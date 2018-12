L’anno si appresta al termine e non potevamo lasciarvi senza i migliori videogiochi iOS e Android di dicembre per questo 2018. Abbiamo iniziato questa rubrica solo ad ottobre ma non abbiamo intenzione di fermarci qui: torneremo a gennaio insieme a tanti nuovi titoli e nel frattempo potete passare le feste giocando a Star Trek: Fleet Command, Project Loading, o al grazioso Chuchel. Se pensate di passarle facendo qualcosa di costruttivo abbiamo pensato anche a quello: 7 Billions Human vi metterà alla prova con il suo linguaggio di programmazione per risolvere puzzle.

La lista non finisce qui, ma continua nella prossime pagine dove come ogni mese cerchiamo di venire incontro ai gusti di diversi giocatori, sia in quanto a generi proposti sia in quanto a prezzi e dimensioni dei giochi validi per smartphone e tablet. L’elenco non ha la pretesa di risultare esaustivo, bensì vuole darvi una mano in più nel districarvi tra le numerose proposte degli store digitali di Apple e Android.

Fateci sapere nei commenti a cosa state giocando questo mese e cosa vi piacerebbe vedere nelle prossime rubriche!