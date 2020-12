I migliori giochi a 15 euro o meno | Novembre 2020

Siamo ormai giunti all’alba di una nuova generazione e come sempre accade non tutti decidono di passare alle nuove console, anche se quest’anno PS5 propone una line up di lancio più solida rispetto alle precedenti e Xbox la forza bruta del gamepass. Ci sono tanti giocatori che decidono di procedere con l’acquisto della nuova generazione di console una volta che il parco titoli diventi più solido e magari quindi recuperare dal proprio backlog alcuni capitolo di serie maturare all’interno della generazione che sta tramontando. Ecco perché abbiamo deciso di creare questa guida con una lista de i migliori giochi da recuperare sotto i 15 euro. Vi ricordiamo inoltre che all’interno di questa lista troverete un po’ di titoli che potete trovare nei principali store online da recuperare assolutamente e che ormai si possono trovare anche ad un ottimo prezzo.

Non ci resta quindi che proseguire con la nostra lista, mi raccomando prendete appunti e non dimenticare di farci sapere a quali titoli giocherete e se magari utilizzerete questa con i migliori giochi sotto i 15 euro, e se magari li inserirete all’interno del vostro backlog.

I migliori giochi

Fallout 76

Come non citare questo fantastico titolo di Bethesda che grazie ad una serie di aggiornamenti è riuscito a farsi spazio all’interno di una folta schiera di titoli online, al prezzo che viene proposto è difficile da lasciare lì. Inoltre l’edizione che vi proponiamo è la SPECIAL, contenente molte aggiunte che sicuramente gradirete. S.P.E.C.I.A.L è l’acronimo che rappresenta le statistiche principali del sistema: Forza (Strength), Percezione (Perception), Resistenza (Endurance), Carisma (Charisma), Intelligenza (Intelligence), Agilità (Agility) e Fortuna (Luck). L’edizione S.P.E.C.I.A.L è composta da un set di tre spille della gamma di attributi S.P.E.C.I.A.L di Fallout, la serie di regole alla base di tutti i giochi di Fallout. Questa edizione include: Forza, Carisma & Fortuna

Kingdom Hearts 3

Ambientato in una serie di mondi Disney e Pixar, KINGDOM HEARTS parla del viaggio di Sora, un giovane che scopre inaspettatamente di avere un potere spettacolare. Con l’aiuto di Paperino e Pippo, Sora lotterà per impedire che i malvagi Heartless invadano e conquistino l’universo. Guidati dalla forza dell’amicizia, Sora, Paperino e Pippo si uniranno ai personaggi Disney-Pixar più famosi per superare sfide difficilissime e cercare di sconfiggere l’oscurità che minaccia i loro mondi. Ovviamente era impossibile non citare anche l’ultimo capitolo della serie principale di Nomura, se siete fan della serie non potete perdervi questo capitolo.

Rayman Legends

Rayman, Globox e i Teens vagano in una foresta incantata quando scoprono una tenda misteriosa piena zeppa di splendidi dipinti. Osservandoli più da vicino, notano che ogni quadro sembra raccontare la storia di un mondo fantastico. Mentre si concentrano su un dipinto con uno scenario medievale, all’improvviso vengono risucchiati in quel mondo, dando così inizio alla loro avventura. Il gruppo dovrà correre, saltare e combattere per superare tutti i mondi e scoprire i segreti di ogni dipinto leggendario. Uno dei migliori titoli della serie e sicuramente uno di quelli che è impossibile lasciare indietro. Se siete fan dei platform non potete farne a meno.

Yakuza Kiwami 2

All’interno di questa lista de I migliori giochi, non poteva ovviamente mancare Yakuza Kiwami 2, remake del secondo capitolo della serie, uscito originariamente per PS2. In questa edizione potete vederlo sotto una veste anche grazie al potentissimo Dragon Engine. Quale miglior momento per recuperare tutta la serie anche grazie all’uscita del nuovo capitolo? Kazuma Kiryu con la piccola Haruka Sawamura rende omaggio alle tombe di Kazama, il patrigno di Kazuma e Yumi Sawamura, la mamma di Haruka. A fargli visita al cimitero accorre Yukio Terada, loro caro amico e quinto capofamiglia del Tojo Clan, ma improvvisamente egli rimane vittima di un misterioso agguato ad opera di due sicari.

The Division 2

Sono trascorsi sette mesi da quando un virus letale ha colpito la città di New York e il resto del mondo, decimando la popolazione. Quando il virus si è diffuso, è stata attivata come ultima linea difensiva la Divisione, un’unità dormiente di agenti civili. Da allora, gli agenti della Divisione hanno combattuto senza sosta per salvare ciò che restava della civiltà. Per la Divisione, la posta in gioco è più alta che mai, poiché il mondo è sull’orlo del collasso. Washington, D.C. è in serio pericolo e se dovesse cadere, anche l’intera nazione sarà spacciata.

Gears 5

Entra di diritto all’interno di questa guida anche il quinto capitolo di una delle serie più importanti per la piattaforma Xbox. Inoltre anche grazie all’acquisto dell’edizione per Xbox One, potrete aver accesso all’update next-gen per Series X e Series S. La storia di Gears 5 prosegue quella del precedente capitolo e si focalizzerà su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti per cercare di bloccare la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Nel gioco rivedremo anche Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.

