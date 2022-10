I videogiochi costano davvero troppo? Questa domanda torna ciclicamente in molte delle discussioni tra gli appassionati. Ad oggi, con l’avvento di una nuova generazione che sta facendo parlare molto di sé, è tornato in auge anche il discorso aumento di prezzi dei videogiochi. Di recente si è unito alla discussione sui prezzi dei giochi anche Masahiro Sakurai, il noto game designer che ha dato vita ad alcuni dei più amati franchise Nintendo come Kirby e Super Smash Bros.

Foto Smash Bros

Il papà di Super Smash qualche mese fa ha creato un suo canale YouTube in cui poter parlare liberamente di diversi aspetti del mondo videoludico dal suo personale punto di vista. Il canale si chiama Masahito Sakurai on Creating Games, e proprio qualche ora fa si è ingrandito con un video molto particolare in cui il director della saga Super Smash Bros ha voluto dire la sua sul costo dei videogiochi di ieri e di oggi.

Nel video pubblicato qualche ora fa, il buon Sakurai ci svela che secondo lui i videogiochi oggi sono economici. A sostengo del suo pensiero il game designer ha imbastito una discussione di un paio di minuti, all’interno della quale cita l’espansione generale dei progetti videoludici odierni rispetto a quanto accadeva in passato. Uno degli esempi riguarda i classici The Legend of Zelda Ocarina of Time e Breath of the Wild: due capitoli molto diversi come espansione, ambizioni e numero di personale che ci ha lavorato, ma che sono stati venduti al medesimo prezzo: 59,99$.

Nel video Sakurai cita come i videogiochi ad oggi riescono a dare agli appassionati una grandissima quantità di contenuti e ore di divertimento ad un costo relativamente economico rispetto ai costi di sviluppo e agli altri media d’intrattenimento. In tutto questo vengono citati anche i servizi in abbonamento, grazie ai quali si può attingere a vere e proprie ludoteche ricche di esperienze e sempre in espansione, il tutto a costo di un pagamento mensile mai eccessivo.