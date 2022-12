Probabilmente non è la notizia che tutti si aspettavano, ma oramai è ufficiale. Una società canadese ha acquisito i diritti per produrre una serie di videogiochi basati sulla figura di Charlie Chaplin. L’attore, uno dei più famosi al mondo, sarà dunque protagonista di una “seconda vita”, lontana dal grande schermo.

Partiamo, ovviamente, dai dettagli in merito. La società dietro la realizzazione di questi videogiochi si chiama B Df’RENT GAMES e ha acquisito i diritti direttamente dalla famiglia dell’attore. In un comunicato stampa, lanciato nel corso delle ultime ore, il team di sviluppo ha dichiarato che lavorerà ad alcuni titoli basati sui film, la musica e l’archivio di Charlie Chaplin. Difficile capire cosa possiamo aspettarci, anche se ovviamente la famiglia dell’attore ha affidato la licenza agli sviluppatori imponendo dei paletti.

I giochi basati su Charlie Chaplin non saranno violenti, non conterranno materiale razzista o sessista. Dovranno, al contrario, avere un “genuino storytelling”. Difficile capire a che tipo di materiale si sta lavorando, ma esiste un precedente, non proprio ofrtunato. Nel 1988 un videogioco basato sull’attore debuttò per davvero e si trattava di una sorta di precursore di The Movies. Non proprio un gioco in grado di affascinare il pubblico di oggi, se non per ragioni storiche, come buona parte dei giochi più anziani.

Chaplin è stato un regista e un attore decisamente prolifico, con tantissime produzioni all’attivo. Il materiale da cui attingere non manca. Resta solamente da capire la natura dei prodotti: saranno veri videogiochi, con una storia oppure si tratta di prodotti educativi, che magari invitano a scoprire la storia di una delle figure più importanti nel mondo del cinema? Difficile dirlo con certezza e dunque non resta che attendere maggiori informazioni ufficiali. Nel mentre, se siete interessati a scoprire di più sul regista o volete fare un tuffo nel passato, sappiate che le sue performance sono disponibili sul canale ufficiale YouTube del personaggio.