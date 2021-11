I remake di Pokémon Diamante e Perla girano sorprendentemente bene sull’emulatore di Switch

L’emulazione è conosciuta praticamente da tutti e tra le console moderne Nintendo Switch è forse la più emulata su PC. Non è dunque un caso che i remake di Pokémon Diamante e Perla, che hanno debuttato lo scorso 19 novembre, siano già tra i titoli più cercati su Google per poterli giocare in maniere non ufficiali. Non ci soffermeremo su questo aspetto, ma più che altro su quello tecnico. Perché sì, nonostante i due titoli siano recentissimi, il livello che ottengono a livello di emulazione è decisamente curioso.

Come è possibile vedere nel video che trovate in calce alla notizia, i remake di Pokémon Diamante e Perla girano incredibilmente bene sull’emulatore di Switch. Si tratta di un caso molto particolare: molto spesso, infatti, le ROM che circolano online non sono sempre compatibili e presentano glitch grafici e bug decisamente vari. I due giochi di The Pokémon Company invece sembrano quasi avviati su una console e non su un software che ne emula il sistema operativo. E c’è un dettaglio non da poco.

Oltre alla stabilità offerta, i remake emulati di Pokémon Diamante e Perla permettono infatti di essere giocati anche online. Ovviamente non stiamo parlando del circuito ufficiale, né dei server messi su da Nintendo e The Pokémon Company, ma più che altro di una particolare feature innescata da un sistema di rete abbastanza particolare. Certo, è sempre bene ricordarsi che l’emulazione è legale solamente se si è in possesso del software originale, ma mai come in questo caso è curioso sottolineare come il progresso tecnologico si sia evoluto a tal punto da colmare determinate mancanze.

https://twitter.com/RyujinxEmu/status/1461491956484345861

Emulatori a parte, Nintendo Switch continua ad essere una console decisamente venduta. Ci sarà ovviamente tempo per il suo successore, ma nonostante i suoi quattri anni di età i team di sviluppo e specialmente la casa di Kyoto continuano a proporre esperienze decisamente solide, come ad esempio quella di Metroid Dread. Un supporto davvero invidiabile, dunque complimenti a Nintendo. In attesa, ovviamente, del loro prossimo hardware.