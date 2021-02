I migliori metroidvania da acquistare | Febbraio 2021

I metroidvania sono una tipologia di videogiochi che si è diffusa parecchio in vari generi a partire dagli anni ’80 e ’90, quando, grazie a serie come Metroid e Castlevania, divenne sostanzialmente il mix di avventura, esplorazione ed azione che conosciamo oggi, fondendo caratteristiche comuni ai due brand di Nintendo e Konami. Negli ultimi decenni i metroidvania hanno prima subìto una flessione nella loro popolarità, dovuta a una stagnazione creativa, per poi essere riscoperti negli ultimi cinque anni, grazie soprattutto a produzioni dal budget relativamente basso, che hanno saputo imporsi per via di una spiccata capacità nell’evolversi e reinventarsi, spesso grazie a varie ibridazioni che coinvolgono platform, roguelike, roguelite e altri generi.

I migliori metroidvania degli ultimi anni sono quindi diventati fra i videogiochi “indie” (o cosiddetti tali) più giocati, ma non solo: hanno permesso anche a simili produzioni di riaffacciarsi anche nel mercato dei doppia e tripla A, con investimenti sempre più grossi. In questa guida vogliamo dunque provare a consigliarvi quelli che, a nostro avviso, sono i migliori metroidvania moderni, tenendo presente che si tratta di videogiochi spesso anche parecchio differenti tra loro: anche per questo motivo, però, è piuttosto facile trovarne uno che sia adatto ai propri gusti. Prima di cominciare, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida dedicata ai migliori platform, una ai migliori sparatutto, una ai migliori GDR occidentali e una ai migliori JRPG.

I migliori metroidvania

Control

Piattaforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Control è un po’ uno spartiacque nel suo genere: sviluppato da Remedy Entertainment, gli autori di Max Payne e Alan Wake, è un titolo particolarissimo, che fonde le basi di uno sparatutto in terza persona con una struttura di gioco da metroidvania tridimensionale, il tutto con un’impostazione fortemente narrativa e una storia volutamente criptica e stravagante, che si ispira alla corrente letteraria del new weird e, dal punto di vista estetico, alle geometrie delle architetture brutaliste. Uscito originariamente su console di vecchia generazione nel 2019, è stato di recente portato anche su PS5 e Xbox Series X e Series S, con supporto ai 60 FPS, che hanno permesso al frenetico gameplay di esprimersi in tutto il suo potenziale. La Ultimate Edition per PS4 e Xbox One, oltre a includere i due DLC, è l’unica ad offrire l’upgrade gratuito alla next gen. Occhio a cosa comprate, dunque! In ogni caso, che giochiate su PC o su console, avrete per le mani uno dei migliori metroidvania di stampo narrativo di sempre.

Hollow Knight

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Sbucato letteralmente dal nulla e finanziato grazie a una campagna di crowfunding, Hollow Knight è uno dei principali artefici della rinascita dei metroidvania negli ultimi anni: a svilupparlo è stato il Team Cherry, una minuscola software house australiana che in pochissimo tempo si è però guadagnata l’ammirazione di un’enorme schiera di appassionati, cresciuti anche grazie al passaparola. Caratterizzato da una direzione artistica eccezionale, Hollow Knight vi catapulta nei panni di un piccolo cavaliere dalle fattezze di un insetto, impegnato a lottare contro una misteriosa piaga che affligge il mondo di Nidosacro. Considerato che nel 2021 dovrebbe arrivare il sequel, Hollow Knight: Silksong, questo è un ottimo momento per recuperare e giocare finalmente uno dei migliori metroidvania degli ultimi anni.

Bloodstained: Ritual of the Night

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Negli ultimi anni i metroidvania hanno spesso fatto ricorso al crowfunding per potersi auto-finanziare: è il caso, per esempio, di Bloodstained: Ritual of the Night, del leggendario Koji Igarashi (conosciuto per la serie Castlevania). Bloodstained è letteralmente una versione moderna di Symphony of the Night, probabilmente il Castlevania più popolare in assoluto, e ne rappresenta una sorta di sequel spirituale/reinterpretazione. Se avete amato la particolare atmosfera dei capitoli 2D della serie di Konami e volete un videogioco in cui la nostalgia la fa da padrone e che sappia trasportarvi di nuovo negli anni ’90 (in cui i metroidvania conobbero una decisa svolta verso l’action, con un sacco di armi da sbloccare e usare e nemici da sconfiggere), non dovete guardare oltre: siete di fronte al gioco che fa per voi.

Ori and the Will of the Wisps

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Microsoft ci ha visto lungo quando si è offerta di finanziare Moon Studios per realizzare i due Ori, acclamati dalla critica e dal pubblico come due fra i migliori videogiochi nel loro genere. Ori and the Will of the Wisps è il sequel di Ori and the Blind Forest, rispetto al quale compie un grosso passo avanti dal punto di vista della qualità generale, con scene animate ancor più curate, una storia meglio enfatizzata (soprattutto nei momenti chiave) e in generale un gameplay migliorato e privo delle piccole incongruenze del predecessore. Sotto il profilo visivo, poi, il gioco raggiunge l’eccellenza assoluta, dipingendo una foresta meravigliosa che funge da perfetto contesto per la sua struggente narrativa. Si tratta, in generale, della perfetta fusione fra il metroidvania e il platform, nonché di un titolo che non potete non fare vostro e provare almeno una volta se amate il genere.

Dead Cells

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Dead Cells fornisce un’altra interpretazione molto personale della struttura metroidvania, stavolta appoggiandola su un altro genere, quello del roguelite. Motion Twin ha ricevuto un plauso pressoché unanime dalla critica e dal pubblico, e non a caso: Dead Cells, infatti, è un videogioco frenetico e divertente, che, alla lunga, può diventare perfino assuefacente, anche per via del modo in cui sono state studiate le varie run. Morendo dovrete ricominciare tutto daccapo, con qualche potenziamento in più: la particolare struttura del gioco, però, vi invoglierà ad andare sempre avanti, una partita dopo l’altra, finché non riuscirete a finirlo. Dead Cells, tra l’altro, possiede diversi DLC, racchiusi in un’edizione Game of the Year disponibile unicamente in formato retail. I contenuti aggiuntivi, comunque, possono essere acquistati anche separatamente.

The Messenger

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

The Messenger è un’altra di quelle produzioni in formato ridotto che però, nel loro piccolo mondo, hanno tanto da offrire. In questo caso si tratta di un titolo dall’aspetto retrò e un gameplay vecchio stile, solido e divertente, di stampo action-platform e ispirato ai classici Ninja Gaiden, quelli di fine anni ’80 e inizio ’90. Gli elementi metroidvania, in The Messenger, si ritrovano nella struttura piuttosto complessa dei livelli, anche se quest’ultima, a differenza di altri videogiochi simili, rimane abbastanza lineare. Avrete comunque di fronte una bella sfida: The Messenger, infatti, è un videogioco parecchio hardcore, che non fa sconti a nessuno e non offre facilitazioni di alcun tipo. Per arrivare ai titoli di coda dovrete piegarvi alle sue logiche, altrimenti soccomberete tra mille imprecazioni: se padroneggiato, però, il sistema di gioco è capace di offrire soddisfazioni mai viste.

Guacamelee 2

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Guacamelee 2 è il sequel di uno dei più riusciti e spassosi metroidvania degli ultimi anni, e ne mantiene inalterate le caratteristiche principali, aggiungendo il supporto alla co-op fino a quattro giocatori: quest’ultima è una caratteristica non comune per il genere, che ci spinge a consigliare i due titoli di DrinkBox Studios anche come party game improvvisati. Come il suo predecessore, Guacamelee 2 è un ibrido tra un action brawler, simile ai picchiaduro old school, e un metroidvania bidimensionale, in cui impersonate un simpatico luchador messicano dotato di poteri da supereroe, che gli permettono di affrontare una moltitudine di nemici all’interno di mondi colorati e caratterizzati da un umorismo spiccato e pungente. Il sequel, peraltro, evolve diverse caratteristiche del predecessore, rendendo il sistema di combattimento un po’ più complesso e dando al protagonista più possibilità di esplorazione all’interno dei livelli.

