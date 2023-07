L’11 e 12 luglio è l’Amazon Prime Day. Seguite tutte le offerte più interessanti direttamente da questa pagina.

La storia dei videogiochi è un patrimonio che rischia di andare perduto. Secondo una ricerca condotta dalla Video Game History Foundation, l’87% dei giochi classici pubblicati in America è considerato “in pericolo”, un numero che non sarà poi così diverso in Europa.

Questo dato sottolinea la precaria situazione delle prime fasi della storia dell’informatica, nonché la possibilità di perdere alcuni fantastici giochi per computer, come ha spiegato Phil Salvador, direttore della biblioteca della fondazione, in un’intervista a The Register lunedì.

Retrogaming

I videogiochi non sono solo intrattenimento. Sono anche artefatti culturali, documenti storici ed espressioni artistiche. Riflettono i valori, le aspirazioni e le sfide delle persone che li hanno creati e giocati. Fanno parte della nostra memoria e del nostro patrimonio collettivo.

Tuttavia, molti di questi giochi rischiano di scomparire per sempre. Secondo un recente rapporto della Video Game History Foundation, l’87% dei giochi classici pubblicati in America sono “in pericolo critico”. Ciò significa che non sono più legalmente disponibili per l’acquisto o il download e possono essere accessibili solo attraverso copie fisiche, emulazione o pirateria.

Si tratta di una perdita enorme per i giocatori, i ricercatori, gli storici e tutti coloro che hanno a cuore la conservazione e la comprensione del nostro passato digitale. A differenza di altre forme di media, come libri, film o musica, i videogiochi non sono facilmente accessibili attraverso biblioteche o archivi. Spesso sono bloccati dietro barriere legali, limitazioni tecniche o forze di mercato che ne impediscono la conservazione e la condivisione.

Ciò significa che vari vecchi videogiochi tendono a rimanere nelle collezioni private, nei musei e nelle biblioteche, richiedendo un accesso fisico. Questo non è ottimale per la ricerca storica. Uno degli archivi più grandi di titoli è mantenuto dallo Strong National Museum of Play, fondato dalla ricca filantropa Margaret Woodbury Strong. È una risorsa preziosa, anche se bisogna volare a Rochester, New York, se si vuole approfondire la collezione.

“Non stiamo chiedendo grandi arcade digitali gratuite“, ha detto Salvador. “È comparabile allo studio del cinema, per comprendere gli aspetti specifici del medium“.

Il nodo del problema sono le restrizioni imposte dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA), che impediscono ai giochi di essere presi in prestito digitalmente da biblioteche e altre istituzioni. Tali entità possono conservare i titoli, sebbene solo per il gioco in loco.

La fondazione ha adottato una definizione piuttosto ampia di “classico” e spiega nel dettaglio la sua metodologia. La fondazione ritiene che solo il 13 percento dei vecchi giochi pubblicati negli Stati Uniti sia ancora in commercio e legalmente venduto.

Ciò non sorprende troppo, ha dichiarato Salvador, poiché le aziende ritirano i prodotti dagli scaffali una volta che hanno raggiunto il loro apice, ma affidarsi alle sole forze di mercato potrebbe portare alla perdita di importanti reperti della storia dell’informatica.

È vero che le case di sviluppo stanno ripubblicando vecchi titoli, e talvolta otteniamo le versioni originali, altre volte riedizioni rimasterizzate o versioni aggiornate. E questo è positivo, anche se ciò lascia comunque molti materiali bloccati nelle collezioni, e probabilmente non è opportuno lasciare queste decisioni di ripubblicazione a dirigenti interessati principalmente al profitto.

“L’industria sta facendo un buon lavoro nella promozione di alcuni vecchi software, ma ciò rappresenta meno del 20 percento dei giochi“, ha aggiunto Salvador. “Non voglio demonizzare l’industria – ciò che fanno ha senso dal punto di vista commerciale – ma non possiamo fare affidamento su di essa per il registro storico“.

La prossima serie di aggiornamenti del DMCA è prevista per il 2024. Nel corso degli anni, l’amministrazione statunitense ha allentato le regole sul copyright in alcuni settori, compiendo alcune piccole concessioni per i videogiochi. Forse, prima o poi, si assisterà a un cambiamento sostanziale a vantaggio dei giocatori.

I videogiochi classici sono una parte importante della nostra cultura e storia digitale. Meritano di essere conservati e resi accessibili alle generazioni future. Non dobbiamo permettere che si estinguano.