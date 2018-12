I migliori giochi gratis: carte, macchine e giganti!

La rubrica de I migliori giochi gratis giunge alla sua ottava edizione e, dopo un piccolo periodo di piena astinenza, ritorna con una nuova sfornata di produzioni come HumanKind: The Awakening, Crossout e Gigantic.

HumanKind: The Awakening

Iniziamo subito con HumanKind: The Awakening, si tratta di un videogioco di carte collezionabili in cui tutti gli appassionati hanno il dovere di combattere tra quattro fazioni presenti, per il controllo dell’intera umanità.

Questo titolo include una serie di modalità multigiocatore che consentono di mettere alla prova le proprie abilità, oppure di sfidare altri giocatori provenienti da tutto il mondo in partite amichevoli e persino competitive.

Ciascun giocatore, inoltre, ha la facoltà di personalizzare il proprio mazzo con una moltitudine di carte a disposizione. L’obiettivo, naturalmente, è quello di creare una combinazione di carte capace di rendere la vita difficile a tutti gli avversari. HumanKind prevede anche un mercato in cui è possibile acquistare nuovi elementi per il proprio mazzo.

HumanKind: The Awakening è disponibile gratuitamente su Steam ed è compatibile con Windows e Mac OS X.

Requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo : Windows XP or higher

: Windows XP or higher Processore : Intel I3

: Intel I3 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : 1Gb video graphic card

: 1Gb video graphic card Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Spazio di archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Crossout

Il secondo titolo compatibile con la rubrica de I migliori giochi gratis è Crossout, un MMORPG con elementi d’azione che consente a tutti gli utenti di entrare in un’ambientazione cruenta per ammazzare e distruggere i propri nemici.

Crossout comprende moltissimi veicoli interamente personalizzabili grazie a moltissime combinazioni di cosmetici che ciascun utente può impostare. Lo stesso discorso vale per gli armamenti, infatti sarà possibile scegliere la propria arma preferita e equipaggiarla.

L’obiettivo di questa produzione è il divertimento e tutti gli appassionati possono entrare nel campo di battaglia per distruggere la macchina dell’avversario attraverso un sistema di deterioramento delle automobili.

Come tutti i titoli di questo genere, ciascun utente ha il dovere di congegnare una strategia vincente, difatti senza di essa sarà davvero dura ottenere una buona performance e soprattutto un buon punteggio finale. Crossout, purtroppo, non supporta la lingua italiana ed è disponibile su Steam gratuitamente.

Requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 Processore : Intel Core 2 Duo E8500 or AMD Phenom II X3 720

: Intel Core 2 Duo E8500 or AMD Phenom II X3 720 Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GT 440 or AMD Radeon HD 5670 or Intel HD Graphics 5000

: NVIDIA GeForce GT 440 or AMD Radeon HD 5670 or Intel HD Graphics 5000 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Spazio di archiviazione: 3 GB di spazio disponibile

Gigantic

La rubrica de I migliori giochi gratis termina con Gigantic, il nuovo MOBA sviluppato su PC e Xbox One per tutti gli appassionati del genere. Questo videogioco è molto promettente perché contiene alcune caratteristiche che non è semplice trovare in altre produzioni.

Gigantic consente a tutti i giocatori di sfidare avversari provenienti da tutto il mondo in grosse mappe da 5 contro 5. Ciascun utente deve scegliere strategicamente il proprio eroe per portare a casa la prestigiosa vittoria. Tutti i personaggi che compongono il roster devono combattere affiancando oppure contro un enorme guardiano.

Le arene sono strutturate in maniera tale da complicare la vita a tutti gli appassionati e bisogna muoversi secondo una strategia ben precisa se si vuole sconfiggere i nemici. Senza complicità di squadra, insomma, si è destinati alla sconfitta.

Una delle particolarità di questo videogioco è senz’altro l’ottimizzazione, infatti molte configurazioni con basse prestazioni possono riprodurre il titolo con una buona risoluzione e a un frame-rate accettabile.

Gigantic contiene le microtransazioni per acquistare le varie personalizzazioni per ciascun eroe. Se siete interessati, è disponibile gratuitamente su PC Steam e Xbox One.

Requisiti minimi di sistema: