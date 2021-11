I PC Gamer sono molto interessati ai giochi PlayStation, le esclusive vendono come il pane su Steam

Quando Sony cominciò il processo di porting delle esclusive PlayStation su PC, in tanti si chiesero se questa mossa poteva portare a dei risultati utili in ambito finanziario per il colosso nipponico. Dei dati chiari e precisi purtroppo non esistono, ma alcuni siti come SteamSpy e Play Tracker ci hanno fornito delle indicazioni abbastanza precise sulle stime di vendita di giochi come Horizon Zero Dawn, Days Gone e Death Stranding.

Su Steam i giocatori PC si sono riversati in massa ad acquistare le esclusive PlayStation: questo dato è dimostrato dal fatto che ad ogni apertura dei pre-order, come nel recente caso di God of War, i giochi di casa Sony conquistano immediatamente le primissime posizioni dei giochi più venduti su Steam. Le ultime esclusive PlayStation 4 che hanno avuto modo di debuttare all’interno del mondo PC infatti avrebbero venduto oltre un milione di copie. I numeri sono sicuramente minori rispetto alle loro controparti console, dove però sono rimasti per decisamente più tempo e hanno potuto contare su una base installata decisamente superiore e una campagna marketing molto, molto diversa.

Prendendo le singole esclusive PlayStation, scopriamo che Horizon Zero Dawn ha una stima di vendita da parte di PlayTracker che parte dalle 1,10 milioni di copie vendute fino alle 1,20 milioni. Stessa, identica situazione per Death Stranding. SteamSpy invece, utilizzando un calcolo specifico tra le recensioni pubblicate, stima che le vendite possano essere molto più alte, con massimi nell’ordine superiori ai 3 milioni. Anche Days Gone è andato molto bene, con delle stime che lo proiettano tra il milione e i due milioni di copie vendute.

Looks like we finally have some sales on playstation games on PC (steam): Horizon Zero Dawn: 1.357m

Days gone: 1.581m

Death Stranding: 1.645m Are these impressive numbers to you? I thought it would be way more 🤔 pic.twitter.com/wAdvc2xBmf — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) November 4, 2021

È difficile ottenere una stima di vendita precisa per le esclusive PlayStation su Steam. Questo però vale anche per i giochi PC: negli scorsi anni, infatti, il client Valve ha subito una modifica importante sulle API che non permettono più una rilevazione decisamente precisa. Pur basandoci sulle stime, però, quello che si evince è una cosa sola: i PC gamer non rifiutano e non disdegnano i giochi di casa Sony, segno come il colosso giapponese veda nel PC gaming un mercato decisamente florido, in grado di dare una seconda vita a livello di vendite per i giochi non più profittevoli su console.