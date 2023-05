Gli abbonati al Pro Club, la membership di GameStop in abbonamento, hanno in questi giorni decisamente di cui gioire. La nota catena di negozi ha infatti lanciato i cosiddetti Pro Days, dei giorni colmi di offerti su giochi, console e accessori dedicati a tutti gli iscritti al Pro Club. Decine e decine di prodotti in super offerta fino al 31 maggio: che state aspettando ad approfittare di queste occasioni?

Gamestop

Wild Hearts per PS5 è ad esempio disponibile al prezzo più basso di sempre, solo 39,98 euro, mentre Dead Space scende sotto la soglia psicologica dei 50 euro, sempre nella sua versione per PS5. Grazie ai Pro Days gli abbonati al Pro Club possono inoltre portarsi a casa un DualSense a meno di 60 euro o, addirittura, la bellissima Nintendo Switch OLED in edizione Speciale Pokèmon Scarlatto & Violetto a soli 319,99 euro.

Le offerte dei Pro Days non si fermano però assolutamente qui: potete trovarle in forma completa comodamente nella pagina dedicata. Ricordatevi però di abbonarvi al Pro Club per sfruttarle!

