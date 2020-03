I migliori giochi gratis per affrontare la quarantena

In questi giorni in cui siamo costretti a stare per forza a casa giungono fortunatamente in nostro soccorso tutta una serie di giochi gratuiti, in grado di regalarci diverse ore di divertimento e di distrarci anche solo qualche ora da questo difficile momento, il tutto senza neanche dover mettere per forza mano al portafoglio. Sui vari store digitali delle varie piattaforme di gioco ad oggi sul mercato sono infatti presenti veramente tanti titoli gratis, ma non tutti sono ovviamente in grado di offrire le stesse esperienze di gioco e di risultare godibili senza per forza doversi cimentare in numerose microtransazioni. Scovare in questo mare magnum di opere i migliori giochi gratis non è quindi purtroppo per nulla semplice.

Per aiutarvi a non perdere tempo e gettarvi subito in qualche esperienza gratuita di valore abbiamo quindi deciso di compilare per voi questo ricco e corposo elenco, contenente quelli che ad oggi sono i migliori giochi gratis disponibili. Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch o Mobile: qualsiasi sia la vostra piattaforma preferita troverete in questa lista molti titoli per essa, in grado di aiutarvi ad affrontare al meglio questa quarantena. Bando quindi alle ciance ed ecco a voi i migliori giochi gratis presenti sul mercato!

I migliori giochi gratis

Fortnite

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC – Mobile – Nintendo Switch

In questa lunga lista era praticamente impossibile non parlare anche di Fortnite, con il titolo di Epic Games che è sulla cresta dell’onda da oramai diversi anni e che non sembra minimamente accennare a fermarsi. La modalità battle royale dell’opera è infatti riuscita a catturare nel corso del tempo milioni e milioni di giocatori, grazie ad uno stile unico e un sistema di gioco decisamente intrigante. A differenza di titoli analoghi, infatti, Fortnite permette anche di poter costruire varie strutture, con cui difendersi dagli attacchi nemici o raggiungere qualche luogo all’apparenza irraggiungibile. A rendere il tutto ancor più interessante è inoltre il fatto che si tratta di un titolo free-to-play al 100%, essendo le microtransazioni presenti riservate solamente ad oggetti estetici. Presente su praticamente qualsiasi piattaforma di gioco sul mercato e dotato di cross play Fortnite è quindi uno tra i migliori giochi gratis ad oggi sul mercato, in grado di farci passare ore e ore in compagnia degli amici in questo difficile momento.

Apex Legends

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC

Altro battle royale dal grande successo disponibile in modo totalmente gratuito è sicuramente Apex Legends, con il titolo di EA e Respawn Legends che fino ad oggi si è imposto senza troppi problemi come principale avversario del precedentemente citato Fortnite. A differenza del titolo di Epic Games qui la visuale è però in prima persona e sono inoltre presenti diversi eroi, ognuno con le proprie skill e caratteristiche uniche. Un grande dinamismo e un gunplay sopraffino rendono inoltre Apex Legends un titolo di tutto rispetto, in grado di regalare numerose soddisfazioni e centinaia di ore di gioco. Se cercate un’esperienza fresca, veloce e da condividere con altri due amici troverete quindi in questo battle royale un ottimo gioco, capace di assuefare come pochi altri.

Destiny 2

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC

Inizialmente rilasciato come titolo a pagamento, Destiny 2 è poi diventato nel corso del tempo gratuito, assestandosi ad oggi come una delle esperienze più ricche e corpose trovabili senza mettere in nessun modo mano al portafoglio. La versione free del titolo di Bungie, infatti, non solo include il titolo base originariamente rilasciato nel 2017, ma anche tutti i contenuti del cosiddetto Anno 1, ossia la campagna della Guerra Rossa, della Maledizione di Osiride e La Mente Bellica. Gli altri contenuti sono purtroppo a pagamento, ma anche senza essi Destiny 2 riesce a rivelarsi un titolo di tutto rilievo, in grado di offrire ore e ore di divertimento sia in solitaria che in compagnia di amici. Non dare neanche una possibilità all’opera di Bungie con queste condizioni sarebbe veramente stupido.

Dauntless

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC – Nintendo Switch

Bollare Dauntless come un semplice clone gratuito di Monster Hunter sarebbe profondamente sbagliato, oltre che incredibilmente ingiusto per i talentuosi ragazzi di Phoenix Labs. La formula di gioco escogitata per Dauntless è infatti fresca, divertente e in grado di amalgamare saggiamente insieme una grande accessibilità e una discreta profondità di gioco. Narrazione e sinossi rimangono forse un po’ troppo in secondo piano, ma i mostri da cacciare in questo free-to-play sono veramente tanti e decisamente agguerriti, riuscendo a rappresentare una sfida considerevole anche per i cacciatori più esperti. Un comparto tecnico di rilievo conclude poi un mosaico decisamente variopinto, in grado di accontentare tutti e di regalarci uno tra i migliori giochi gratis ad oggi disponibili.

Call of Duty Warzone

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC

Call of Duty Warzone è sicuramente il titolo più recente tra quelli elencati in questo articolo, ma nonostante la sua giovane età il free-to-play di Activision è già riuscito ad imporsi come una delle esperienze più divertenti ed accattivanti presenti oggi sul mercato. In questa enorme battle royale saranno infatti ben 150 i giocatori presenti contemporaneamente sul campo di battaglia, un numero decisamente maggiore rispetto a quello offerto dai precedentemente citati Fortnite e Apex Legends. A rendere il tutto ancor più accattivante è poi inoltre la presenza di ben due modalità distinte: Battle Royale e Malloppo. Mentre le meccaniche della prima sono esattamente quelle classiche del genere, ossia per vincere sarà necessario rimanere l’ultima squadra in gioco, la seconda si differenzia leggermente, proponendo come chiave per la vittoria il completamento di vari incarichi e l’eliminazione di quanti più avversari possibile. In definitiva vi è quindi veramente tanta carne al fuoco, il tutto per un titolo che, ricordiamo, è appena stato rilasciato.

League of Legends

Disponibile su: PC

In una lista che presenta quelli che ad oggi sono i migliori titoli gratuiti sul mercato è assolutamente impossibile non includere anche League of Legends, con il celeberrimo titolo di Riot Games che ha letteralmente segnato gli ultimi anni per quanto riguarda il panorama videoludico. Per i pochissimi che hanno passato l’ultimo decennio sulla Luna e non avessero idea di cosa stiamo parlando LoL, questo l’acronimo più utilizzato per il titolo, è un MOBA, ossia un titolo multiplayer in cui più squadre se le danno di santa ragione sul campo di battaglia per abbattere la base nemica. League of Legends nel corso degli anni grazie alle sue innegabili qualità è riuscito a raccogliere sotto la sua egida milioni di giocatori, imponendosi anche come una delle principali, se non la principale, realtà per quanto riguarda gli eSport. Stiamo parlando di uno tra i migliori giochi gratis di sempre: serve per caso altro?

Killer Instinct

Disponibile su: Xbox One – PC

In questo ricco elenco non poteva assolutamente mancare anche un picchiaduro, con Killer Instinct che rappresenta una validissima soluzione per chi ama imbarcarsi in questo genere di gioco ma non ha al momento soldi da spendere. A differenza di altri videogiochi presenti in questa lista non ci troviamo però dinnanzi ad un titolo completamente gratuito, ma bensì ad un picchiaduro in cui sono disponibili senza mettere mano al portafoglio solamente dei lottatori a rotazione. Il che non inibisce comunque i giocatori dal poter immergersi a fondo in questo validissimo titolo, colmo di tecnicismi e, soprattutto, di fragorosi combo breaker. Nel caso in cui l’opera di Microsoft riesca poi a convincervi è presente un pacchetto a pagamento che sblocca in modo definitivo tutti i vari combattenti o, in alternativa, è comunque possibile acquistare solamente il proprio lottatore preferito.

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC

Nonostante la quasi totalità dei migliori giochi gratis siano decisamente incentrati sul multigiocatore vi è fortunatamente oggi sul mercato anche qualche esperienza totalmente gratuita da godersi tranquillamente in solitaria. La migliore di esse è molto probabilmente The Awesome Adventures of Captain Spirit, titolo proveniente direttamente dallo stesso universo degli apprezzatissimi Life is Strange. In questa breve ma toccante avventura saremo chiamati a impersonare il giovane Chris e il suo prode alter-ego Captain Spirit in quello che è un fantastico preludio a Life is Strange 2. The Awesome Adventures of Captain Spirit è un titolo assolutamente notevole, in grado di rapire il giocatore e, soprattutto, sprovvisto di qualsivoglia tipologia di microtransazione.

Tetris 99

Disponibile su: Nintendo Switch

Un’idea tanto folle quanto dannatamente geniale: Tetris 99 è probabilmente una delle più incredibili sorprese dello scorso anno. Il titolo, nonostante un’uscita in sordina, è infatti riuscito ad ammaliare un gran numero d’utenti grazie ad una formula di gioco in grado di amalgamare saggiamente insieme lo storico gameplay della saga con delle innovative meccaniche da battle royale. Durante le partite in Tetris 99 ben 99 giocatori si danno infatti contemporaneamente battaglia all’ultimo tassello, il tutto senza ovviamente nessuna esclusione di colpi. Il classico gioco da una partita e smetto, di cui ci si ritrova spesso “dipendenti” a tempo record.

Hearthstone

Disponibile su: PC – Mobile

A prendersi un posto in questa ricca e corposa lista è anche Hearthstone, card game di Blizzard Entertainment che ha goduto negli ultimi anni di una discreta e meritata popolarità. Grazie ad uno stile di gioco semplice ma profondo Hearthstone è infatti riuscito ad attirare a sé senza troppi problemi un gran numero di giocatori, tenendoli poi impegnati per centinaia e centinaia di ore. Un supporto post-lancio pieno di contenuti e una monetizzazione ben presente ma comunque gestibile hanno contribuito poi al grande successo del card game, permettendo al titolo di Blizzard Entertainment di ergersi come uno tra i migliori giochi gratis ad oggi disponibili.

Brawlhalla

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC – Nintendo Switch

Tra i titoli più peculiari ad oggi disponibili gratuitamente sui vari store digitali è impossibile non annoverare Brawlhalla, picchiaduro di Blue Mammouth Games che ricorda molto da vicino il decisamente più celebre Super Smash Bros. Come precedentemente visto per Dauntless, anche per Brawlhalla sarebbe però profondamente sbagliato e decisamente ingiusto etichettare il tutto come un semplice e banale clone. Un’infinità di personaggi, alcuni dei quali provenienti direttamente da altri giochi, una formula di gioco comprovata e funzionante e, soprattutto, tanto tanto divertimento rendono infatti il picchiaduro di Blue Mammouth Games una soluzione perfetta per passare in compagnia queste giornate senza tirare fuori neanche un euro. A completare il tutto vi è poi un ricco e florido panorama competitivo, dove i giocatori migliori potranno dare libero sfogo alle proprie abilità. Senza ombra di dubbio alcuno un’opera di rilievo, nonché uno tra i migliori giochi gratis.

Path of Exile

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC

Coloro che hanno amato alla follia Diablo III troveranno in Path of Exile una validissima alternativa, per di più giocabile in modo totalmente gratuito. Annoverabile tra i migliori dungeon crawler ad oggi sul mercato, il titolo di Grinding Gear Games riesce infatti a convincere e ad ammaliare, grazie ad uno stile di gioco magari più lento di quello di titoli analoghi, ma comunque decisamente soddisfacente. Una grande profondità di gioco e un numero impressionante di contenuti completano poi questo ricco mosaico, rendendo il tutto ancor più appetitoso. Le microtransazioni, infine, non sono neanche poi così invadenti ed è quindi possibile immergersi senza troppi problemi in Path of Exile anche senza aprire il portafoglio. Se cercate un buon dungeon crawler, Path of Exile è sicuramente uno tra i migliori giochi gratis del genere, se non molto probabilmente il migliore.

Warframe

Disponibile su: PS4 – Xbox One – PC – Nintendo Switch

Ultimo elemento di questa lunga lista, ma assolutamente non per importanza, è Warframe, uno sparatutto ambientato nello spazio. In questo oltremodo corposo titolo le possibilità sono veramente molte e, ad esempio, è sia possibile giocare in compagnia di qualche amico che avventurarsi in solitaria in qualche particolare missione. A rendere il tutto più accattivante sono inoltre un grande supporto post lancio e uno stile di gioco dinamico e veloce, che si rivela essere un quid assolutamente non indifferente per l’opera di Digital Extremes. Warframe, nonostante sia sul mercato dall’oramai lontanissimo 2013, è quindi in definitiva uno tra i migliori giochi gratis ad oggi disponibili. Assolutamente da provare, con pochissime riserve.