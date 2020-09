I videogames bestseller del momento

Non importa su quale piattaforma giochiamo, l’importante è essere sempre aggiornati sui principali videogames bestseller del momento. Per questo motivo, abbiamo stilato un elenco in continuo aggiornamento che comprende i migliori titoli più venduti nelle classifiche attuali. Nonostante le console attuali spingano parecchio all’acquisto di giochi digitali e codici da scaricare, abbiamo deciso di non perdere l’abitudine di acquistare i giochi fisici e riempire le nostre librerie di tanti titoli diversi. Scopriamo insieme che cosa ci attende in questa lista!

Videogames Bestseller, i nostri consigli

Super Mario 3D All Stars – Nintendo Switch

Le avventure di Mario in 3D che hanno fatto la storia in un’unica confezione, in versione ottimizzata: Super Mario Galaxy, Super Mario 64, Super Mario Sunshine. Con grafica in HD e controlli ridisegnati per Nintendo Switch, è inclusa la possibilità per la prima volta di giocare (anche) in portatile Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Include un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time – PS4 e Xbox One X

Il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot sta arrivando! Crash Bandicoot 4 – It’s About Time ci regala un’avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti. Neo cortex e n. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l’intero Multiverso!

The Last Of Us 2 – PS4

Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con ottimi risultati di vendita in Italia e in tutto il mondo, non potevamo esimerci dall’inserire anche il titolo più discusso degli ultimi mesi lanciato da Naughty Dog. The Last Of Us 2 offre un sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro più realistico, coinvolgente ed appaga. Offriamo qui di seguito l’edizione standard del gioco, quella che ad oggi ha ottenuto il maggior numero di vendite.

FIFA 21 PlayStation 4 con upgrade per PS5

Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X! Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi. Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un’esperienza calcistica senza precedenti.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch

Una delle rivelazioni 2020 che hanno sicuramente aiutato a vivere diversamente il lockdown imposto dalla pandemia Covid-19, Animal Crossing: New Horizons non poteva mancare nella nostra lista! Se il caos e la frenesia della vita di tutti i giorni ti hanno stufato, tom nook ha appena creato una proposta su misura per te: il suo pacchetto isola deserta. Preparati a mollare tutto e creare una nuova comunità sulla tua isola deserta personale.; non hai sempre desiderato un luogo dove fare quello che vuoi, quando vuoi, come lo desideri? Rimboccati le maniche e inizia a collezionare preziose risorse per costruire tutto ciò che ti potrà servire, dagli strumenti del mestiere agli edifici del tuo nuovo villaggio; il tutto sempre e solo secondo il tuo gusto personale. Conosci nuovi amici e ed esplora un mondo in continua evoluzione al ritmo delle stagioni e di ogni condizione atmosferica possibile.

The Legend Of Zelda – Breath Of The Wild

Un mondo completamente open-world che potrai esplorare liberamente, quello di BOTW è davvero il mondo che attende tutti i fan del franchise, ma altrettanto consigliato per gli amanti del genere avventura in un mondo fantasy. Il clima influenza l’avventura e tenuta ed equipaggiamento adatto saranno necessari per sopravvivere. Compatibile con amiibo serie “The Legend of Zelda 30th Anniversary”, amiibo Link lupo e amiibo serie “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Cyberpunk 2077 – Ps4 e Xbox One

Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City. Entra nell’immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità. Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e dai la caccia al prototipo di un impianto in grado di conferire l’immortalità. Bonus digitali inclusi nella D1 Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi Mobile.

Minecraft – Nintendo Switch e PS4

Scatena la tua creatività e scopri gli mondi creati dai tuoi amici, Minecraft è il gioco di costruzioni e di avventura che attende solo te! Condividi l’avventura con gli amici in modalità multiplayer a schermo diviso, unisci le forze insieme agli altri giocatori su Windows 10, Xbox One, realtà virtuale e i dispositivi mobili. Puoi esplorare le mappe realizzate dalla community e scoprire il sandbox più amato degli ultimi tempi!

Ring FIT Adventure – Nintendo Switch

In Ring FIT Adventure, i giocatori esplorano un ampio mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro. Il ring-con e la fascia per la gamba, i due nuovi accessori inclusi nella confezione del gioco, rilevano e misurano i movimenti dei giocatori e li trasformano in azioni nel mondo di gioco. Grazie anche ai minigiochi e ai programmi di allenamento aggiuntivi, ring FIT Adventure è un’esperienza divertente e adatta a tutti. Altre modalità, come esercizi e serie, offrono ancora più opzioni di allenamento. “Esercizi” permette ai giocatori di scegliere ed eseguire individualmente determinati tipi di attività fisiche.

