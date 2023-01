Ghostbusters: Spirits Unleashed, pur non avendo convinto del tutto la critica di settore, si è rivelata una piacevole sorpresa per la solida community di fan che gravitano attorno ai celebri Acchiappafantasmi. Con le sue meccaniche di gioco da multiplayer 4V1, un gameplay semplice, assuefacente e che richiede la giusta dose di strategia, e una narrazione che, nella sua semplicità, riesce a proporre personaggi e situazioni perfettamente in linea con lo spirito della serie, la nuova produzione di Illfonic è riuscita a ritagliarsi il suo spazio all’interno del caotico panorama dei multiplayer asimmetrici.

Il merito è anche di Illfonic che, fin dal lancio, ha supportato Ghostbusters: Spirits Unleashed in maniera costante, offrendo ai giocatori aggiornamenti regolari, migliorie agli aspetti meno convincenti e l’aggiunta costante di elementi estetici.

A partire da oggi, però, gli sviluppatori hanno deciso di fare maggiormente sul serio, rilasciando un aggiornamento totalmente gratuito che non solo va a introdurre un nuovo fantasma, e una nuova mappa, ma introduce una collezione di elementi estetici pensati per ricreare l’iconico look dei personaggi della serie The Real Ghostbusters.

Una decisione che non sorprende, visto l’immenso amore dei fan del franchise nei confronti dell’immaginario della storica serie animata di fine anni 80, e che indubbiamente offrirà nuova linfa vitale alla creatura di Illfonic.

È genuinamente apprezzabile che gli sviluppatori abbiano ascoltato le richieste dei fan, soprattutto in virtù di un comparto artistico che si sposa a meraviglia con il character design dei The Real Ghostbusters e che, ancora una volta, mostra chiaramente che Sony dovrebbe incominciare a tendere maggiormente l’orecchio verso quella community che è stata in grado di tenere vivo un brand per oltre 35 anni.

In aggiunta agli elementi estetici dedicati a The Real Ghostbusters, il nuovo aggiornamento di Ghostbusters: Spirits Unleashed introduce una nuova mappa, chiamata The Facility. Una struttura sanitaria che ha chiuso definitivamente alla fine degli anni ’80 ed è stata recentemente acquistata da un gruppo di investitori privati, allo scopo di restaurarla e riaprirla. Sfortunatamente per loro, però, la struttura si rivela infestata dai fantasmi e le squadre di costruzione si rifiutano di entrare nel centro sanitario.

Il director design, Jordan Mathewson, ha spiegato cosa renda realmente unico il level design di The Facility:

“La struttura sanitaria è chiaramente consumata dal tempo, il che offre un’insieme di sensazioni uniche rispetto alle mappe precedentemente realizzate per Ghostbusters: Spirits Unleashed. Lo scopo che avevamo era quello di offrire un’esperienza di gioco unica e con un’estetica maggiormente inquietante rispetto alle mappe presenti nel gioco base.”

Oltre a The Facility, il nuovo aggiornamento di Ghostbusters: Spirits Unleashed introdurrà anche un nuovo fantasma: Glutton, il quale una volta portato a un livello di esperienza più elevato sbloccherà una Skin dedicata al Muncher visto nel recente Ghostbusters Afterlife. In aggiunta a tutti questi contenuti aggiuntivi, Illfonic, ha messo mano anche al matchmaking e all’IA che guida i BOT pensati per garantire un’esperienza piacevole anche quando non si trovano giocatori disponibili.

In entrambi i casi l’obbiettivo è stato quello di migliorare l’esperienza finale del giocatore, sia quando cerca compagni di gioco reali, sia quando decide di giocare in solitaria per proseguire all’interno della campagna principale.

Inoltre il team di sviluppo ha confermato la ferrea volontà di rilasciare ulteriori aggiornamenti gratuiti per tutto il 2023, con una cadenza di uno per trimestre, oltre ovviamente a continuare a migliorare, attraverso patch costanti e l’aggiunta di contenuti estetici, l’esperienza di gioco.