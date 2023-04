Nonostante negli ultimi tempi i film e serie tv adattamenti di videogiochi siano prolificati sempre di più — pensiamo alla pellicola Uncharted con Tom Holland e alla recente serie HBO su The Last of Us —, la loro storia risale all’ormai lontano 1993, con il lungometraggio Super Mario Bros. In questi 30 anni sono usciti prodotti di tutti i tipi, e gli esperimenti non sono sempre stati di successo.

Ci sono stati infatti un sacco di capitomboli e di risultati scadenti, ma in questo articolo vogliamo concentrarci sugli adattamenti che invece hanno funzionato, e che sono riusciti a rendere giustizia ai videogiochi da cui sono stati ispirati. Prendete quindi la vostra watchlist, e preparatevi ad aggiungere questi film e serie tv!

Tomb Raider (2018)

Lara Croft è interpretata da Alicia Vikander nel reboot di Tomb Raider del 2018, dove la protagonista si ritrova a esplorare una sconosciuta isola nel Pacifico in cerca del tesoro di una leggendaria imperatrice giapponese. Nonostante il film non sia stato un successo enorme al box office, se vi è piaciuta la serie di giochi reboot del 2013, allora anche questo adattamento farà per voi.

L’attrice svedese venne vista come una scelta non convenzionale per un personaggio che, come nei film precedenti con Angelina Jolie, era stato considerato più che per l’aspetto fisico che per le abilità. Un sequel è al momento in lavorazione, con Misha Green (creatrice della serie Lovecraft) come regista.

Mortal Kombat (1995 e 2021)

Il regista Paul W.S. Anderson è cresciuto giocando a Mortal Kombat nei cabinato, quindi il primo dei suoi adattamenti di videogiochi non poteva che essere sul franchise. Nel vivace film del 1995 c’è effettivamente un torneo di combattimento, e l’atmosfera del gioco è ricreata perfettamente.

Alla pellicola del 1995 sono seguiti svariati fallimenti, ma nel 2021 è arrivato un altro adattamento che ha fatto centro: l’ex eroe professionista del MMA Cole Young deve unirsi ai soldati delle forze speciali Jax e Sonya Blade e al mercenario Kano, con l’obiettivo di raggiungere il tempio del regno della Terra; qui troveranno i superpoteri necessari per sconfiggere il Regno Esterno. Questa pellicola non si tira indietro da mostrare il sangue e violenza tipici di Mortal Kombat, e la scena di lotta tra Sub-Zero e Scorpion è pura arte.

Like a Dragon (2007)

Il regista Takashi Miike ha prodotto svariati adattamenti di videogiochi, tra cui uno sul franchise di Yakuza, la cui trama è liberamente tratta da quella del titolo originale. Gli eventi si svolgono nel corso di una notte estiva, la quale inizia con una rapina in banca a opera di un duo manzai mascherato e con la scomparsa di dieci bilioni di yen dal deposito del clan Tojo. L’ex yazuka Kazuma Kiryu e la giovane Haruka Sawamura sono alla ricerca della madre della seconda, con la band rivale del primo alle loro calcagna.

Il regista in questo adattamento ha deciso di sfruttare tutto il materiale comico disponibile nei videogiohi, e ne ha ricreato le regole in un’ambientazione live-action credibile, e al contempo goliardica. Il film è disponibile interamente su YouTube, quindi non avete scuse per farvelo scappare.

Werewolves Within (2021)

Rimaniamo nel genere comico con Werewolver Within, uno degli adattamenti di videogiochi meglio riusciti proprio per la libertà con cui il regista Josh Ruben e lo scrittore Mishna Wolff hanno trattato il materiale d’origine. Il film è vagamente ispirato all’omonimo titolo per VR del 2016, e Sam Richardson interpreta Finn, una gentile ma molto sfortunata guardia forestale che si trasferisce nella cittadina di Beaverfield in cerca di un nuovo inizio.

Niente però fila come dovrebbe, e il protagonista si ritrova nel mezzo di una crisi cittadina, quando gli abitanti sospettano che un licantropo assassino si stia nasconendo tra la nebbia. Anche se il videogame da cui si ispira non è famoso come altri citati in questa lista, Werevolves Within merita di essere visto per i dialoghi ironici, i colpi di scena horror e la chimica carismatica tra gli attori.

Sonic the Hedgehog (2020)

Chiunque abbia guardato il primo trailer di Sonic the Hedgehog si ricorderà l’aspetto orribile di Sonic, che sembrava un’imitazione a metà tra un animale e un essere umano. Fortunatamente, in seguito alle ingenti critiche da parte dei fan, il regista Jeff Fowler e Paramount Pictures hanno deciso di ritoccare il personaggio, ritardando l’uscita del film di qualche mese. Il risultato è stato uno dei migliori adattamenti di videogiochi degli ultimi anni.

La pellicola è fedele alla fonte, Sonic è sia veloce che divertente, e non mancano le battute esilaranti. Nonostante sia stato rilasciato durante la pandemia, Sonic the Hedgehog rappresentò uno dei film con più incassi del 2020, tanto da spingere per la produzione di un sequel, uscito ad aprile del 2022.

Warcraft (2016)

L’adattamento cinematografico di Warcraft venne annunciato agli inizi degli anni 2000, e ci volle quasi una decada affinché venisse alla luce. Il film rappresenta un prequel al franchise di Blizzard, raccontandone le origini dalla prospettiva degli umani, e il risultato è una trama che sarebbe sufficiente per riempire almeno tre lungometraggi — anche se probabilmente non ci saranno mai dei sequel.

Warcraft si basa principalmente sulla CGI, con intere città e ambientazioni create con la computer grafica e metà degli attori trasformati in orchi palestrati. Non è infatti una sorpresa che solo la post-produzione abbia richiesto due anni per essere completata, ma ogni secondo ne è valso la pena: gli effetti visivi sono così ben fatti che non penserete neppure per un secondo di star guardando una cosa fittizia, e anche i nemici vengono resi con profondità grazie alle espressioni ultra-dettagliate. Insomma, non sarà il miglior adattamento a livello di trama, ma è decisamente una gioia per gli occhi.

Silent Hill (2006)

Così come la maggior parte degli adattamenti di videogiochi, anche il film Silent Hill non cerca la coincidenza esatta. L’opera segue la storia di Rose (interpretata da Radha Mitchell), la quale è alla ricerca di sua figlia in una città fantasma a dir poco terrorizzante; al contempo, suo marito Christopher (Sean Bean) a sua volta non trova la donna quando va a cercarla.

Ciò che è più riuscito di questo adattamento è la ricreazione del tono inquietante del videogame, e anziché un horror blando potrete trovare degli elementi veramente degni del genere, come scami di insetti giganti, corpi mutilati e cadaveri appesi in giro.

Pokémon Detective Pikachu (2019)

Detective Pikachu ha fatto impazzire i fan del famoso franchise ancor prima della sua uscita nl 2019; d’altronde, come resistere a un Pikachu in CGI con un cappello alla Sherlock Holmes? Questo film in live-action di Pokémon ha superato ogni aspettativa, diventando il secondo adattamento con più incassi nella storia, superato solo da Warcraft.

Quello che ci viene in mente quando pensiamo ai mostriciattoli creati da Game Freak sono le battaglie tra allenatori, ma Detective Pikachu è riuscito a fare centro grazie alla sua storia interessante ricca di azione e a un world-building convincente. Justice Smith e Pikachu, doppiato nella versione originale da Ryan Reynolds (lo conoscete sicuramente per Deadpool) sono il duo perfetto, ma ammettiamolo, basta la palla di pelo gialla per conquistare tutti.

Arcane (2021)

Concludiamo la lista con una delle poche serie tv tra adattamenti di videogiochi che è degna di nota; stiamo parlando di Arcane, la serie animata che racconta le origini dei campioni di League of Legends Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. La storia si concentra infatti su due linee narrative: la prima segue il percorso di Jinx verso la pazzia in seguito a un incidente tragico e quello di Vi per salvare la sua sorellina da sé stessa, mentre la seconda è incentrata sull’invenzione di Viktor dell’Hextech, fondendo magia e tecnologia.

Oltre ad avere dei personaggi e una scrittura superbi, la prima stagione di Arcane — disponibile su Netflix — è tra le serie animate visivamente più uniche e meglio riuscite degli ultimi anni, ed è accessibile anche a coloro che non sono fan di League of Legends.

La serie di The Last of Us

The Last of Us (2023)

Non potevamo non concludere la lista con la serie tv su The Last of Us, uscita nel corso degli ultimi mesi e creata da HBO. Lo show, che nella prima stagione consta di 9 episodi, è stato un vero e proprio boom, convincendo sia gli appassionati dell’opera di Naughty Dog che coloro che non la conoscevano, generando così una nuova ondata di popolarità per il videogioco del 2013 (potete trovare la nostra recensione a questo link).

Nella serie troviamo Pedro Pascal, noto soprattutto per The Mandalorian, nei panni di Joel, e Bella Ramsey in quelli di Ellie; la narrazione segue pedissequamente quella del videogioco, raccontando il viaggio dei due protagonisti attraverso gli Stati Uniti e offrendo agli spettatori un mix di regia e fotografia clamorosi.

I nostri consigli sui migliori adattamenti di videogiochi si concludono qui; ovviamente ci sarebbero altri titoli degni di nota, tra cui la serie tv su The Witcher, che non abbiamo inserito volutamente dato che, nonostante le ambientazioni e i personaggi siano ispirate al videogioco, si basa sul romanzo di Andrzej Sapkowsk.