbox One

Magari non è una situazione che è capitata proprio a tutti, ma quando ci si ritrova a dover spostare la propria piattaforma di gioco da una locazione all’altra cominciano a sorgere sempre numerosi problemi per garantire la maggior sicurezza possibile alle nostre amate console. Borse e contenitori non adeguati, infatti, non riescono ovviamente a ricoprire tale delicato compito e anche il recuperare la confezione originale non è sempre una soluzione percorribile. A venire in nostro soccorso sono fortunatamente delle valige apposite, con tanto di scomparti delicati per riporre tutti i vari accessori di Xbox One. Se dovete spostare la vostra console non potrete assolutamente farne più a meno: sicuramente uno tra i migliori accessori Xbox One acquistabili al giorno d’oggi.

