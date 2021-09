I migliori giochi investigativi | Settembre 2021

Nel corso delle ultime generazioni videoludiche abbiamo assistito ad una vera e propria espansione di generi videoludici e anche alla creazione di nuovi filoni (a questo indirizzo potete trovare la guida ai migliori soulslike). Tra questi, i titoli con meccaniche investigative hanno da sempre affascinato tutti quei giocatori che trovano nel mistero o nei thriller un qualcosa che possa stimolarli ad ogni sessione di gioco. Scoprire di più su un particolare omicidio, andare a fondo di un mistero o esplorare cittadine caratteristiche, sono tutti elementi sempre presenti in un gioco investigativo che si rispetti.

Di titoli con meccaniche o influenze investigative ne sono usciti molteplici nel corso degli ultimi anni, ed è possibile trovarne di ogni tipo e con diverse tematizzazioni. Si va dai più classici titoli su Sherlock Holmes o sulle storie di Agatha Christie, fino ad arrivare a titoli più particolari e adatti a un target più giovane come la saga di Life is Strange.

I migliori giochi investigativi

Sherlock Holmes the Devil’s Daughter

Il personaggio creato da Arthur Conan Doyle ha invaso anche il mondo videoludico con una serie di titoli che ci fanno entrare nel vivo dei suoi più amati ed importanti casi. Tra Sherlock Holmes The Devil’s Saughter, avrete a disposizione due videogiochi ricchi di misteri e ricerche ai colpevoli di numerosi omicidi e casi misteriosi irrisolti.

Agatha Christie the ABC Murders

Passiamo ad una altro classico della letteratura che ha trovato seguito nel mondo videoludico. Con Aghata Christie the ABC Murders, potrete vivere in prima persona uno dei racconti gialli più letti di sempre. Impersonando il celebre Hercule Poirot vi ritroverete a vivere nella Londra dei primi del 900, e dovrete destreggiarvi nel risolvere il caso dell’assassino che si è presentato con il nome di ABC.

Life is Strange

Passando a qualcosa di più moderno, non possiamo non citare la saga di Life is Strange. Sebbene non sia un puro investigativo, nei giochi dii questo franchise l’elemento mistery e di ricerca della verità è sempre ben presente in tutti i giochi usciti fino a questo momento. Si passa dal capostipite della serie che ha lanciato Life is Strange nell’olimpo dei grandi, per passare da un secondo capitolo nettamente più itinerante e un recentissimo True Colors che ha saputo rimescolare un po’ alcune carte in tavola. Il tutto passando da Before the Storm, un capitolo prequel che racconta le vicende di alcuni personaggi fondamentali apparsi e/o citati nel primo capitolo.

Vampyr

Restando in casa Dontnod va citato assolutamente anche Vampyr, gioco dall’impronta nettamente più investigative, ma che mescola anche alcune meccaniche action e un pizzico di elementi soulslike. A differenza di Life is Strange, Vampyr è un titolo più cupo e maturo, che ci porta a vivere un’avventura ricca di fascino e mistero nei panni di un vampiro, che deve cercare di risolvere il caso che lo vede come sia vittima che carnefice di un tremendo omicidio che lo tormenta fin dai primi istanti di gioco.

L.A. Noire

Anche un grande nome come quello di Rockstar Games si è cimentato nel realizzare un gioco puramente investigativo. Parliamo di L.A. Noire, titolo nato durante la generazione PS3 e Xbox 360 ma che è rinato giusto qualche anno fa grazie ad un’edizione rimasterizzata di ottima fattura. Le strade di una Los Angeles di metà anni 40 saranno il teatro di una serie di casi apparentemente slegati tra di loro, ma che a un certo punto inizieranno a convergere in una verità molto poco felice. Il resto ve lo lasciamo scoprire da soli in questa piccola grande perla videoludica.

Heavy Rain e Beyond Two Souls

Chiudiamo con due classiconi targato Quantic Dream. Heavy Rain è forse una delle esperienze investigative con più pathos che siano mai state create. Nei panni di un padre che ha perso il figlio dovrete andare a caccia di verità, cercando di svelare cosa si cela dietro una figura a dir poco misteriosa e cosa è successo al piccolo Shaun. Un titolo puramente investigativo che sa giocare bene sul racconto, e che non vi lascerà respiro tra situazioni sempre diverse e molti colpi di scena. Beyond Two Souls è invece un titolo molto più marcato sull’aspetto mistery, anche se in molte fasi di gioco vi ritroverete ad investigare su alcuni degli avvenimenti che vi ritroverete a vivere.

