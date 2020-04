Nintendo è sempre stata abituata a introdurre qualcosa di nuovo nel mercato dei videogiochi, cercando di non seguire il trend del momento, ma provando anzi a creare qualcosa di nuovo come gli Amiibo. Un esempio concreto è Nintendo Switch, una macchina che, in una generazione dominata dal resolution gate e dal volere raggiungere a tutti i costi il miglior comparto grafico, scegliere di puntare sull’ibrido, sulla portabilità e sul concetto di “fruizione del videogioco”.

Ma Nintendo Switch è solo un esempio, anche se parliamo pur sempre di un successo. Nintendo ha sperimentato anche con Nintendo Labo, un prodotto di cartone che può essere letteralmente “costruito” con le nostre mani e sfruttato con dei videogiochi specifici. Anche in questo caso, evolvendo il concetto vero e proprio di immedesimazione.

Arriviamo infine a ciò che vi abbiamo accennato all’inizio, gli Amiibo. Cosa sono innanzitutto? Sono delle statuette prodotte da Nintendo stessa che, oltre a essere esteticamente godibili e perfette da collezionare, possono essere sfruttate anche all’interno dei videogiochi grazie al sensore NFC presente sulla console. Gli Amiibo associati al gioco compatibile, permettono di sbloccare contenuti esclusivi tra cui, armi, armature, abilità, modalità e tanto altro.

In questo articolo vi elenchiamo i migliori Amiibo acquistabili per Nintendo Switch e per i giochi a essa associata, ma sappiate che esistono decine di Amiibo che possono essere utilizzati anche su Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL e Nintendo 2DS grazie a un lettore e scrittore NFC venduto separatamente. Inoltre non esistono solo “statuette”, ma anche carte collezionabili che funzionano nello stesso modo!

Vi ricordiamo che l’articolo verrà costantemente aggiornato, aggiungendone di nuovi di volta in volta. per questo motivo, se siete appassionati, vi consigliamo di tenere l’articolo sotto controllo nel caso nel dovessimo aggiungere di altri nel corso del tempo.

I migliori Amiibo per Nintendo Switch

Amiibo Super Mario

Amiibo Super Smash Bros

Amiibo Zelda

Altri Amiibo

Amiibo Super Mario

Super Mario non è solamente il “volto” di Nintendo, ma il protagonista di una delle serie più vendute di tutti i tempi. Gli Amiibo associati non riguardano solo lui, ma anche a tutti coloro che vivono nel suo universo narrativo come Peach e Bowser che in questo caso sono venduti su Amazon con il loro vestito da sposo/a riservato al capolavoro platform Super Mario Odyssey.

» Clicca qui per acquistare Mario vestito da sposo

» Clicca qui per acquistare Bowser vestito da sposo

» Clicca qui per acquistare Peach vestita da sposa

Amiibo Super Smash Bros

Super Smash Bros. è il cross-over definitivo. Decine e decine di personaggi provenienti, non solo dagli universi videoludici Nintendo, ma anche da giochi terze parti come Sonic, Snake o Bayonetta. In rete se ne possono trovare davvero a centinaia, noi vi abbiamo selezionato quelli che riteniamo i migliori.

» Clicca qui per acquistare Mario

» Clicca qui per acquistare Mewtwo

» Clicca qui per acquistare Bayonetta

» Clicca qui per acquistare Meta Knight

» Clicca qui per acquistare Snake

» Clicca qui per acquistare Sonic

» Clicca qui per acquistare Luigi

» Clicca qui per acquistare Squirtle

» Clicca qui per acquistare Link Giovane

» Clicca qui per acquistare Smash Wolf

» Clicca qui per acquistare Samus Oscura

» Clicca qui per acquistare Inkling

Amiibo Zelda

Zelda è un’altra serie Nintendo che non si può non conoscere e non si può non aver mai giocato. Breath of the Wild si è rivelato un autentico capolavoro, capace di rivoluzionare, in parte, il concetto di avventura open world. Non è un mistero, infatti, che il seguito sia uno dei giochi più attesi di questi ultimi anni. Qui vi abbiamo selezionato Link, Zelda, Mipha provenienti proprio dall’ultimo capitolo, ma vi abbiamo voluto inserire anche il dolcissimo Link di Link’s Awakening, più precisamente del remake del 2019.

» Clicca qui per acquistare Link da Link’s Awakening

» Clicca qui per acquistare Link da Breath of the Wild

» Clicca qui per acquistare Zelda da Breath of the Wild

» Clicca qui per acquistare Mipha

Altri Amiibo

Non esistono solo Amiibo dedicati a specifiche serie, ma anche riservati a giochi non specificatamente di proprietà di Nintendo come Mario+Rabbids di Ubisoft Milano, Diablo di Blizzard e Solaire of Astora di Dark Souls. Questi tre sono senz’altro i migliori presenti su Nintendo Switch, per questo motivo abbiamo deciso di proporveli.

» Clicca qui per acquistare Rabbids Mario

» Clicca qui per acquistare Diablo Goblin del tesoro

» Clicca qui per acquistare Solaire of Astora