Febbraio è un mese decisamente particolare, dato che escono svariati Tripla A di grande calibro come Wild Hearts, Hogwarts Legacy e Like a Dragon: Isshin, oltre al PlayStation VR2 con annessi titoli. Le uscite indie sono dunque un po’ limitate rispetto agli altri mesi, ma ci sono comunque delle opere che si meritano assolutamente di essere prese in considerazione e di non venire messe in ombra dai rilasci più popolari.

Dunque, senza altri indugi, ecco dieci degli indie più interessanti in uscita su PC nel corso del mese di febbraio. Come sempre, vi ricordo che qui sotto potete trovare anche la controparte video di questo articolo, in cui avrete modo di vedere anche i trailer di tutti i giochi presentati. Detto ciò, buona lettura, o buona visione!

10. Elderand

Genere : Azione, Avventura, RPG

: Azione, Avventura, RPG Sviluppatore : Mantra, Sinergia Games (Graffiti Games)

: Mantra, Sinergia Games (Graffiti Games) Data di rilascio: 16 febbraio

Continuiamo con Elderand, un titolo di genere action platformer con elementi RPG dove dovrete smembrare (letteralmente) creature demoniache e boss terrificanti, il tutto sfruttando armi a dir poco brutali. Solo i più forti riusciranno infatti a sopravvivere ai combattimenti in un mondo 2D colorato e ricco di teste rotolanti.

Avrete a disposizione un arsenale di armi decisamente variegato, tra cui fruste, spade, pugnali, asce, archi e molto altro. Ovviamente, ogni arma ha differenti statistiche e abilità, quindi potrete trovare quella che preferite per fronteggiare gli oltre 60 tipologie di nemici presenti in questo indie.

9. Birth

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Madison Karrh

: Madison Karrh Data di rilascio: 17 febbraio

Uno degli indie che mi ha colpito maggiormente tra quelli in uscita a febbraio è Birth. Guardando il trailer è chiaro il perché mi sia saltato all’occhio: è terribilmente disturbante. Sulla carta è infatti un puzzle game rilassante, dove dovrete risolvere enigmi e scoprire segreti con l’obiettivo di creare delle creature. La peculiarità (se così vogliamo definirla) è il materiale con cui dovrete comporle, ovvero ossa e organi interni che troverete sparsi per la città.

Il comparto artistico di Birth è inquietante ma al contempo bellissimo, e sicuramente si discosta da qualsiasi produzione nell’industria videoludica. Tra le location che dovrete esplorare vi sono musei, bar, stradine, fiorai, librerie, panetterie e alto ancora, e in ognuna risolverete i puzzle per raccogliere i pezzi di cui avete bisogno per costruire creature a dir poco interessanti.

8. Perseus: Titan Slayer

Genere : Azione, Avventura, RPG, rogue-like

: Azione, Avventura, RPG, rogue-like Sviluppatore : Sicarius (G-DEVS.com)

: Sicarius (G-DEVS.com) Data di rilascio: 13 febbraio

Se avete giocato e apprezzato Hades, uno degli indie più popolari degli ultimi anni, penso che vi piacerà anche Perseus: Titan Slayer, un esuberante rogue-like di genere hack and slash in cui vestirete i panni di Perseo, un semidio con un obiettivo ben preciso: fermare il Chaos e le forze malefiche che lo circondano.

Uno degli elementi cardine del gioco è che le vostre scelte impatteranno in modo radicale il corso degli eventi, rendendolo così adatto a fare svariate run uniche. Dovrete attraversare il Tartaro per arrivare a fronteggiare Ade e i Titani, e nel corso dell’avventura conoscerete Dei degli Olimpo come Zeus, Ade e Poseidone. Ovviamente, avrete un ampio arsenale di armi tra cui scegliere, come spade, katane, pugnali e archi, ognuno con le proprie abilità speciali, quindi dovrete trovare quella perfetta per voi e che vi permetterà di arrivare fino alla fine del percorso senza morire.

7. Metal Mutation

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : T0 STUDIO

: T0 STUDIO Data di rilascio: 23 febbraio

Parliamo di nuovo di un rogue-like, ma questa volta ambientato in un futuro non troppo lontano in stile Cyberpunk, dove il mondo è sotto il controllo di mega corporzioni e tecnologia. In Metal Mutation un cyborg e un’intelligenza artificiale decidono di unire le forze per salvare l’umanità da un nanovirus causato dall’eccessivo uso di metalli che minaccia di portare gli uomini all’estinzione.

Dovrete dunque migliorare il vostro personaggio, personalizzare le armi e scegliere il cammino verso un futuro migliore, immergendovi in combattimenti stilosi e ricchi di combo. Il titolo si presta per essere giocato in co-op online fino a 4 giocatori, quindi potrete scoprire la storia di Metal Mutation insieme ai vostri amici, sconfiggendo orde di mostri e generando attacchi a catena devastanti.

6. Corpse Keeper

Genere : Azione, Avventura, RPG, Strategia

: Azione, Avventura, RPG, Strategia Sviluppatore : Melancholia Studio

: Melancholia Studio Data di rilascio: 15 febbraio

L’ultimo indie di genere rogue-like in uscita a febbraio che sembra veramente promettente è Corpse Keeper, dove dovrete comandare una squadra composta da tre cadaveri con l’obiettivo di esplorare un mondo medievale cupo e oscuro, costruire un potente esercito di morti viventi e uccidere il demone che si nasconde nelle profondità della cattedrale.

A livello di gameplay si tratta di un action RPG con molti elementi strategici, dove potrete scegliere tra dozzine di personaggi giocabili, ognuno con un’ampia varietà di attacchi estremamente dinamici e ben architettati. Chiaramente, dato che sarete a comando di un esercito di morti viventi, a ogni esplorazione questi si decomporranno, quindi dovrete selezionare il vostro team attentamente a ogni run per assicurarne la longevità.

5. The Pale Beyond

Genere : Avventura, RPG, Simulazione, Strategia

: Avventura, RPG, Simulazione, Strategia Sviluppatore : Bellular Studios (Fellow Traveller)

: Bellular Studios (Fellow Traveller) Data di rilascio: 24 febbraio

A bordo di una nave, in mezzo al ghiaccio, senza un capitano e a miglia dalla civiltà. Non è di certo una situazione rosea, ma è quella di The Pale Beyond, un survival game dove le vostre scelte determineranno la sopravvivenza di tutti coloro a bordo della Temperance. Vi trovate infatti nel corso di un’esplorazione polare con l’obiettivo di trovare la vostra nave sorella, dispersa da anni in mezzo alle lande desolate e fredde.

Il vostro compito sarà quello di mantenere la crew della nave al sicuro, dandogli da mangiare e mantenendoli al caldo nel corso della spedizione. Dovrete quindi gestire le risorse, mantenere alto il morale dell’equipaggio, prendere decisioni importanti e proseguire verso l’unica direzione possibile: The Pale Beyond.

4. Clive ‘N’ Rench

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Dinosaur Bytes Studio (Numskull Games)

: Dinosaur Bytes Studio (Numskull Games) Data di rilascio: 24 febbraio

Se siete fan di Ratchet & Clank, molto probabilmente apprezzerete Clive ‘N’ Rench, un indie di genere platform in uscita a febbraio dove i protagonisti sono Clive, un coniglio, e Wrench, la scimmia nella sua schiena. L’avventura in cui vi immergerete vi trasporterà in un viaggio lungo il tempo e lo spazio, il tutto a bordo di un frigorifero degli anni ’50 e con l’obiettivo di sconfiggere il diabolico Dottor Daucus.

Dovrete quindi attraversare 11 mondi, ognuno ambientato in un’epoca differente, tra cui l’Antico Egizio e l’Era Glaciale. Conoscerete personaggi colorati provenienti dal presente e dal passato, sfruttando i differenti moveset di Clive e Wrench: il primo è particolarmente bravo nel parkour, mentre il secondo è estremamente forte e agile. Unendo i due riuscirete dunque a esplorare ogni luogo e combattere qualsiasi nemico, il tutto immersi in una grafica davvero accattivante.

3. Your Only Move Is Hustle

Genere : Azione, Simulazione, Strategia

: Azione, Simulazione, Strategia Sviluppatore : Ivy Sly

: Ivy Sly Data di rilascio: 2 febbraio

Uno dagli indie con il gameplay più peculiare tra quelli in uscita a febbraio è Your Only Move Is Hustle. A metà tra un PvP online e un sandbox creativo, il titolo prende la classica formula dei combattimenti nei videogiochi… e la ribalta completamente. Dovrete dunque comandare un omino super forte, progettando attentamente ogni mossa e leggendo la mente del vostro avversario prima che possa attaccare.

Avrete la piena libertà di giocare come preferite, esprimendovi attraverso l’arte del combattimento e lottando fino alla fine in coreografie fatte di pugni e lame. Gli sviluppatori si sono concentrati nel creare un gameplay accessibile a tutti, quindi dovrete solo preoccuparvi di sconfiggere i vostri avversari a tutti i costi.

2. Rhythm Sprout

Genere : Azione, Avventura, Ritmico

: Azione, Avventura, Ritmico Sviluppatore : SURT (tinybuild)

: SURT (tinybuild) Data di rilascio: 1 febbraio

Febbraio si aprirà in modo colorato e allegro grazie a Rhythm Sprout, un ritmico di genere action decisamente esuberante in cui dovrete sconfiggere nemici a colpi di musica. Ogni traccia è stata creata esclusivamente per l’opera e si adatta a uno degli ambienti in 3D dallo stile unico e dettagliato, e i generi variano dal K-Pop al Lo-Fi, passando per l’hip-hop e persino il metal.

Nel corso dell’avventura impersonerete Sprout, la Cipolla Prescelta, e dovrete affrontare i Nemici Dolci, aiutando gli abitanti del Regno Vegetale. Insomma, Rhythm Sprout è un indie davvero ma davvero intrigante, e se siete fan dei giochi ritmici fa decisamente al caso vostro!

1. Blanc

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Casus Ludi (Gearbox Publishing)

: Casus Ludi (Gearbox Publishing) Data di rilascio: 14 febbraio

Chiudiamo la lista con Blanc, un’avventura cooperativa che segue la poetica storia di un cucciolo di lupo e un daino, dispersi in una vasta distesa di neve. I due devono unire le forze, generando un’improbabile amicizia per riuscire a ritrovare le loro rispettive famiglie.

Ciò che rende Blanc unico è il comparto artistico davvero incedibile: tutta l’opera è stata disegnata a mano su carta in 2D, prima di diventare viva in un bianco e nero in 3D mozzafiato. Si tratta senza dubbio dell’indie visivamente più bello non solo tra quelli in uscita a febbraio, ma probabilmente di tutto il 2023.

Questo è tutto per quanto gli indie in uscita su PC a febbraio; come al solito, ho cercato di includere titoli che possono andare incontro ai gusti di chiunque, ma se non dovesse esserci nulla che ha attirato la vostra attenzione, vi invito a dare un occhio alle edizioni precedenti di questo articolo, oltre che a seguire le prossime!