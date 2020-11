I migliori Free to Play | Novembre 2020

Da sempre i titoli che muovono milioni di giocatori online sono quelli che riescono a diventare accessibili al grande pubblico, non solo dal punto di vista ludico ma soprattutto da quello monetario. Nella storia di videogiochi ci sono tantissimi esempi di successo, soprattutto se pensiamo al recente Fortnite o anche a titoli che erano a pagamento ma grazie a promozioni speciali sono diventati immediatamente Free to play e sono diventati giocatissimi da milioni di persone. Un esempio di quest’ultimo caso è sicuramente Fall Guys che ha fatto del suo successo una grande arma, per diventare un fenomeno più che virale. Ma quali sono però i titoli che rimangono sempre all’apice delle classifiche di successo, quali sono i migliori free to play che oggi possiamo trovare sul mercato? La domanda è semplice, ma la risposta non lo è sempre.

Noi con questa guida vogliamo cercare di portare ai vostri occhi i giochi gratuiti presenti sul mercato al momento e soprattutto cercare di capire cosa è possibile fare con gli acquisti in-game. Se invece cercate delle esperienze diverse potete trovare i migliori action game del mese, sempre in una lunghissima lista de “i migliori free to play” secondo noi.

I migliori Free to Play

Genshin Impact

Abbiamo parlato tanto di Genshin e di come in realtà risulta essere forse uno dei migliori Free to Play presenti al momento sia su console che su PC, arrivando anche su Mobile con un ottimo livello tecnico. Data la tipologia di gioco, ovvero legato alla meccanica gatcha, ha ovviamente destato non pochi sospetti soprattutto per come i giocatori debbano approcciare il gioco e questa meccanica. Abbiamo parlato approfonditamente di questa cosa anche in un editoriale completamente dedicato alla meccanica in questione. Se invece ogni tanto volete provare il brivido di capire cosa si provi a sbloccare un personaggio cinque stelle, responsabilmente, potete utilizzare del credito PSN da usare solo per questo scopo.

Call of Duty Warzone

Il Battle Royale è sicuramente uno dei primi titoli che vogliamo citare, soprattutto per la quantità di giocatori che al momento riesce ad attrarre a se. Warzone rappresenta forse uno dei migliori titoli del suo genere, riuscendo ad unire ottime idee di gameplay con la frenesia tipica dei Call of Duty migliori. All’interno del titolo è presente uno shop nel quale è possibile acquistare skin, gadget e sblocchi per le armi. Ovviamente tutti i giocatori possono acquistare il battle pass per avere accesso a tutte le ricompense, ma c’è chi non vuole compromessi e vuole sbloccare tutto subito. Di seguito quindi vi daremo tutto il possibile per avere accesso alla moneta di gioco all’interno di Warzone.

Fortnite

Per questo titolo non abbiamo bisogno di presentazione e non poteva non essere all’interno della lista de “i migliori free to play” ad oggi, diventato ormai fenomeno della cultura POP più che un mero videogioco. Sono tantissimi infatti gli artisti che ormai usano anche il titolo di Epic per fare concerti in live, o anche film che scelgono Fortnite per proiettare parti inedite. Inutile dire che con il tempo il Battle Royale ha acquisito uno status tale, da essere considerato il migliore sulla piazza, soprattutto per il livello che riescono a raggiungere alcuni giocatori competitivi. Ovviamente è sicuramente da citare anche l’update che riceverà il titolo per la next-gen con totale supporto al ray-tracing. E molto probabilmente sarà uno dei primi titoli del suo genere a ricevere questa feature. In game tramite i V-Bucks è possibile acquistare il Battle Pass che ci permette di avere accesso a centinaia di upgrade del tutto estetici e ormai iconici.

Apex Legends

Le leggende cambiano il gioco in Apex Legends, uno sparatutto gratuito in stile Battle Royale dove personaggi leggendari con abilità potenti si uniscono combattendo per fama e denaro ai margini della Frontiera. Padroneggia un roster vario di leggende, un intenso gioco di squadra e audaci innovazioni che migliorano l’esperienza del Battle Royale, in un mondo aspro dove tutto è permesso. La moneta in gioco permette come per Fortnite, di sbloccare upgrade estetici sia per le leggende che per le armi. Quindi essenzialmente senza dare alcuna possibilità in più al giocatore. Inoltre se siete interessati al titolo, potete dare un’occhiata all’anteprima della Season 7.

League of Legends

Uno dei titoli sempreverdi del gioco online, ormai dopo un decennio rimane sempre nelle parti alte della classifica dei giochi più giocati al mondo, e di conseguenza non poteva mancare all’interno di questa lista dei migliori Free to Play a cui poter giocare. Il Moba di Riot Games rimane uno dei migliori per intuitività nell’apprendimento e soprattutto per il suo ruolo fondamentale all’interno delle discipline esportive. La sua parte dedicata all’ E-Sport da ormai un decennio infiamma milioni di giocatori, cercando di innovare sempre dal punto di vista dei tornei e delle novità. Cogliamo la palla al balzo per farvi leggere un nostro speciale dedicato ad uno dei campioni del titolo.

