Giusto qualche ora fa Electronic Arts ha annunciato che FIFA 23 è diventato il capitolo della serie sportiva con il miglior lancio di sempre. Ancora una volta il gioco EA Sports ha dimostrato di essere uno dei pezzi da novanta per il mercato e l’esperienza calcistica virtuale più apprezzata dagli appassionati. Ora, in una stagione speciale come quella attuale, sembra che l’ultima iterazione di FIFA avrà una modalità in più che farà parecchia gola a chi segue il mondo del calcio.

Parliamo della modalità che permetterà agli appassionati di giocare il campionato del mondo di calcio 2022 che si terrà in Qatar. Ovviamente la notizia è che in FIFA 23 (lo potete acquistare su Amazon) i prossimi mondiali arriveranno con tutte le licenze ufficiali, e a darci questa anticipazione sembra essere stata la stessa EA, con la compagnia che avrebbe pubblicato in anticipo per sbaglio la modalità sui mondiali sulle piattaforme PlayStation e in queste ore è apparsa in rete un immagine inequivocabile.

Come possiamo vedere su Twitter grazie all’account FIFA 23 News, l’immagine del menu mette in chiaro che genere di esperienze possiamo aspettarci dalla modalità World Cup in FIFA 23. Oltre a poter giocare delle partite amichevoli, sarà presente anche la possibilità di effettuare tornei online con le squadre nazionali che prenderanno parte alla prossima coppa del mondo che inizierà il prossimo 20 novembre 2022.

EA have accidentally released the World Cup mode early on Playstation ✅#FIFA23 pic.twitter.com/jnpwjx9tQu — FIFA 23 News (@FUT23News) October 12, 2022

Manca quindi poco più di un mese all’inizio di questa competizione, mentre al momento non sappiamo ancora quando FIFA 23 si aggiornerà ufficialmente per permettere a tutti i giocatori di replicare i mondiali sulle proprie piattaforme da gaming. Oltre a questo, stando a un’altra segnalazione, sembra che anche i prossimi mondiali di calcio femminile faranno parte della scelta proposta dal più recente capitolo della serie FIFA. Non ci resta altro che attendere prossime comunicazioni ufficiali da parte di Electronic Arts, che in queste settimane sta annunciando parecchi progetti in arrivo prossimamente.