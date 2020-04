I migliori sparatutto da acquistare | Maggio 2020

Di videogiochi sparatutto ce ne sono davvero tantissimi, alcuni hanno fatto la storia, altri sono stati dei piacevoli svaghi, venendo ricordati prevalentemente per la loro originalità. Tuttavia, oggi non vi vogliamo raccontare dei migliori sparatutto della storia, per quello c’è già l’articolo dedicato. Qui vogliamo guidarvi all’acquisto dei migliori sparatutto recenti, quelli usciti sostanzialmente negli ultimi anni e che valgono la pena di essere acquistati o comunque provati. Ci teniamo comunque a dire che aggiorneremo l’articolo di volta in volta, aggiungendone alcuni e rimuovendone altri.

Di conseguenza non aspettatevi di vedere Crysis, Soldier of Fortune o il primo Call of Duty, ma bensì una serie di giochi moderni che possono sfruttati su PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4. Ci teniamo a fare anche un’altra precisazione, quelli che leggete qui non solo solo FPS, ma anche sparatutto in terza persona e giochi con meccaniche metroidvania o di avventura dove la meccanica shooting prevale rispetto al resto. Quindi, non perdiamo altro tempo e gettiamoci in mezzo a proiettili e poderose esplosioni.

I migliori sparatutto

Call of Duty Modern Warfare

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Call of Duty Modern Warfare è uno sparatutto in prima persona di guerra moderna. Si tratta del soft reboot della saga “Modern Warfare” sviluppata da Infinity Ward. Lo studio di sviluppo ha cercato – riuscendoci – di dare vita ad una nuova linea narrativa, capace di intrattenere attraverso una campagna single player realistica e anche parecchio matura nel suo modo di raccontare. Il comparto single player è però soltanto la punta dell’iceberg, il gioco offre infatti diverse modalità multigiocatore competitive e cooperative, dove poter sviluppare la propria classe, personalizzare armi ed equipaggiamento e collaborare con i propri amici per centinaia di ore di divertimento garantite. Oltre a questo vi ricordiamo che il gioco sfrutta anche il ray tracing RTX su PC.

Battlefield V

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Partito un po’ in sordina, Battlefield V si è ripreso alla grande nel corso degli ultimi mesi, grazie anche a continui aggiornamenti da parte del team di sviluppo. Un impegno che non può essere sottovalutato e che merita di essere elogiato. Il quinto capitolo offre come ambientazione i campi di battaglia della seconda guerra mondiale, riproponendo, tra le altre cose, anche storiche mappe di Battlefield 1942, primo capitolo della serie. Oltre a essere strepitoso dal punto di vista tecnico/grafico – sfruttando anche l’RTX su PC – il prodotto di DICE ed Electronic Arts offre sia una serie di campagne a giocatore singolo sia un comparto online decisamente approfondito, con battaglie in larga scala frenetiche ed emozionanti.

DOOM Eternal

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, (In arrivo su Switch)

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

L’ultimo capitolo della leggendaria serie FPS per antonomasia è uno dei migliori prodotti del 2020. Il videogioco di id Sfotware è una frenetica montagna russa di divertimento ed esaltazione. Voi siete lo Slayer, un essere a metà tra il divino e l’umano, unica vera entità in grado di salvare la Terra dall’invasione dei Demoni. DOOM Eternal è uno sparatutto vecchio stampo, dove la velocità di reazione e i movimenti sono fondamentali per riuscire a primeggiare. Oltre ad una longeva e spettacolare campagna a giocatore singolo, il gioco dispone anche di una modalità multigiocatore chiamata Battlemode.

Halo: The Master Chief Collection

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Halo è uno brand videoludici più importanti della storia. La Master Chief Collection vi permette di giocare i primi 4 capitolo della saga più i due spin off Halo 3 ODST e Halo: Reach, il modo ideale di entrare in contatto con la saga in attesa di Halo Infinite, previsto per il 2020 con l’uscita di Xbox Series X. Il gioco è disponibile su Xbox One e su PC tramite Xbox Game Pass e Steam. Oltre a più di 50 ore di campagna, questa collection vi offre anche centinaia di ore di longevità per il comparto multigiocatore cooperativo e competitivo. Che aspettate a prendere i panni di Master Chief e salvare la galassia?

Wolfenstein II The New Colossus

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Modalità: Campagna single player

Il secondo capitolo reboot della saga sviluppata da MachineGames è uno dei migliori sparatutto single player della generazione. In un mondo in cui i Nazisti hanno vinto la guerra, vestiamo i panni di B.J. Blazkowicz e della squadra di “ribelli”, decisi più che mai a liberare gli Stati Uniti d’America dalla minaccia. Wolfenstein II The New Colossus è un gioco irriverente, ma allo stesso tempo frenetico e sanguinolento. La campagna principale può durarvi più di 13 ore e intrattenervi con la sua storia ricca di colpi di scena.

Gears 5

Tipologia: TPS

Piattaforma: PC, Xbox One

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

L’ultimo capitolo della saga di Gears of War vi mette nei panni di Kait, giovane co-protagonista conosciuta in Gears 4. Oltre ad una grafica semplicemente straordinaria, il quinto episodio della serie è capace di intrattenere fino a più di 100 ore, grazie all’emotiva e profonda campagna a giocatore singolo e al suo comparto online, che tra Orda cooperativa e modalità competitiva, presenta una delle esperienze più complete sul mercato degli sparatutto moderni, in particolare per quanto concerne gli sparatutto in terza persona cover shooter.

Star Wars Battlefront II

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Star Wars Battlefront II non è partito benissimo, ma diciamoci la verità, nel corso degli anni è divenuto molto probabilmente il videogioco di Star Wars definitivo. Capace di viaggiare in tutte le ambientazioni che abbiamo visto e amato nella saga degli Skywalker. Nonostante la modalità multigiocatore sia la parte principale dell’intera produzione, la campagna è ben realizzata e vi può intrattenere in maniera soddisfacente per più di 7 ore. Se amate Star Wars e le battaglie campali online, Star Wars Battlefront II fa sicuramente al casto vostro!

Rainbow Six Siege

Tipologia: FPS Tattico

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Multiplayer online

Rainbow Six Siege è uno dei videogiochi meglio supportati da Ubisoft. Questo sparatutto tattico online ha unito, nel corso di tutti questi anni, milioni e milioni di giocatori, riuscendo a essere uno dei titoli più seguiti su Twitch e nelle varie competizioni online. Lo ammettiamo, non si tratta di un gioco facilmente accessibile, ma grazie al suo gameplay e al suo modo unico di vivere le partite, siamo sicuri che molti di voi possono apprezzarlo, soprattutto se giocato con una squadra affiatata di amici.

Far Cry 5

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player

Il quinto capitolo della fortunata serie open world di Ubisoft è un gioco variegato e pieno di attività da completare. Il suo gameplay semplice e dinamico permette di sfruttare diverse caratteristiche per padroneggiare sui nemici. Volete andare allo sbaraglio e fare fuoco e fiamme? Potete farlo! Oppure preferite essere silenziosi e letali? La scelta spetta soltanto a voi. Far Cry 5 vi mette nei panni di un giovane sceriffo, deciso più che mai a liberare una contea da un gruppo fanatico di religiosi armati fino ai denti. Grazie alla sua natura libera e aperta, sono garantire più di 30-40 ore ore di puro gameplay!

Titanfall 2

Tipologia: FPS

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Modalità: Campagna single player e multiplayer online

Titanfall 2 è uno degli sparatutto maggiormente sottovalutati della generazione. Il suo gameplay è di una qualità invidiabile e la sua campagna giocatore singolo una delle migliori storie degli sparatutto moderni. Oltre al perfezionato multiplayer online, – già ottimo nel primo capitolo -Titanfall 2 è uno di quegli FPS da recuperare assolutamente, soprattutto considerando che proviene dal papà che ha dato vita alla serie Modern Warfare.

