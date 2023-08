Ieri pomeriggio si è tenuto un nuovo Pokémon Presents, ovvero una presentazione tenutasi da The Pokémon Company in cui, tra le altre cose, è stato mostrato il DLC di Scarlatto e Violetto. L’espansione chiamata “The Hidden Treasure of Area Zero”, esattamente come accadde con Spada e Scudo, uscirà in due parti, “The Teal Mask” e “The Indigo Disk”.

Ovviamente il DLC è stato accompagnato da un trailer in cui, oltre alla trama, sono stati mostrati vecchi e nuovi Pokémon, i quali hanno sicuramente fatto colpo… ma per la loro bruttezza. Se già i leggendari di Scarlatto e Violetto avevano fatto storcere il naso a molti fan per il loro design, le creature che verranno introdotte nell’espansione fanno un ulteriore passo in avanti nell’aumentare il divario con le prime generazioni.

In questo articolo non ci concentreremo, quindi, sui contenuti del DLC, bensì su quelli che riteniamo essere i Pokémon più brutti tra quelli annunciati. Ovviamente ci teniamo a sottolineare che si tratta di un pezzo goliardico e con l’obiettivo di strapparvi qualche sorriso, per cui vi suggeriamo di prenderlo alla leggera. 🙂

Terapagos

Iniziamo con l’unico leggendario di The Indigo Disk che è stato mostrato per ora, ovvero Terapagos. Si tratta di una grossa tartaruga (tanto che anche il nome è palesemente ispirato alle tartarughe di Galapagos che, per l’appunto, sono decisamente grandi), che sembra possedere poteri Tera. Nella sua corazza sono presenti, infatti, i simboli di tutti i 18 tipi di Pokémon, quindi possiamo presupporre che potrà cambiare il Tera-tipo a piacimento.

Sulla carta l’idea non sarebbe nemmeno male, se non fosse che più che una tartaruga questo Pokémon sembra essere rimasto sott’acqua per millenni, dato che sia da davanti che da dietro gli sbucano delle specie di tentacoli.

Raging Bolt (la forma Paradox di Raikou)

Tra le evoluzioni di Pokémon già conosciuti mostrate durante la presentazione c’è Raging Bolt, la forma Paradox di Raikou. Il povero Pokémon leggendario elettro proveniente dalla seconda generazione è stato trasformato in una giraffa con la testa letteralmente fra le nuvole. Vi invitiamo a guardarlo per qualche secondo e pensare a dove avete già visto un design simile: solo a noi ricorda un Collolungo da Horizon?

Ogerpon

L’elemento nevralgico di The Teal Mask sarà Ogerpon, un Pokémon che non possiamo descrivere con altri aggettivi se non bizzarro. Non sappiamo molto su questa creatura per il momento, anche se a quanto pare potrà assumere diverse forme a seconda di star indossando o meno la sua maschera.

Il problema principale di questo Pokémon è proprio la maschera, la quale ha un design talmente brutto che probabilmente quando sarà nella nostra squadra non gliela faremo mai indossare.

Okidogi

In The Teal Mask ci saranno principalmente tre Pokémon leggendari, i quali sono stati mostrati come una specie di gang che pratica arti marziali. Ebbene, il “boss” di questo trio è Okigodi, un Pokémon che ha il corpo di un gorilla e la testa di un corgi (sì, la razza di cane della Regina Elisabetta).

A noi il design di questo Pokémon ricorda il “Greater Dog” di Undertale, e persino il nome starebbe bene all’interno dell’opera di Toby Fox dato che sembra un meme.

Munkidori

Un altro elemento del trio sopracitato è Munkidori, un Pokémon che è semplicemente una scimmia che sembra essere uscita da un video di allenamento aerobico di Jane Fonda degli anni ’80. Ha, infatti, una specie di fascetta in testa e dei polsini sulle caviglie, entrambi di un colore magenta intenso.

Come se ciò già non bastasse, l’abbinamento di colori è alquanto terrificante: il corpo è azzurro e nero, gli occhi gialli e il pelo nella testa sembra un taglio di capelli tirato all’indietro con il gel.

Archaludon

Il Pokémon a vincere il premio di bruttezza tra quelli mostrati durante la presentazione di ieri è Archaludon, evoluzione di Duraludon. Il Pokémon acciaio/drago introdotto nell’ottava generazione è stato trasformato… in un ponte.

Sì, avete capito bene, un ponte d’acciaio. Serve aggiungere altro?