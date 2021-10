TV per PlayStation 5 e Xbox Series X | I migliori del 2021

È un periodo particolarmente florido per le grandi catene e i produttori di TV. Con l’arrivo di PlayStation 5, Xbox Series X e le più potenti schede video, in tanti hanno cambiato il proprio TV o hanno intenzione di farlo nei prossimi mesi.

In questo articolo, non solo vi forniremo un’infarinatura generale delle caratteristiche da tenere d’occhio prima dell’acquisto di un nuovo TV, ma vi racconteremo tutti i migliori pannelli in grado di far lavorare al meglio i vostri nuovi hardware. Prima di cominciare, date un’occhiata anche ai migliori monitor console e ai migliori TV OLED da gaming.

I migliori TV per PlayStation 5 e Xbox Series X

LG C1

Lo abbiamo ribadito più volte all’interno delle nostre guide dedicate ai migliori TV Gaming, e anche in questa sede non possiamo che ripeterci: ad oggi, budget permettendo, la miglior soluzione per giocare è LG C1, pannello OLED completamente dedito alle funzionalità HDMI 2.1 e consigliato anche per la visione di Film e Serie TV.

Cominciamo dicendovi che lo trovate in varie taglie, dal 48”, la più piccola, fino ad arrivare all’83” (ovviamente il prezzo varia a seconda delle dimensioni). In quanto alle caratteristiche, invece, abbiamo 40 Gbps di banda disponibile, non 48 come sarebbe lecito aspettarsi. Tuttavia ciò non rappresenta affatto un problema, poiché Xbox Series X riesce a gestire un massimo di 40 Gbps, quindi perfettamente in linea con LG CX; mentre PlayStation 5 si limita a soli 32 Gbps. In ogni caso, per ambo le parti, la banda sarà più che sufficiente per gestire segnali RGB, 4K, HDR. Discorso un po’ diverso per il 4K a 120Hz, che costringe PlayStation 5 ad abbassare il formato colore a YUV 422, a differenza di quanto succede con la con la console ammiraglia di casa Microsoft.

Banda a parte, il pannello supporta il VRR, eliminando ogni forma di tearing e gestendo al meglio frame rate variabili, e ALLM, ossia lo switch automatico alla modalità gioco, così da ridurre al minimo il tempo di risposta, che segnaliamo essere inferiore ai 10ms.

Sony X90J

Secondo Sony è la miglior proposta (non OLED) 4K HDR per affrontare la nuova generazione, non a caso il TV è marchiato come “pronto per PlayStation 5“. E noi non possiamo che confermare.

Chiariamolo sin da subito: rimane una scelta sicuramente inferiore al modello che vi abbiamo raccontato prima, ma non per questo deludente, anzi. Le tecnologie sono le medesime, segnaliamo solamente che alcune di esse verranno rese disponibili con il prossimo aggiornamento. In questo momento, quindi, ci troverete soltanto i 120Hz e avrete modo di utilizzare tutta la banda extra offerta dalle porte HDMI 3 e 4 del pannello; mentre VRR e ALLM arriveranno soltanto in futuro.

Importante sottolineare che il Sony X90J è sì un pannello LED, ma non solo: per l’esattezza si tratta infatti di un Full Arrey LED, quindi capace di mostrare immagini ben contrastate e di sorprendere grazie ad una resa dei neri eccellente, soprattutto quando le zone che interessano le tonalità più scure sono grosse, il che è davvero incredibile trattandosi di un pannello LED.

Insomma, se non siete dei fan assoluti degli OLED e vi accontentate di tonalità di nero meno profonde, questo pannello fa al caso vostro.

Sony A90J/A80J

Primissimo OLED in casa Sony a supportare i 120Hz e tutte le caratteristiche legate a HDMI 2.1, questo televisore farà sicuramente al caso vostro nel caso in cui siate alla ricerca di un OLED di fascia molto alta.

Segnaliamo infatti la presenza di moltissimi formati HDR e un picco di luminosità parecchio elevato per un OLED, che rende questo modello uno dei più luminosi ed efficaci per quanto riguarda la resa di immagini HDR. L’unico neo, che purtroppo affligge anche i TV LED della compagnia, come ad esempio XH90, è il fatto che non è possibile visualizzare contemporaneamente sorgenti Dolby Vision e 4K 120Hz, poiché il televisore ha due formati HDMI distinti, che dovrete cambiare continuamente nel caso colleghiate questo pannello a Xbox Series X, tanto per fare un esempio, dato che è l’unica console con pieno supporto Dolby, a differenza di PlayStation 5.

In alternativa, rimanendo sempre in casa Sony, potreste prendere in considerazione il fratellino minore, A80J.

Samsung QLED Q95T

Chiudiamo la nostra carrellata di TV Gaming con Samsung Q95T, un modello QLED completamente votato al gioco. La particolarità di questi schermi è quella di fornire una resa dei contrasti nettamente superiore rispetto alla media e vicina agli OLED. Le tonalità più scure appaiono infatti poco illuminate e le zone più luminose offrono un picco di nits notevole.

Una delle migliori caratteristiche di questo pannello, oltre alle già discusse migliorie legate al gaming, è l’HDR in grado di spingersi fino ad un picco massimo di 2000 nits, offrendo immagini ricchissime e colori vibranti.

Sempre per quanto riguarda il gaming, tenete a mente che ci sono TV in grado di saltare completamente la calibrazione che solitamente è richiesta all’interno dei giochi, questo perché Sony e altre compagnie stanno unendo le forze per ovviare il problema. Per il momento solamente il recente LG C1 pare essere pronto, ma anche tutte le altre TV dotate di HDMI 2.1, specie quelle dei brand più noti, potrebbero presto aderire.

Come scegliere il miglior TV per PlayStation 5 e Xbox Series X

HDMI 2.0 oppure 2.1?

Dal momento che le console supportano pienamente i nuovi formati HDMI 2.1, il nostro consiglio è di puntare proprio sui televisori con questa caratteristica, a meno di non dover necessariamente scendere a compromessi a causa del budget. HDMI 2.1, infatti, vi consente di godervi immagini 4K a 120Hz e con chroma 444, ovvero il meglio del meglio per quanto riguarda la resa dei colori. Vi sono poi anche altre caratteristiche come ALLM e VRR, che riducono drasticamente l’input lag e il tearing a schermo.

Input lag e HDR

Una volta deciso il formato HDMI, è il momento di scegliere un pannello che abbia anche un input lag basso (per fortuna, oggi, parecchio ridotto anche su TV) e che supporti i più comuni formati HDR. Il più diffuso in ambito gaming è HDR10; in secondo piano, ma è del tutto in fase sperimentale e riguarda esclusivamente Xbox, il Dolby Vision.

Ebbene fare una precisazione: ad oggi l’esperienza HDR nel gaming è un po’ sporca, nel senso che non vi è una buona collaborazione tra schermo, console e software. Ecco perché, ormai da qualche anno, è stato lanciato HGIG, nato dall’unione di tutti i più noti produttori di TV per risolvere queste problematiche. Soltanto in questo modo, infatti, otterrete un’ottima comunicazione tra i device e non sarà necessario calibrare manualmente HDR su ogni singolo videogioco.

Audio e design minimale

Lo sappiamo: puntare anche sull’audio può sembrare sciocco, vista la sempre più diffusa abitudine di affiancare un buon impianto audio al proprio televisore. Tuttavia, se proprio non vi va di spendere altri soldi per una buona soundbar, consigliamo di prendere in considerazione i TV Sony, da sempre caratterizzati da una resa acustica di tutto rispetto, compresi tutti i formati più comuni, a partire dal DD e Dolby Atmos. Per quanto riguarda il design, invece, l’obiettivo è quello di puntare su un design super minimale, così da mimetizzare il tutto e dar ampio risalto alle vostre PlayStation 5 e Xbox Series X.