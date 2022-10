Nei primi anni di vita dell’industria dei videogiochi, Disney ha lavorato attivamente per portare quanti più contenuti su console e PC. Dopo un lungo periodo di stop, in tanti pensavano che la casa di produzione si fosse arresa all’idea di produrre direttamente videogiochi, ma tutto è cambiato durante il recente annuncio di una nuova avventura che richiama lo stile grafico dei nuovi cartoon di Topolino. Avventura che sarà solamente l’inizio per la casa di produzione, che ha svelato i suoi piani per tornare sulla scena dei videogiochi in maniera attiva.

Partiamo, ovviamente, dalla base: Disney non vuole più mettere paletti alla produzione. La strategia, come svelato dal VP della divisione Games della casa di produzione, si basa fondamentalmente sulla libertà creativa. “Per noi è importante la passione degli sviluppatori. Non guardiamo alla dimensione dello studio. Non vogliamo ripetere lo stesso errore del passato, quando approcciavamo i publisher più grandi chiedendo che un gioco avesse determinate caratteristiche”, le parole di Sean Shoptaw. “Questa strategia ha portato a una serie di cloni senza anima”, ha continuato il dirigente aziendale.

L’obiettivo di Disney è dunque chiaro: nessun paletto e piena libertà a qualsiasi studio che abbia talento e una buona idea. Per il resto, non ha nessuna importanza se a lavorare sopra un videogioco di Topolino o Donald Duck ci sia Activision Blizzard oppure Supergiant Games, gli autori di Bastion. L’importante è che il progetto sia divertente e riesca in qualche modo a convincere la casa di produzione a dare un eventuale greenlight.

Sebbene questa strategia sia premiabile, c’è anche da dire che scatenerà una concorrenza non da poco. L’industria dei videogiochi è infatti composta da più studi di talento, alcuni molto piccoli, che potrebbero decidere di sfruttare questa opportunità per emergere in questo mercato. Quello che possiamo fare da spettatori è attendere: sicuramente qualche progetto interessante salterà fuori e noi siamo sinceramente curiosi di scoprire quale prossimo videogioco Disney sarà annunciato.