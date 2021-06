I migliori Arcade Stick | Giugno 2021

Grazie alla sempre più vasta scelta di giochi ed esperienze diverse su console, gli accessori proposti dalle compagnie di terze parti abbracciano sempre di più le esigenze di diverse tipologie di videogiocatori. Oltre ai controller tradizionali (qui trovate la nostra guida ai migliori controller colorati) gli arcade stick, per esempio, vengono incontro a tutti quegli appassionati che amano cimentarsi ancora oggi a tutta una serie di esperienze videoludiche che strizzano l’occhio prepotentemente al passato. Non si tratta per forza di retrogame, ma ci sono ormai sempre più produzioni indie che puntano molto sul uno stile di gioco puramente arcade.

Da non sottovalutare anche il genere dei picchiaduro, soprattutto in 2D, che trovano negli arcade stick ancora oggi un tipo di fruizione fondamentale se si vuole giocare ad alti livelli sia su console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che su PC. Proprio per questo, all’interno della seguente guida vi accompagneremo proponendovi alcuni dei migliori arcade stick compatibili anche con le console attuali che potete reperire ed acquistare online.

I migliori Arcade Stick

Hori Fighting Commander PlayStation 4

Come ci suggerisce il nome, l’Hori Fighting Commander è un arcade stick creato appositamente per ottenere il meglio dal genere dei picchia duro. Questo grazie a una disposizione dei vari tasti d’azione e della croce direzionale posizionati in modo perfetto per godere al massimo da questo genere di tioli. Ad un prezzo decisamente contenuto, potete portarvi a casa un prodotto ben confezionato e fatto da materiali solidi, che da costantemente la sensazione di avere il pieno controllo sulle azioni dei vari personaggi che andrete a controllare. Questo pad ovviamente è ottimo anche per tutta una serie di esperienze in 2D che prediligono un gameplay puramente arcade e con i titoli del passato definibili con l’etichetta di retrogame. Il controller Hori Fighting Command è uno degli arcade stick compatibili esclusivamente su PlayStation 4.

Hori Fighting Commander Xbox One

Seguendo le stesse caratteristiche della versione per la console Sony, l’Hori Fighting Commander è disponibile anche per la famiglia di console Xbox One. A cambiare ovviamente sono alcuni tasti, ma il layout di tutti i pulsanti rimane pressocché identico alla versione dell’arcade stick che vi abbiamo proposto poco più sopra. Punto in più per questa versione del controller Hori è la compatibilità con diverse piattaforme. Oltre ad essere utilizzabile su Xbox One e Xbox One X, il pad si potrà facilmente configurare anche su Xbox 360 e PC. Questo ampia notevolmente i titoli che si potranno giocare con questo tipo di controller decisamente di ottima fattura complessiva.

Hori Real Arcade Pro 4 Premium

Se siete in cerca dell’esperienza di altissima qualità con un arcade stick su console, la vostra scelta non può che non ricadere sull’Hori Real Arcade Pro 4 Premium. Un vero e proprio arcade stick con manopola e ben 9 tasti posizionati sulla plancia. Il prezzo potrebbe frenare l’acquisto, ma se siete grandi appassionati del genere arcade e amate anche fare spesso capolinea oltre i confini del retrogaming, questo arcade stick è il meglio che possiate desiderare su console. Modelli molti simili prodotti sempre da Hori sono stati proposti anche sia per PlayStation 4, ma anche per Xbox One e Nintendo Switch.

Razer Atrox Arcade Stick

Nel mercato degli arcade stick c’è anche Razer, la nota casa produttrice di molteplici degli accessory e hardware per PC, che ultimamente si sta dedicando molto anche al mondo console. Con il Razer Atrox Arcade Stick, la comapgnia verde propone una plancia perfetta per godere di esperienze arcade o di piacchiaduro. Parliamo ancora una volta di una periferica che ha un prezzo abbastanza elevato, ma se volete emulare una sensazione da sala giochi direttamente in camera vostra, questo arcade stick saprà regalarvi momenti di altissima qualità grazie a 10 pulsanti e una manopola responsiva al massimo. Il razer Atrox Arcade Stick è disponibile solamente per le console Xbox One e Xbox 360.

Subsonic Pro Fight Arcade

Se il vostro budget è limitato, potete puntare su questo Subsonic Pro Fight Arcade, un arcade stick entry level ma che permette di godere di un’esperienza di alta qualità nonostante il basso prezzo. Anche le dimensioni sono favorevoli ad ogni tipo di ambiente di gioco, soprattutto se non disponete di una scrivania troppo ampia, questo arcade stick troverà posto ovunque con estreme facilità. Oltre al classico ed immancabile stick direzionale, questa periferica da gioco si presenta con otto tasti d’azione che permettono di giocare a qualsiasi picchiaduro, beat’em up o qualsiasi titolo dal gusto retro.

Come scegliete i migliori arcade stick

Non sono molte le differenze a differire nei vari modelli disponibili di arcade stick, ma ci sono delle caratteristiche da tenere d’occhio a seconda dei propri gusti e del tipo di esperienza che cercate da questo tipo di controller.

Piattaforme

Ovviamente non tutti gli arcade stick sul mercato supportano tutte le piattaforme da gioco disponibili. Alcune versioni sono esclusive PlayStation, mentre altre supportano solamente la famiglia di console Xbox. C’è invece una grossa fetta di arcade stick che sono multipiattaforma e supportano qualsiasi dispositivo da gioco in vostro possesso.

Arcade stick alternativi

Ad oggi non esistono solamente gli arcade stick “tradizionali”, ovvero quelli che si rifanno alla plancia dei cabinati arcade di anni ’80 e ’90. Ci sono alcuni arcade stiock che riprendono la conformazione dei pad console più classici. Su tutti, ci sono gli esempio targati Hori che vi abbiamo proposto anche in questa guida.