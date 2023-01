Non sappiamo ancora quando e neanche se succederà, ma l’ipotesi che i videogiochi possano aumentare ulteriormente di prezzo pare oramai consolidata nella mente di Serkan Toto, analista di Kantan Games. Toto ha avuto modo di pubblicare le sue opinioni in un lungo articolo di GamesIndustry, dove afferma che prima o poi, nel corso dei prossimi mesi o anni, il settore vedrà ancora degli aumenti, che si rifletteranno nelle tasche dei consumatori.

Toto parte da un’analisi decisamente basilare, ovvero l’aumento dei costi di sviluppo e di produzione di giochi e console. “Non tutti gli studi hanno deciso di aumentare i prezzi, ma i giocatori probabilmente vedranno qualche aumento nel corso dei prossimi mesi”, le parole dell’analista. Attenzione però anche ai servizi come Xbox Game Pass e GeForce Now. “Questo tend potrebbe non colpire solamente i videogiochi tripla A, ma anche l’hardware e i servizi in abbonamento, specialmente come quelli di Microsoft”.

Le parole di Toto sono ovviamente basate solo ed esclusivamente su alcune ipotesi, che però potrebbero trovare conferma nella realtà che stiamo vivendo. Nel 2022 sono aumentati i prezzi di PS5 e il 2023 è cominciato con un aumento di prezzo dei tripla A targati Microsoft, che si allineano così a quelli di PS5. In aggiunta, sempre restando a Redmond, un deal come Xbox Game Pass dovrà necessariamente subire una revisione del prezzo: impensabile offrire quattro o cinque esclusive, più giochi di terze parti al day one, mantenendo il costo lanciato al debutto del servizio.

Secondo Toto, infine, ci sarebbe una sola eccezione: Nintendo. Il colosso nipponico infatti non alzerà i prezzi dei giochi e di hardware destinati a Switch. Più facile, invece, pensare a una prossima console dal prezzo nettamente più alto. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.